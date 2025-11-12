#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Право

Расширен перечень приоритетных видов деятельности для СЭЗ "Парк инновационных технологий"

территория СЭЗ &quot;ПИТ&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 10:41 Фото: gov.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 29 октября 2025 года внес изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон и Перечня приоритетных видов деятельности в разрезе СЭЗ, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень деятельности CЭЗ "Парк инновационных технологий" добавили:

  • производство лифтов;
  • прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки;
  • прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки;
  • деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы.

В целом, перечень включает 33 вида деятельности:

  • проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов);
  • услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);
  • создание новых информационных технологий на основе искусственных иммунных и нейронных систем;
  • проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи, электроники, приборостроения, возобновляемых источников энергии, ресурсосбережения и природопользования, создания и применения новых материалов, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа при наличии заключения, выданного уполномоченным органом в области науки, о проведении таких работ;
  • производство машин для обработки текстов, копировально-множительного оборудования, адресовальных машин, калькуляторов, кассовых аппаратов, маркировальных машин, билетно-кассовых машин, производство других офисных машин и оборудования, электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
  • производство электро- и радиоэлементов, передающей аппаратуры, аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;
  • проектирование, разработка, внедрение и производство электронных, измерительных, оптических, осветительных приборов;
  • образовательная деятельность в сфере инновационных технологий по перечню специальностей, определенных правительством РК;
  • проектирование, разработка, внедрение и производство новых материалов (в том числе опытных образцов);
  • производство бытовых электрических приборов: холодильники, морозильники, машины стиральные;
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  • строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы (клиники);
  • медицинская, научно-исследовательская и образовательная деятельность, оказываемая в рамках университетской больницы (клиники);
  • складирование и хранение грузов;
  • транспортная обработка грузов;
  • прочая вспомогательная транспортная деятельность;
  • производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды;
  • производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;
  • производство основных фармацевтических продуктов;
  • производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов;
  • производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских изделий;
  • производство электроизмерительных приборов;
  • производство приборов для физических исследований;
  • производство медико-хирургических инструментов;
  • производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
  • производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования;
  • производство прочих тканей;
  • производство спецодежды;
  • производство электроэнергии солнечными электростанциями;
  • производство лифтов;
  • прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки;
  • прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки;
  • деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2025 года.

СЭЗ "ПИТ" находится в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
СЭЗ "Астана-Технополис" скорректировали виды деятельности
09:30, 20 мая 2025
СЭЗ "Астана-Технополис" скорректировали виды деятельности
Для двух СЭЗ расширили приоритетные виды деятельности
09:09, 09 сентября 2025
Для двух СЭЗ расширили приоритетные виды деятельности
Для СЭЗ "Jibek Joly" расширили приоритетные виды деятельности
14:35, 24 апреля 2025
Для СЭЗ "Jibek Joly" расширили приоритетные виды деятельности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: