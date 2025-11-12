Расширен перечень приоритетных видов деятельности для СЭЗ "Парк инновационных технологий"
Министр промышленности и строительства приказом от 29 октября 2025 года внес изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон и Перечня приоритетных видов деятельности в разрезе СЭЗ, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень деятельности CЭЗ "Парк инновационных технологий" добавили:
- производство лифтов;
- прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки;
- прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки;
- деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы.
В целом, перечень включает 33 вида деятельности:
- проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов);
- услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);
- создание новых информационных технологий на основе искусственных иммунных и нейронных систем;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи, электроники, приборостроения, возобновляемых источников энергии, ресурсосбережения и природопользования, создания и применения новых материалов, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа при наличии заключения, выданного уполномоченным органом в области науки, о проведении таких работ;
- производство машин для обработки текстов, копировально-множительного оборудования, адресовальных машин, калькуляторов, кассовых аппаратов, маркировальных машин, билетно-кассовых машин, производство других офисных машин и оборудования, электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
- производство электро- и радиоэлементов, передающей аппаратуры, аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;
- проектирование, разработка, внедрение и производство электронных, измерительных, оптических, осветительных приборов;
- образовательная деятельность в сфере инновационных технологий по перечню специальностей, определенных правительством РК;
- проектирование, разработка, внедрение и производство новых материалов (в том числе опытных образцов);
- производство бытовых электрических приборов: холодильники, морозильники, машины стиральные;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
- строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы (клиники);
- медицинская, научно-исследовательская и образовательная деятельность, оказываемая в рамках университетской больницы (клиники);
- складирование и хранение грузов;
- транспортная обработка грузов;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды;
- производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;
- производство основных фармацевтических продуктов;
- производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов;
- производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских изделий;
- производство электроизмерительных приборов;
- производство приборов для физических исследований;
- производство медико-хирургических инструментов;
- производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
- производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования;
- производство прочих тканей;
- производство спецодежды;
- производство электроэнергии солнечными электростанциями;
- производство лифтов;
- прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки;
- прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки;
- деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы.
Приказ вводится в действие с 11 ноября 2025 года.
СЭЗ "ПИТ" находится в Алматы.
