В Казахстане пересмотрен механизм принудительной постановки на регистрационный учет по НДС

Комитетом государственных доходов Министерства финансов Казахстана пересмотрен порядок выявления налогоплательщиков, не подавших заявления о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (НДС), сообщает Zakon.kz.

Этому, как уточнили в КГД, предшествовала сложившаяся судебная практика, а также позиция органов прокуратуры.

"Теперь достоверность нарушений будет подтверждаться налоговой проверкой. По итогам проверки работники органов государственных доходов определят, действительно ли предпринимателем не выполнено обязательство по постановке на регистрационный учет по НДС. Только по окончании тематической налоговой проверки будут приняты соответствующие меры, в том числе будут сформированы и направлены уведомления об устранении нарушений налогового законодательства, а также будут приняты меры по привлечению к административной ответственности". Пресс-служба КГД

Также в комитете напомнили, что юридические лица и индивидуальные предприниматели при превышении в календарном году минимума оборота (20 тыс. МРП) обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС.

"В 2023 году минимум оборота составил 69 млн тенге, в текущем году – 73,8 млн тенге", – уточнили в КГД.

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