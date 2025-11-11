#Народный юрист
Право

Для СЭЗ "Коркыт Ата" определили приоритетные виды деятельности

Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:06 Фото: акимат Кызылорды
Министр промышленности и строительства приказом от 31 октября 2025 года внес дополнения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлена специальная экономическая зона "Коркыт Ата", для которой определены следующие виды деятельности:

  • производство текстильных изделий;
  • производство одежды;
  • производство кожаной и относящейся к ней продукции;
  • производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;
  • производство бумаги и бумажной продукции;
  • производство продуктов химической промышленности;
  • производство основных фармацевтических продуктов;
  • производство резиновых и пластмассовых изделий;
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции, за исключением портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного, цемента сульфатостойкого, цемента тампонажного и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров;
  • производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
  • производство компьютеров, электронной и оптической продукции;
  • производство электрического оборудования;
  • производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
  • производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
  • производство воздушной, космической и аналогичной техники;
  • производство прочих готовых изделий;
  • ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судов;
  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления указанных выше видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

Приказ введен в действие с 10 ноября 2025 года.

Напомним, СЭЗ "Коркыт Ата" создана в мае текущего года. Она расположена в юго-восточной части города Кызылорды, вблизи международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай" и объездной дороги международного аэропорта "Коркыт Ата". Площадь СЭЗ составляет 550 га.

Мы сообщали, что для СЭЗ Qyzyljar расширили виды деятельности.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Ставки арендной платы за использование памятников истории и культуры: внесены изменения
09:54, Сегодня
Ставки арендной платы за использование памятников истории и культуры: внесены изменения
Для СЭЗ Актобе определили приоритетные виды деятельности
09:26, 18 июня 2025
Для СЭЗ Актобе определили приоритетные виды деятельности
Для СЭЗ "Jibek Joly" расширили приоритетные виды деятельности
14:35, 24 апреля 2025
Для СЭЗ "Jibek Joly" расширили приоритетные виды деятельности
