Расширен перечень приоритетных видов деятельности для СЭЗ "Парк инновационных технологий"

Фото: gov.kz

Министр промышленности и строительства приказом от 29 октября 2025 года внес изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон и Перечня приоритетных видов деятельности в разрезе СЭЗ, сообщает Zakon.kz.

деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы. В целом, перечень включает 33 вида деятельности: проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов);

услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);

создание новых информационных технологий на основе искусственных иммунных и нейронных систем;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи, электроники, приборостроения, возобновляемых источников энергии, ресурсосбережения и природопользования, создания и применения новых материалов, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа при наличии заключения, выданного уполномоченным органом в области науки, о проведении таких работ;

производство машин для обработки текстов, копировально-множительного оборудования, адресовальных машин, калькуляторов, кассовых аппаратов, маркировальных машин, билетно-кассовых машин, производство других офисных машин и оборудования, электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;

производство электро- и радиоэлементов, передающей аппаратуры, аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;

проектирование, разработка, внедрение и производство электронных, измерительных, оптических, осветительных приборов;

образовательная деятельность в сфере инновационных технологий по перечню специальностей, определенных правительством РК;

проектирование, разработка, внедрение и производство новых материалов (в том числе опытных образцов);

производство бытовых электрических приборов: холодильники, морозильники, машины стиральные;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы (клиники);

медицинская, научно-исследовательская и образовательная деятельность, оказываемая в рамках университетской больницы (клиники);

складирование и хранение грузов;

транспортная обработка грузов;

прочая вспомогательная транспортная деятельность;

производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды;

производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;

производство основных фармацевтических продуктов;

производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов;

производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских изделий;

производство электроизмерительных приборов;

производство приборов для физических исследований;

производство медико-хирургических инструментов;

производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;

производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования;

производство прочих тканей;

производство спецодежды;

производство электроэнергии солнечными электростанциями;

производство лифтов;

прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки;

прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки;

деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы. Приказ вводится в действие с 11 ноября 2025 года. СЭЗ "ПИТ" находится в Алматы.

