Исполнение налоговых обязательств при ликвидации: утверждены новые правила

И.о. министра финансов подписал приказ от 31 октября 2025 года о некоторых вопросах исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами), сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Правила исполнения налогоплательщиками (налоговыми агентами) налогового обязательства при ликвидации, в том числе отдельными категориями налогоплательщиков (налоговых агентов);

Правила исполнения налогоплательщиками (налоговыми агентами) налогового обязательства при реорганизации, в том числе отдельными категориями налогоплательщиков (налоговых агентов);

Правила исполнения налогового обязательства при прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами), в том числе отдельными категориями налогоплательщиков (налоговых агентов);

Упрощенный порядок исполнения налогового обязательства при прекращении деятельности, а также условия отнесения налогоплательщиков к отдельным категориям налогоплательщиков;

форма налогового заявления на проведение налоговой проверки;

форма налогового заявления о прекращении деятельности.

Под ликвидируемым налогоплательщиком (налоговым агентом) признаются следующие лица:

ликвидируемое юридическое лицо – резидент;

прекращающее деятельность в РК структурное подразделение юридического лица – нерезидента;

прекращающее деятельность в РК постоянное учреждение юридического лица – нерезидента;

прекращающее деятельность структурное подразделение юридического лица-резидента.

Ликвидационная налоговая отчетность составляется ликвидируемым лицом по видам налогов, платежей в бюджет и социальным платежам, по которым такое лицо является плательщиком или налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении налоговой проверки, до даты представления такого заявления.

В случае, если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представления ликвидационной налоговой отчетности, представление такой очередной налоговой отчетности производится не позднее даты представления ликвидационной налоговой отчетности.

Предусмотрено, что ликвидируемое лицо уплачивает налоги, платежи в бюджет и социальные платежи, отраженные в ликвидационной налоговой отчетности, не позднее 10 календарных дней со дня представления в орган государственных доходов ликвидационной налоговой отчетности.

В случае, если срок уплаты налогов, платежей в бюджет и социальных платежей, отраженных в налоговой отчетности, представленной перед ликвидационной налоговой отчетностью, наступает после истечения указанного срока, уплата (перечисление) производится не позднее 10 календарных дней со дня представления в ОГД ликвидационной налоговой отчетности.

При этом также погашается налоговая задолженность ликвидируемого лица, в случае исполнения таким юридическим лицом-нерезидентом налоговых обязательств совокупно по группе постоянных учреждений, структурных подразделений юридических лиц через прекращающее деятельность постоянное учреждение, структурное подразделение.

В случае если ликвидируемое лицо имеет ошибочно уплаченные суммы налогов, платежей в бюджет и пени, то указанные суммы подлежат зачету.

В случае, если ликвидируемое лицо до даты снятия с регистрационного учета плательщика налога на добавленную стоимость имеет сумму превышения по налогу на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, подлежащей возврату, указанное превышение подлежит возврату.

При отсутствии у ликвидируемого лица налоговой задолженности:

ошибочно уплаченные суммы налогов, платежей в бюджет и пени подлежат возврату этому ликвидируемому лицу;

излишне уплаченные суммы налогов, платежей в бюджет и пени подлежат возврату этому ликвидируемому лицу;

уплаченные суммы штрафов подлежат возврату этому ликвидируемому лицу;

излишне (ошибочно) уплаченные в бюджет суммы таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пени, взимаемых таможенными органами, подлежат возврату этому юридическому ликвидируемому лицу.

В случае, представления ликвидируемым лицом налоговой отчетности по возникшим налоговым обязательствам за период с даты представления ликвидационной налоговой отчетности до даты завершения ликвидационной налоговой проверки, ОГД такие обязательства указывает в приложении к акту налоговой проверки без начисления пеней и применения штрафных санкций.

В случае возникновения доходов физических лиц и нерезидентов, подлежащих налогообложению у источника выплаты, в виде дивидендов в течение периода со дня, следующего за днем завершения ликвидационной налоговой проверки, до дня утверждения ликвидационного баланса ликвидируемое лицо представляет в ОГД по месту своего нахождения дополнительную налоговую отчетность к ликвидационной налоговой отчетности по такому налоговому обязательству и исполнить его в полном объеме.

Ликвидируемое юридическое лицо в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации письменно сообщает об этом в ОГД по месту своего нахождения.

Ликвидируемое юридическое лицо в течение трех рабочих дней со дня утверждения представляет в орган государственных доходов по месту нахождения одновременно:

налоговое заявление о проведении налоговой проверки;

ликвидационную налоговую отчетность.

Налоговая проверка начинается не позднее 10 рабочих дней после получения ОГД налогового заявления на проверку ликвидируемого лица.

Ликвидируемое юридическое лицо представляет ликвидационный баланс в течение трех рабочих дней со дня завершения налоговой проверки при одновременном соблюдении следующих условий:

отсутствие налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам, в том числе по итогам осуществленного налогового администрирования;

отсутствие излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, платежей в бюджет, пеней и штрафов, превышения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, а также излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов и пеней, подлежащих возврату в порядке и случаях, которые определены законодательством РК.

Ликвидируемое юридическое лицо обращается в регистрирующий орган для завершения процедуры прекращения деятельности не позднее трех рабочих дней с даты получения извещения ОГД о направлении в регистрирующий орган сведений об отсутствии (наличии) задолженности, предусматривающих отсутствие у него задолженности.

При этом, в случае истечения срока, продолжительностью более одного года с даты завершения налоговой проверки, ОГД обеспечивают проведение повторного контроля.

Также предусмотрено, что ликвидируемое юридическое лицо-резидент в случае принятия решения о ликвидации одновременно представляет в ОГД по месту нахождения:

налоговое заявление о прекращении;

промежуточный ликвидационный баланс;

ликвидационную налоговую отчетность;

налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины;

Налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины представляется ликвидируемым лицом в случае постановки контрольно-кассовой машины на учет в ОГД.

ОГД в течение трех рабочих дней со дня получения налогового заявления на прекращение ликвидируемого юридического лица-резидента направляет запрос за период, в течение которого не проводилась налоговая проверка в отношении юридического лица-резидента, в пределах срока исковой давности:

в уполномоченные государственные органы – о представлении сведений о сделках с имуществом, подлежащим государственной регистрации, совершенных юридическим лицом, прекращающим деятельность, а также о его имуществе по состоянию на дату получения запроса ОГД;

в банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, – о представлении сведений об остатках и движении денег на банковских счетах ликвидируемого юридического лица-резидента, на дату получения запроса ОГД.

ОГД в течение 10 рабочих дней со дня получения всех сведений осуществляет в порядке, определенном статьей 137 Налогового кодекса камеральный контроль и составить заключение по результатам камерального контроля при выявлении расхождении в данных о прекращении обязательств.

В заключении камерального контроля отражаются результаты камерального контроля и состояние расчетов по налогам, платежам в бюджет и социальным платежам.

Заключение камерального контроля составляется в количестве не менее двух экземпляров и подписывается должностными лицами ОГД. Один экземпляр заключения камерального контроля представляется не позднее трех) рабочих дней после его подписания ликвидируемому лицу.

В случае, если налогоплательщик (налоговый агент) согласился с нарушениями, отраженными в уведомлении о расхождениях по результатам камерального контроля, но в последствии произвел корректировки, уменьшающие налоговые обязательства, ОГД назначает налоговую проверку.

В случае выявления расхождений по результатам камерального контроля ликвидируемому юридическому лицу-резиденту не позднее пяти рабочих дней с даты получения заключения камерального контроля направляется уведомление.

В случае неисполнения уведомления или несогласия ОГД с пояснениями, представленными налогоплательщиком, в отношении ликвидируемого юридического лица-резидента, проводится налоговая проверка. При этом налоговая проверка начинается не позднее 10 рабочих дней после истечения срока исполнения такого уведомления или получения пояснения о несогласии по выявленным расхождениям по результатам камерального контроля.

Налоговая задолженность ликвидируемого юридического лица-резидента погашается за счет его денег, в том числе полученных от реализации его имущества, в порядке очередности.

Уплата (перечисление) налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам производится налогоплательщиком не позднее 10 календарных дней со дня составления заключения камерального контроля или исполнения уведомления.

Ликвидируемое юридическое лицо-резидент представляет в ОГД по месту нахождения ликвидационный баланс.

Ликвидационный баланс ликвидируемое юридическое лицо-резидент представляет в течение трех рабочих дней со дня получения заключения камерального контроля в случае отсутствия налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам и выполнения положений Правил.

В случае наличия расхождений по результатам камерального контроля, налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам ликвидируемое юридическое лицо-резидент представляет ликвидационный баланс в течение трех рабочих дней с даты погашения налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам при условии устранения таких расхождений, и выполнения положений Правил.

После представления ликвидационного баланса и выполнения положений ОГД направляет регистрирующему органу, осуществляющему государственную регистрацию, перерегистрацию юридических лиц, государственную регистрацию прекращения деятельности юридических лиц, учетную регистрацию, перерегистрацию, снятие с учетной регистрации структурных подразделений, сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в ОГД, по ликвидируемому юридическому лицу-резиденту.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.