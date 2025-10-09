#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане хотят упростить взаимодействие налогоплательщиков с налоговиками при прекращении деятельности

Подготовлен проект приказа министра финансов "О некоторых вопросах исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами)", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – установление четкого порядка исполнения налоговых обязательств при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами), устранение устаревших норм, совершенствование порядка исполнения налогового обязательства.

Как считают в Минфине, это будет способствовать упрощению взаимодействия налогоплательщиков с органами государственных доходов, так как четкие и прозрачные правила снижают риски административных барьеров.

Ожидается, что принятие документе позволит регулировать обязанности и процедуры ликвидации, улучшит качество межведомственного обмена данными, установит порядок передачи сведений между органами государственных доходов и органами юстиции, а также повысит прозрачность и предсказуемость действий как налогоплательщиков, так и органов государственных доходов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
