#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Право

Утверждены правила приостановления работы мобильных телефонов в колониях и СИЗО

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 10:04 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 31 октября 2025 года внес изменения в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой, устанавливающей порядок приостановления и возобновления по идентификационному коду работы абонентского устройства сотовой связи, использующегося в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и следственных изоляторах в пределах их территории.

Так, говорится, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах приостановление работы оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи осуществляется на основании требования, поступившего от уполномоченного органа уголовно-исполнительной системы.

Уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы направляет оператору базы данных идентификационных кодов требование о приостановлении работы оказания услуг на абонентских устройствах.

Оператор базы данных идентификационных кодов уведомляет оператора сотовой связи о поступлении требования, связанного с приостановлением работы оказания услуг на абонентских устройствах, в течение одного часа с момента получения.

Оператор сотовой связи приостанавливает работу оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи в течение трех рабочих часов с момента получения уведомления.

Возобновление работы оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах осуществляется при поступлении соответствующего требования от уполномоченного органа уголовно-исполнительной системы.

Предусмотрено, что уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы направляет оператору базы данных идентификационных кодов требование о возобновлении работы оказания услуг на абонентских устройствах.

Оператор базы данных идентификационных кодов уведомляет оператора сотовой связи о поступлении требования, связанного с возобновлением работы оказания услуг на абонентских устройствах, в течение одного часа с момента получения.

Оператор сотовой связи возобновляет работу оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи в течение трех рабочих часов с момента получения уведомления.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов
12:44, 24 января 2025
В Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов
Ужесточить контроль за использованием мобильных телефонов в колониях хотят в Казахстане
16:31, 26 августа 2025
Ужесточить контроль за использованием мобильных телефонов в колониях хотят в Казахстане
Блокировать нелегально ввезенные телефоны будут в Казахстане
09:00, 19 августа 2024
Блокировать нелегально ввезенные телефоны будут в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: