В Казахстане разработали межрегиональную схему территориального развития Центрального региона страны

Министерство промышленности и строительства разработало Межрегиональную схему территориального развития Центрального региона республики, сообщает Zakon.kz.

Межрегиональная схема предназначена для взаимно согласованной (консолидированной) архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территориях нескольких областей, агломераций, а также социально-экономических или экологических районов без учета границ административно-территориальных единиц и определяет:

зонирование планируемой территории;

градостроительное освоение и развитие территории (схема современного использования территории (опорный план), схема перспективной организации территории Центрального региона (проектный план);

меры по комплексному развитию системы расселения и размещения производительных сил, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктуры регионального и межрегионального значений;

меры по рациональному природопользованию, обеспечению ресурсами, охране окружающей среды.

Исходя из схожих экономических и ресурсных потенциалов, а также с учетом наличия Астанинской агломерации к Центральному региону отнесены Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, области Абай и Улытау, город Астана.

Как поясняется, основными предпосылками причисления к одному региону являются схожесть потенциала развития и структур экономик областей, развитая транспортная инфраструктура, развитая обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, большая численность и высокая плотность населения.

Для Центрального региона республики характерен высокий показатель урбанизации. Доля городского населения самая высокая по стране и составляет 73%. В пределах региона сформирована Астанинская агломерация.

Области Центрального региона имеют аграрно-индустриальную специализацию. На долю региона приходится 38,6% ВВП страны. На долю региона приходится почти 99,9% добычи угля, 97,2% железных руд, 32,0% производства продуктов химической промышленности, 78,9% металлургической продукции, 62,6% машиностроения.

Проектные предложения перспективного градостроительного развития территории Центрального региона разработаны на промежуточный (2030 год), расчетный (2040 год) и прогнозный (2050 год) сроки проектирования.

Межрегиональная схема содержит основные технико-экономические показатели Межрегиональной схемы и графические материалы.

В целом Межрегиональная схема территориального развития Центрального региона РК является градостроительной стратегией, определяющей перспективы развития территорий и долгосрочную потребность в инфраструктуре.

Очередность реализации, источники и объемы финансирования их положений определяются на уровне национальных проектов и планов развития территорий с учетом бюджетных возможностей

Как отмечают в Министерстве промышленности и строительства предложенные в Межрегиональной схеме территориального развития Центрального региона меры будут способствовать комплексному развитию регионов с учетом имеющегося ресурсного потенциала и экономической специализации, развитию межрегиональной кооперации, формированию единого рынка, а также повысят конкурентоспособность регионов.

"Данные меры позволят обеспечить благоприятные условия проживания населения за счет создания оптимальной системы расселения, рациональной организации территории и определения долгосрочной потребности в инфраструктуре", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 января.

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