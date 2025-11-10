Операторы связи будут выявлять звонки от мошенников: утверждены правила

Приказом и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 3 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

Так, в правила добавлено понятие "биометрические данные" – это персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

При этом уточняется, что в системе информационно-справочного обслуживания оператора сотовой связи в круглосуточном режиме оказываются следующие бесплатные информационно-справочные услуги:

предоставление других информационно-справочных услуг, связанных с оказанием услуг сотовой связи (прием жалоб на качество оказываемых услуг сотовой связи, прием предложений по улучшению услуг сотовой связи, информации об услугах связи в роуминге, прием обращений о подозрительных SMS-сообщениях или звонках с признаками мошенничества).

Также правила дополнены новыми пунктами о том, что оператор сотовой связи оформляет по заявлению физического лица не более десяти абонентских номеров, достаточных для личного, семейного и иного использования.

Оператор сотовой связи на основании заявления оформляет более десяти абонентских номеров на абонента при предоставлении оператору сотовой связи соответствующих обоснований, доказательств необходимости с указанием описания и идентификационных кодов абонентских устройств, в том числе абонентских устройств межмашинного взаимодействия, в которых будут применяться абонентские номера.

Для получения более десяти абонентских номеров физическое лицо указывает в заявлении соответствующие цели использования запрашиваемых абонентских номеров, а также подтверждает достоверность предоставляемых данных предусмотренной оператором сотовой связи.

По результатам рассмотрения заявления оператор сотовой связи оформляет абонентские номера на физическое лицо либо отказывает с указанием причины.

После устранения причин отказа физическое лицо повторно направляет заявление оператору сотовой связи.

На основании договора оператор сотовой связи оформляет на абонента абонентский номер.

Кроме того, в правила добавлено новая глава, устанавливающая порядок выявления абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи.

Указывается, что операторы сотовой связи использует внутренние антифрод-системы.

Операторы сотовой связи заключают соглашения с антифрод-центром Национального банка для интеграции своих информационных систем (базы данных).

Оператор сотовой связи самостоятельно на основании внутренних антифрод-систем выявляет SMS-сообщения или звонки с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов (сим-боксов), и уведомляет антифрод-центр Национального банка с предоставлением информации об абоненте, включая фамилию, имя, отчество, ИИН и абонентские номера, оформленные на абонента.

При поступлении к оператору сотовой связи обращения абонента через систему информационно-справочного обслуживания, а также получения информации от антифрод-центра Национального банка по звонкам с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов (сим-боксов), проводит проверку в течение двух рабочих дней.

При подтверждении информации оператор сотовой связи приостанавливают оказание услуг связи данному абонентскому номеру с предоставлением в течение двух рабочих дней информацию в антифрод-центр Национального банка.

При неподтверждении признаков мошеннических действий оператор сотовой связи уведомляет антифрод-центр Национального банка о неподтверждении признаков мошеннических действий в течение двух рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2025 года.