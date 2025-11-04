Обновлены правила назначения авиационных медэкспертов

Приказом и.о. министра транспорта от 24 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила назначения авиационных медицинских экспертов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены понятием:

авиационная медицина – область медицины, посвященная изучению вопросов медицинского обеспечения авиационных полетов;

сертификат авиационного медицинского эксперта – документ, наделяющий авиационного медицинского эксперта правом проводить медицинское освидетельствование и выдавать медицинский сертификат (в новой редакции);

Для назначения экспертом или продления срока действия сертификата эксперта заявитель представляет в уполномоченную организацию следующие документы:

заявление на назначение экспертом или продление срока действия сертификата эксперта;

копии документов, предусмотренных в пунктах 1, 2 и 3 приложения 1 к правилам (нотариально засвидетельствованные, в случае непредставления оригиналов для сверки);

справку о наличии либо отсутствии судимости.

Назначение эксперта или продление срока действия сертификата эксперта осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Для проведения сертификационного обследования уполномоченной организацией создается комиссия в течение двух рабочих дней с включением в ее состав авиационных инспекторов уполномоченной организации. В состав комиссии при необходимости привлекаются специалисты, консультанты или эксперты государственных органов и организаций гражданской авиации.

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, не менее трех человек.

Председатель комиссии назначается из числа авиационных инспекторов уполномоченной организации, являющимся членом комиссии.

Также уточняется, что при соответствии заявителя сертификационным требованиям и устранении им несоответствий, выявленных при сертификационном обследовании, уполномоченная организация выдает или продлевает заявителю сертификат эксперт.

Сертификат эксперта действует три года.

Предусмотрено, что срок действия сертификата эксперта продлевается до трех лет. Заявление на продление срока действия сертификата эксперта подается за три месяца до окончания срока его действия и рассматривается уполномоченной организацией в течение трех рабочих дней.

Условием для продления срока действия сертификата эксперта является выполнение экспертом не менее 50 и не более 1000 медицинских освидетельствований за календарный год.

Основаниями для отказа в выдаче сертификата эксперта или его продлении являются:

установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие заявителя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для назначения эксперта, требованиям правил;

в отношении заявителя или действующего эксперта имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении медицинской деятельности или его отдельных видов.

Мотивированный отказ в выдаче или продлении срока действия сертификата эксперта заявителю направляется в течение двух рабочих дней со дня выявления таких оснований.

В случае выявления нарушения сертификационных требований к экспертам уполномоченная организация принимает действия в следующем порядке:

приостанавливает полностью либо частично область действия такого сертификата (или разрешенных видов (подвидов) деятельности, указанных в сертификате) эксперта до устранения нарушений сертификационных требований со сроком до трех месяцев;

отзывает сертификат эксперта, если в течение трех месяцев со дня приостановления его действия нарушения сертификационных требований не устранены.

Уполномоченная организация приостанавливает действие сертификата эксперта в следующих случаях:

нарушения требований законодательства республики об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, в части медицинского освидетельствования и сертификационных требований;

подачи заявления владельцем сертификата эксперта, на срок не более трех месяцев.

Уполномоченная организация отзывает сертификат эксперта в следующих случаях:

не устранения несоответствия в течение трех месяцев со дня приостановления действия сертификата эксперта;

подачи заявления владельцем сертификата эксперта.

Отозванный сертификат эксперта подлежит возврату в уполномоченную организацию в течение трех рабочих дней с момента отзыва сертификата эксперта.

При этом действие сертификата эксперта может быть полностью либо частично ограничено также по заявлению его владельца.

Приказ вводится в действие с 14 января 2026 года.