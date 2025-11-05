Отсрочка по налогам: утверждены новые правила с 2026 года

И.о. министра финансов подписал приказ от 31 октября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней, сообщает Zakon.kz.

Отсрочка или рассрочка по уплате налогов или плат может быть предоставлена налогоплательщику, финансовое положение которого не позволяет уплатить налог или плату в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность их уплаты возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка.

Отсрочка (рассрочка) применяется к налогам, платам или пеням, за исключением следующих налогов:

налогов, удерживаемых у источника выплаты;

акцизов на товары, импортируемые с территории государств - членов ЕАЭС;

налога на добавленную стоимость на товары, импортируемые с территории государств - членов ЕАЭС;

подписного бонуса;

налогов, поступающих в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан в Национальный фонд РК.

Указывается, что отсрочка (рассрочка) предоставляется по одному или нескольким налогам или платам, а также могут быть предоставлены в отношении всей подлежащей уплате суммы налога или платы либо ее части.

Отсрочка (рассрочка) предоставляется:

участнику горизонтального мониторинга - без залога имущества и банковской гарантии;

иному налогоплательщику:

- без залога имущества и банковской гарантии;

- под залог имущества налогоплательщика или третьего лица, или под банковскую гарантию.

Вместе с тем предусмотрено, что при сбое информационной системы услугодатель в течение 30 минут с момента сбоя направляет запрос в службу поддержки по электронной почте sonosd@mgd.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, регистрационному номеру заявления для получения государственной услуги, индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), или бизнес-идентификационному номеру (БИН), наименованию услугополучателя, версии системного и прикладного программного обеспечения, описанию последовательности действий, приводящих к ошибке, скриншоты поясняющие возникшую проблему.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.