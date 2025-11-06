Утверждены правила приостановления работы мобильных телефонов в колониях и СИЗО

Заместитель премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 31 октября 2025 года внес изменения в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой, устанавливающей порядок приостановления и возобновления по идентификационному коду работы абонентского устройства сотовой связи, использующегося в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и следственных изоляторах в пределах их территории.

Так, говорится, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах приостановление работы оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи осуществляется на основании требования, поступившего от уполномоченного органа уголовно-исполнительной системы.

Уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы направляет оператору базы данных идентификационных кодов требование о приостановлении работы оказания услуг на абонентских устройствах.

Оператор базы данных идентификационных кодов уведомляет оператора сотовой связи о поступлении требования, связанного с приостановлением работы оказания услуг на абонентских устройствах, в течение одного часа с момента получения.

Оператор сотовой связи приостанавливает работу оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи в течение трех рабочих часов с момента получения уведомления.

Возобновление работы оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах осуществляется при поступлении соответствующего требования от уполномоченного органа уголовно-исполнительной системы.

Предусмотрено, что уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы направляет оператору базы данных идентификационных кодов требование о возобновлении работы оказания услуг на абонентских устройствах.

Оператор базы данных идентификационных кодов уведомляет оператора сотовой связи о поступлении требования, связанного с возобновлением работы оказания услуг на абонентских устройствах, в течение одного часа с момента получения.

Оператор сотовой связи возобновляет работу оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи в течение трех рабочих часов с момента получения уведомления.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2025 года.