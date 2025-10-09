В Казахстане хотят упростить взаимодействие налогоплательщиков с налоговиками при прекращении деятельности
Цель проекта – установление четкого порядка исполнения налоговых обязательств при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами), устранение устаревших норм, совершенствование порядка исполнения налогового обязательства.
Как считают в Минфине, это будет способствовать упрощению взаимодействия налогоплательщиков с органами государственных доходов, так как четкие и прозрачные правила снижают риски административных барьеров.
Ожидается, что принятие документе позволит регулировать обязанности и процедуры ликвидации, улучшит качество межведомственного обмена данными, установит порядок передачи сведений между органами государственных доходов и органами юстиции, а также повысит прозрачность и предсказуемость действий как налогоплательщиков, так и органов государственных доходов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября 2025 года.