Для СЭЗ "Коркыт Ата" определили приоритетные виды деятельности
Фото: акимат Кызылорды
Министр промышленности и строительства приказом от 31 октября 2025 года внес дополнения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.
В перечень добавлена специальная экономическая зона "Коркыт Ата", для которой определены следующие виды деятельности:
- производство текстильных изделий;
- производство одежды;
- производство кожаной и относящейся к ней продукции;
- производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;
- производство бумаги и бумажной продукции;
- производство продуктов химической промышленности;
- производство основных фармацевтических продуктов;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции, за исключением портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного, цемента сульфатостойкого, цемента тампонажного и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции;
- производство электрического оборудования;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
- производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
- производство воздушной, космической и аналогичной техники;
- производство прочих готовых изделий;
- ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судов;
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления указанных выше видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
Приказ введен в действие с 10 ноября 2025 года.
Напомним, СЭЗ "Коркыт Ата" создана в мае текущего года. Она расположена в юго-восточной части города Кызылорды, вблизи международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай" и объездной дороги международного аэропорта "Коркыт Ата". Площадь СЭЗ составляет 550 га.
