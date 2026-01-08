Правила застройки и разрешительных процедур: внесены изменения

Приказом министра промышленности и строительства от 29 декабря 2025 года внесены изменения в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополняются таким понятием, как "автоматизированная информационная система Государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК)" – специализированная информационная система государственного градостроительного кадастра, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение картографических и атрибутивных пространственно-координированных данных (геопространственных данных).

Уточняется, что информация и сведения из дежурного топографического плана вносятся в АИС ГГК в соответствии с Правилами ведения и предоставления информации и (или) сведений из государственного градостроительного кадастра РК и представляются по запросу физических и юридических лиц на бумажных или электронных носителях, либо обеспечивается доступ к дежурному топографическому плану посредством интернет-портала.

Для получения государственной услуги заявитель посредством веб-портала "электронного правительства" или АИС ГГК направляет услугодателю заявление о предоставлении исходных материалов на новое строительство (пакет 1)/ АПЗ и технических условий (пакет 2)/ исходных материалов для реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования (пакет 3) с приложением документов.

АИС ГГК автоматически регистрирует заявление в день его поступления.

Услугодатель в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

В случае представления заявителем неполного пакета документов услугодатель в указанные сроки готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления и направляет в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугодателя.

При полноте представленных документов услугодатель рассматривает приложенные документы на соответствие планируемого строительства утвержденному генеральному плану населенного пункта и проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенного пункта.

В случае соответствия планируемого строительства утвержденному генеральному плану населенного пункта и проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенного пункта услугодатель в срок не более одного рабочего дня со дня получения представленных документов направляет поставщикам услуг по инженерному и коммунальному обеспечению опросный лист и ситуационную схему для получения технических условий с предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей.

Услугодатель параллельно подготавливает следующие документы:

по пакету 1 – выкопировку из проекта детальной планировки или схемы развития и застройки населенного пункта, вертикальные планировочные отметки, поперечные профили дорог и улиц;

– выкопировку из проекта детальной планировки или схемы развития и застройки населенного пункта, вертикальные планировочные отметки, поперечные профили дорог и улиц; по пакету 3 – решение МИО о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений, связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению со дня получения вышеуказанных документов подготавливают и направляют услугодателю технические условия с предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей в срок:

5 рабочих дней для технически или технологически несложных объектов;

для технически или технологически несложных объектов; 10 рабочих дней для технически или технологически сложных объектов;

для технически или технологически сложных объектов; 2 рабочих дня для мотивированного отказа в выдаче технических условий с предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей.

Отказ в выдаче технических условий поставщиком услуг по инженерному и коммунальному обеспечению допускается в случаях:

отсутствия свободной технической мощности, необходимой для предоставления требуемого объема услуг;

отсутствия сетей или иного имущества, необходимого для предоставления услуги.

В случае отказа в выдаче технических условий поставщиком услуг по инженерному и коммунальному обеспечению к решению об отказе в выдаче технических условий прилагает мотивированное обоснование дефицита свободной технической мощности услуги с его расчетом, отсутствия сетей или иного имущества, необходимого для предоставления услуги.

Правила также дополнены пунктом о том, что заявления, решения по заявлению, формируемые в рамках осуществления государственной услуги 1, подлежат регистрации в государственной информационной системе разрешений и уведомлений.

Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги 1 по основаниям, предусмотренным в пункте 9 приложения 4 к настоящим Правилам.

Заявителю выдается мотивированный отказ с указанием причин и конкретными замечаниями для устранения.

Для получения государственной услуги 1 заявитель повторно обращается в случае устранения причин отказа в оказании государственной услуги.

Последующий отказ не может быть дан по основаниям, которые могли, но не были указаны ранее.

Вместе с тем добавлено, что местный исполнительный орган при благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов и реконструкции инженерной инфраструктуры осуществляет посредством АИС ГГК регистрацию решений о проведении таких работ.

Для получения государственной услуги 1 местный исполнительный орган указывает регистрационный номер решения о проведении работ по благоустройству территорий общего пользования населенных пунктов и реконструкции инженерной инфраструктуры, формируемый в АИС ГГК.

Для получения государственной услуги 2 заявитель посредством портала или АИС ГГК подает заявление посредством портала или АИС ГГК с приложением электронной копии эскиза (эскизного проекта).

При подаче заявителем всех необходимых документов через портал или АИС ГГК в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги 2 с указанием даты получения результата государственной услуги.

АИС ГГК автоматически регистрирует заявление в день его поступления.

Предусмотрено, что услугодатель отказывает в оказании государственной услуги 2 по основаниям, предусмотренным в пункте 9 приложения 6 к настоящим Правилам.

Заявителю выдается мотивированный отказ с указанием причин и конкретными замечаниями для устранения.

Для получения государственной услуги 2 заявитель повторно обращается в случае устранения причин отказа в оказании государственной услуги 2.

Последующий отказ не может быть дан по основаниям, которые могли, но не были указаны ранее.

После согласования эскиз (эскизный проект) принимается на учет в АИС ГГК.

Заявления, решения по заявлению, формируемые в рамках осуществления государственной услуги 2, подлежат регистрации в государственной информационной системе разрешений и уведомлений.

Проекты инженерных сетей и сооружений на всех стадиях и всех видов выполняются на основе топографической съемки (срок действия не более одного года) в государственной системе отсчета – Казахстанской земной координатной отcчетной основе 2023 года (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023, QazTRF-23), закрепленной пунктами Фундаментальной астрономо-геодезической сети и пунктами Высокоточной геодезической сети и Казахстанской высотной отсчетной основе (Qazaqstan Vertical Reference Frame, QazVRF).

Указывается, что площадки для отвода под ИЖС размещаются в соответствии с утвержденным генеральным планом населенного пункта и проектом детальной планировки или схемой развития и застройки населенного пункта.

Полная готовность построенных объектов (комплексов) означает состояние построенных объектов (комплексов), в которых в соответствии с утвержденным проектом установлена входная дверь и оконные блоки (заполнение), завершены внутренние отделочные работы, стены и потолки оштукатурены и выравнены (без внутренних облицовочных, малярных, обойных работ), выполнена стяжка под укладку напольного покрытия (без устройства чистых полов), предусмотрена разводка электрокабелей и проводов, установлены внутриквартирные распределяющие автоматы (без электротехнических приборов бытового назначения, газовых или электрических кухонных плит), проведены водопроводные и канализационные трубы с запорной арматурой и заглушками до места установки приборов (без установки санитарно-технического оборудования и приборов), установлены приборы учета потребления коммунальных услуг (общедомовые и индивидуальные), отопительные приборы и подоконные доски, выполнены работы в объемах, превышающих перечисленное, если это предусмотрено договором, а также произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения, выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведенной под строительство объекта.

Полная готовность жилых объектов, построенных с участием государственных инвестиций, означает состояние построенных объектов, в которых завершены внутренние отделочные (облицовочные, малярные, обойные) работы, обустроены чистые полы, установлены санитарно-техническое оборудование и приборы, электротехнические приборы бытового назначения, газовые или электрические кухонные плиты, приборы учета потребления коммунальных услуг (общедомовые и индивидуальные), внутриквартирные дверные блоки, произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения, выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведенной под строительство объекта.

Предусмотрено, что заказчик до утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию направляет исполнительную геодезическую съемку фактического положения инженерных сетей и зданий (сооружений) в государственный градостроительный кадастр для регистрации в АИС ГГК, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

МИО, осуществляющие функции в сфере архитектуры и градостроительства, до истечения одного рабочего дня с момента получения документов от Государственной корпорации "Правительство для граждан" проводят сверку на соблюдение заказчиком процедур, определенных настоящими Правилами, и производят учет акта приемки в эксплуатацию посредством АИС ГГК.

Основанием для регистрации объекта в государственном органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество, является утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, прошедший учет в структурном подразделении МИО, осуществляющем функции в сфере архитектуры и градостроительства, и внесенный структурным подразделением МИО, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства в АИС ГГК.

Присвоение уникального номера объекта (УНО) осуществляется в автоматическом режиме посредством АИС ГГК на этапе предоставления государственной услуги 1, государственной услуги 2, приемки объектов строительства в эксплуатацию.

Приказ вводится в действие с 17 марта 2026 года.