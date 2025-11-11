Для СЭЗ "Коркыт Ата" определили приоритетные виды деятельности

Министр промышленности и строительства приказом от 31 октября 2025 года внес дополнения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлена специальная экономическая зона "Коркыт Ата", для которой определены следующие виды деятельности:

производство текстильных изделий;

производство одежды;

производство кожаной и относящейся к ней продукции;

производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;

производство бумаги и бумажной продукции;

производство продуктов химической промышленности;

производство основных фармацевтических продуктов;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство прочей неметаллической минеральной продукции, за исключением портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного, цемента сульфатостойкого, цемента тампонажного и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производство компьютеров, электронной и оптической продукции;

производство электрического оборудования;

производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;

производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;

производство воздушной, космической и аналогичной техники;

производство прочих готовых изделий;

ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судов;

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления указанных выше видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

Приказ введен в действие с 10 ноября 2025 года.

Напомним, СЭЗ "Коркыт Ата" создана в мае текущего года. Она расположена в юго-восточной части города Кызылорды, вблизи международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай" и объездной дороги международного аэропорта "Коркыт Ата". Площадь СЭЗ составляет 550 га.

