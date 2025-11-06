Утверждены новые правила возврата суммы превышения НДС

Приказом и.о. министра финансов от 30 октября 2025 года утверждены Правила возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

Правила применяются при:

применении упрощенного порядка возврата превышения НДС;

проведении тематических налоговых проверок по подтверждению достоверности сумм превышения НДС, в том числе предъявленных к возврату;

подтверждении превышения НДС в соответствии с положениями международных договоров, ратифицированные РК, в отношении которых применяется особый порядок возврата.

Суммой превышения НДС признается превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного НДС, сложившееся по декларации НДС с нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода.

Сумма превышения НДС подлежит возврату следующим плательщикам:

осуществляющим реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг, облагаемых по нулевой ставке;

осуществляющим деятельность в рамках контракта на недропользование (за исключением контрактов на разведку или добычу ОПИ, подземных вод и лечебных грязей);

приобретающим товары, работы, услуги в связи со строительством по долгосрочному контракту зданий и сооружений производственного назначения, впервые вводимых в эксплуатацию в Казахстане.

Не подлежит возврату сумма превышения НДС:

в результате отнесения в зачет по счетам-фактурам, выписанным заготовительной организацией в сфере агропромышленного комплекса;

в результате отнесения в зачет по товарам, работам, услугам по полезным ископаемым, передаваемым в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме (в том числе товарам, работам, услугам, связанным с реализацией таких полезных ископаемых);

по налоговым периодам, по которым плательщик НДС относил в зачет дополнительную сумму налога в соответствии с положениями статьи 490 Налогового кодекса.

Указывается, что плательщику НДС, осуществляющему постоянную реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг, облагаемых по нулевой ставке, возврату подлежит вся сумма превышения НДС, указанная в декларации по НДС.

Постоянной реализацией признается реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, облагаемых по нулевой ставке, при одновременном соответствии следующим условиям:

реализация осуществляется в трех последовательных налоговых периодах;

при которой облагаемый оборот, облагаемый по нулевой ставке, за налоговый период составляет не менее 70% от общего облагаемого оборота по реализации.

При этом постоянной реализацией признается такая реализация в каждом из указанных налоговых периодов. Последовательность налоговых периодов определяется независимо от периода, указанного в требовании.

Если доля оборота по реализации, облагаемого по нулевой ставке, в общем облагаемом обороте составляет не менее 70% в каждом из трех последовательных налоговых периодов, то подлежит возврату вся сумма превышения НДС.

Возврат суммы

Для получения государственной услуги "Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета" необходимо представить требование услугодателю посредством портала или ИС ОГД. При этом требование отражается в очередной декларации по НДС.

Если плательщик НДС не указал в декларации по НДС за налоговый период требование, то данное превышение НДС зачитывается в счет предстоящих платежей по НДС или предъявляется к возврату в течение срока исковой давности.

Возврат суммы превышения НДС производится по выбору плательщика НДС:

в упрощенном порядке;

по результатам тематической налоговой проверки.

Возврат суммы превышения НДС производится на основании:

уведомления о сумме превышения НДС, подтвержденной к возврату в упрощенном порядке;

акта налоговой проверки с учетом результатов обжалования;

заключения к акту налоговой проверки.

Возврат суммы превышения НДС производится в следующие сроки:

в упрощенном порядке – в течение 15 рабочих дней , следующих за днем представления декларации по НДС за налоговый период, за который представлена декларация по НДС с указанием требования;

– , следующих за днем представления декларации по НДС за налоговый период, за который представлена декларация по НДС с указанием требования; по результатам тематической налоговой проверки – подлежит возврату в течение 55 рабочих дней , следующих за днем истечения срока представления декларации по НДС;

– подлежит возврату , следующих за днем истечения срока представления декларации по НДС; не позднее 25 числа второго месяца каждого налогового периода на основании заключения к акту налоговой проверки в течение 20 налоговых периодов равными долями, начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором представлено требование.

Заключение к акту налоговой проверки составляется и вручается плательщику НДС ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца квартала.

ОГД по результатам тематической налоговой проверки составляет заключение к акту налоговой проверки при получении ответа на запрос ОГД о результатах проверки, осуществленной в отношении покупателя продуктов переработки налоговой службой государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Заключение к акту налоговой проверки составляется и вручается налогоплательщику не позднее пяти рабочих дней со дня получения вышеуказанного ответа на запрос.

Сумма превышения НДС на основании заключения к акту налоговой проверки подлежит возврату в течение 10 рабочих дней, следующих за днем вручения заключения к акту налоговой проверки.

В случае представления налогового заявления на зачет или возврат позже указанных выше сроков возврат суммы превышения НДС производится в течение 10 рабочих дней, следующих за днем представления такого налогового заявления.

На основании налогового заявления на зачет или возврат и отчета по сальдо расчетов, сформированного в информационной системе КГД, ОГД по месту нахождения услугополучателя составляется платежное поручение.

При этом возврат превышения НДС производится при отсутствии налоговой задолженности.

При наличии налоговой задолженности услугодатель производит зачет превышения НДС в счет погашения имеющейся налоговой задолженности, в том числе налоговой задолженности структурных подразделений без представления налогового заявления на зачет или возврат.

Возврату на банковский счет или зачету в счет предстоящих платежей по видам налогов и других платежей в бюджет подлежит остаток суммы превышения НДС после проведения зачета.

Упрощенный порядок возврата суммы превышения НДС применяют следующие услугополучатели:

состоящие на налоговом мониторинге на дату представления требования, в течение календарного года совершавшие обороты по реализации, облагаемые по нулевой ставке;

у которых обороты по реализации, облагаемые по нулевой ставке, составляют не менее 50% в общем облагаемом обороте по реализации за налоговый период, за который представлено требование.

Упрощенный порядок применяется однократно в отношении налогового периода, указанного в требовании.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.