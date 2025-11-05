#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.49
601.07
6.47
Право

Отсрочка по налогам: утверждены новые правила с 2026 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 13:00 Фото: freepik
И.о. министра финансов подписал приказ от 31 октября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней, сообщает Zakon.kz.

Отсрочка или рассрочка по уплате налогов или плат может быть предоставлена налогоплательщику, финансовое положение которого не позволяет уплатить налог или плату в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность их уплаты возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка.

Отсрочка (рассрочка) применяется к налогам, платам или пеням, за исключением следующих налогов:

  • налогов, удерживаемых у источника выплаты;
  • акцизов на товары, импортируемые с территории государств - членов ЕАЭС;
  • налога на добавленную стоимость на товары, импортируемые с территории государств - членов ЕАЭС;
  • подписного бонуса;
  • налогов, поступающих в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан в Национальный фонд РК.

Указывается, что отсрочка (рассрочка) предоставляется по одному или нескольким налогам или платам, а также могут быть предоставлены в отношении всей подлежащей уплате суммы налога или платы либо ее части.

Отсрочка (рассрочка) предоставляется:

  • участнику горизонтального мониторинга - без залога имущества и банковской гарантии;
  • иному налогоплательщику:

- без залога имущества и банковской гарантии;

- под залог имущества налогоплательщика или третьего лица, или под банковскую гарантию.

Вместе с тем предусмотрено, что при сбое информационной системы услугодатель в течение 30 минут с момента сбоя направляет запрос в службу поддержки по электронной почте sonosd@mgd.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, регистрационному номеру заявления для получения государственной услуги, индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), или бизнес-идентификационному номеру (БИН), наименованию услугополучателя, версии системного и прикладного программного обеспечения, описанию последовательности действий, приводящих к ошибке, скриншоты поясняющие возникшую проблему.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Налоговый календарь: когда платить налоги в ноябре
13:05, Сегодня
Налоговый календарь: когда платить налоги в ноябре
Некоторым налогоплательщикам предоставят отсрочку для уплаты налогов
16:03, 10 сентября 2025
Некоторым налогоплательщикам предоставят отсрочку для уплаты налогов
В Казахстане обновили правила регистрации налогоплательщиков с 2026 года
15:08, 03 ноября 2025
В Казахстане обновили правила регистрации налогоплательщиков с 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: