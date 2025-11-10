#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Право

Операторы связи будут выявлять звонки от мошенников: утверждены правила

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 11:38 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 3 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

Так, в правила добавлено понятие "биометрические данные" – это персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

При этом уточняется, что в системе информационно-справочного обслуживания оператора сотовой связи в круглосуточном режиме оказываются следующие бесплатные информационно-справочные услуги:

  • предоставление других информационно-справочных услуг, связанных с оказанием услуг сотовой связи (прием жалоб на качество оказываемых услуг сотовой связи, прием предложений по улучшению услуг сотовой связи, информации об услугах связи в роуминге, прием обращений о подозрительных SMS-сообщениях или звонках с признаками мошенничества).

Также правила дополнены новыми пунктами о том, что оператор сотовой связи оформляет по заявлению физического лица не более десяти абонентских номеров, достаточных для личного, семейного и иного использования.

Оператор сотовой связи на основании заявления оформляет более десяти абонентских номеров на абонента при предоставлении оператору сотовой связи соответствующих обоснований, доказательств необходимости с указанием описания и идентификационных кодов абонентских устройств, в том числе абонентских устройств межмашинного взаимодействия, в которых будут применяться абонентские номера.

Для получения более десяти абонентских номеров физическое лицо указывает в заявлении соответствующие цели использования запрашиваемых абонентских номеров, а также подтверждает достоверность предоставляемых данных предусмотренной оператором сотовой связи.

По результатам рассмотрения заявления оператор сотовой связи оформляет абонентские номера на физическое лицо либо отказывает с указанием причины.

После устранения причин отказа физическое лицо повторно направляет заявление оператору сотовой связи.

На основании договора оператор сотовой связи оформляет на абонента абонентский номер.

Кроме того, в правила добавлено новая глава, устанавливающая порядок выявления абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи.

Указывается, что операторы сотовой связи использует внутренние антифрод-системы.

Операторы сотовой связи заключают соглашения с антифрод-центром Национального банка для интеграции своих информационных систем (базы данных).

Оператор сотовой связи самостоятельно на основании внутренних антифрод-систем выявляет SMS-сообщения или звонки с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов (сим-боксов), и уведомляет антифрод-центр Национального банка с предоставлением информации об абоненте, включая фамилию, имя, отчество, ИИН и абонентские номера, оформленные на абонента.

При поступлении к оператору сотовой связи обращения абонента через систему информационно-справочного обслуживания, а также получения информации от антифрод-центра Национального банка по звонкам с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов (сим-боксов), проводит проверку в течение двух рабочих дней.

При подтверждении информации оператор сотовой связи приостанавливают оказание услуг связи данному абонентскому номеру с предоставлением в течение двух рабочих дней информацию в антифрод-центр Национального банка.

При неподтверждении признаков мошеннических действий оператор сотовой связи уведомляет антифрод-центр Национального банка о неподтверждении признаков мошеннических действий в течение двух рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какая медпомощь оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС: обновлены правила
12:26, Сегодня
Какая медпомощь оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС: обновлены правила
Утверждены правила приостановления работы мобильных телефонов в колониях и СИЗО
10:04, 06 ноября 2025
Утверждены правила приостановления работы мобильных телефонов в колониях и СИЗО
SIM-карту можно будет купить только у операторов связи
14:35, 08 мая 2025
SIM-карту можно будет купить только у операторов связи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: