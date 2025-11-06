Утверждены правила приостановления работы мобильных телефонов в колониях и СИЗО
В частности, правила дополнены новой главой, устанавливающей порядок приостановления и возобновления по идентификационному коду работы абонентского устройства сотовой связи, использующегося в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и следственных изоляторах в пределах их территории.
Так, говорится, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах приостановление работы оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи осуществляется на основании требования, поступившего от уполномоченного органа уголовно-исполнительной системы.
Уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы направляет оператору базы данных идентификационных кодов требование о приостановлении работы оказания услуг на абонентских устройствах.
Оператор базы данных идентификационных кодов уведомляет оператора сотовой связи о поступлении требования, связанного с приостановлением работы оказания услуг на абонентских устройствах, в течение одного часа с момента получения.
Оператор сотовой связи приостанавливает работу оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи в течение трех рабочих часов с момента получения уведомления.
Возобновление работы оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах осуществляется при поступлении соответствующего требования от уполномоченного органа уголовно-исполнительной системы.
Предусмотрено, что уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы направляет оператору базы данных идентификационных кодов требование о возобновлении работы оказания услуг на абонентских устройствах.
Оператор базы данных идентификационных кодов уведомляет оператора сотовой связи о поступлении требования, связанного с возобновлением работы оказания услуг на абонентских устройствах, в течение одного часа с момента получения.
Оператор сотовой связи возобновляет работу оказания услуг на абонентских устройствах сотовой связи в течение трех рабочих часов с момента получения уведомления.
Приказ вводится в действие с 16 ноября 2025 года.