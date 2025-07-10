Определение уровня квалификации авиационного персонала: внесены изменения

Приказом и.о. министра транспорта от 27 июня 2025 года внесены изменения в Правила определения уровня квалификации авиационного персонала, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что уровень квалификации авиационного персонала определяется путем проведения квалификационного экзамена.

Обязательным условием проведения квалификационного экзамена является полное завершение кандидатом всех предшествующих процедур, предусмотренных квалификационными требованиями для выдачи или продления срока действия свидетельства авиационного персонала, внесения или продления срока действия квалификационной или специальной отметки (обучение, стажировка, тренажерная подготовка, летная подготовка).

Оценка теоретических знаний и проверка практических навыков кандидата проверяются на соответствие:

Закона;

требованиям стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Для контроля и соблюдения требований настоящих правил при приеме экзаменов по дисциплинам ATPL и экзаменов по модульной подготовке специалистов по ТО ВС присутствует представитель уполномоченной организации.

Уровень квалификации авиационного персонала определяется экзаменатором или оценщиком, назначаемым уполномоченной организацией.

Уровень квалификации авиационного персонала легкой и сверхлегкой авиации, не участвующего в коммерческих воздушных перевозках, определяется постоянно действующими квалификационными комиссиями некоммерческих организаций, объединяющих эксплуатантов воздушных судов.

Указывается, что положительный результат квалификационного экзамена является основанием для выдачи свидетельства авиационного персонала, а также внесения или продления срока действия квалификационной или специальной отметки.

До проведения квалификационного экзамена экзаменатор (оценщик):

проверяет готовность необходимых технических средств и рабочих мест;

проверяет наличие необходимых тестовых заданий, контрольных листов;

ознакомляет кандидата с инструкцией по технике безопасности;

предупреждает кандидата о том, что начинать квалификационный экзамен можно только по указанию экзаменатора (оценщика);

проводит инструктаж кандидата о порядке проведения квалификационного экзамена.

Инструктаж кандидата о порядке проведения квалификационного экзамена содержит следующую информацию:

предупреждение кандидата о том, что ведется аудио- и видеозапись;

количество и наименование предметов (модулей), по которым будет проводиться квалификационный экзамен;

количество тестовых вопросов в задании;

время, выделенное на сдачу квалификационного экзамена;

пороговый уровень для успешного прохождения квалификационного экзамена;

порядок повторной сдачи квалификационного экзамена в случае неуспешной сдачи, а также в случае нарушения требований пункта 20 данных правил;

порядок подачи апелляционного заявления в случае несогласия с результатом квалификационного экзамена.

Экзаменатор отвечает на вопросы кандидатов, касающиеся процедуры проведения квалификационного экзамена. Время инструктажа не входит во время выполнения квалификационного экзамена.

Отмечается, что записи на электронных и бумажных носителях, относящиеся к квалификационному экзамену, хранятся пять лет. Видеозапись проведения квалификационного экзамена хранится не менее семи рабочих дней.

При этом экзаменатор не проводит квалификационный экзамен кандидату, в отношении которого он выступал инструктором в предшествующий экзамену период.

Экзаменатор или оценщик проводят квалификационный экзамен в отношении кандидата с целью выдачи или продления свидетельства авиационного персонала, внесения или продления квалификационных или специальных отметок, обладателями которых они являются.

Тестирование теоретических знаний с целью выдачи свидетельства авиационного персонала осуществляется уполномоченной организацией или по согласованию с уполномоченной организацией назначенным экзаменатором.

В случае невозможности продолжения оценки теоретических знаний или практических навыков вследствие непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия и т.п.), а также по причине технических неполадок оценка теоретических знаний и проверка практических навыков приостанавливается.

В этом случае экзаменатор оформляет акт о приостановлении процедуры оценки теоретических знаний, а квалификационной экзамен проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день, согласно графику проведения квалификационных экзаменов.

Помещение для тестирования оснащается аппаратурой фиксации аудиовидеозаписи процесса оценки теоретических знаний, охватывающей в кадре кандидата, экзаменатора и монитор оборудования, на котором проводится тестирование.

Указывается, что во время оценки теоретических знаний кандидаты не разговаривают с другими кандидатами, не обмениваются материалами, не используют информацию на бумажных, электронных и иных носителях, не покидают помещение, не используют принимающие-передающие электронные устройства (в том числе мобильные телефоны и иное электронное оборудование). Такие устройства подлежат отключению на время проведения оценки теоретических знаний.

При нарушения кандидатом указанных требований экзаменатор останавливает процесс оценки теоретических знаний такого кандидата и аннулирует результаты его оценки.

Экзаменатор в день выявления нарушения составляет акт о нарушении правил определения уровня квалификации авиационного персонала о форме.

Кандидаты, в отношении которых был составлен акт о нарушении, проходят повторную оценку теоретических знаний не ранее чем через 12 месяцев со дня нарушения.

По истечении отведенного времени оценка теоретических знаний автоматически завершается.

Подсчет правильных ответов осуществляется с помощью компьютерной программы тестирования автоматически.

Разработка тестовых заданий и их ежегодное обновление осуществляется экзаменатором по согласованию с уполномоченной организацией.

Пороговый уровень для прохождения оценки теоретических знаний составляет не менее 75%.

Оценка теоретических знаний различается по содержанию тестовых заданий, в зависимости от квалификации, на которую заявляет кандидат.

По результатам оценки теоретических знаний принимается одно из следующих решений:

аттестован;

не аттестован.

Кандидаты, получившие результаты оценки теоретических знаний ниже порогового уровня, допускаются к повторной оценке теоретических знаний после 10 рабочих дней со дня прохождения оценки.

Количество попыток сдачи на прохождение оценки теоретических знаний не превышает трех раз.

Кандидаты, не прошедшие оценку теоретических знаний с трех попыток, перед повторным прохождением оценки проходят обучение в авиационном учебном центре (АУЦ).

Кандидаты, успешно прошедшие оценку теоретических знаний, допускаются к проверке практических навыков.

Результаты оценки теоретических знаний предоставляются кандидатам в течение двух рабочих дней со дня завершения оценки.

Результат оценки теоретических знаний содержит общие сведения о полученных оценках, заключение о пробелах в знаниях на основании неправильных ответов на вопросы.

В случае непрохождения этапа проверки практических навыков кандидат допускается к повторному прохождению данной проверки, при этом повторного прохождения оценки теоретических знаний не требуется.

Также утвержден порядок определения уровня квалификации специалистов обслуживания воздушного движения.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.