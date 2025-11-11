#Народный юрист
Право

У Минздрава появились новые функции

Министерство здравоохранения РК, МЗ РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 10:06
Постановлением правительства от 6 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • утверждение методики планирования объемов медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на основе потребности населения;
  • определение перечня требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования, условия ее применения и срок действия данной меры (при необходимости);
  • определение порядка обеспечения лекарственными средствами для лечения орфанных заболеваний, осуществляемого в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и за счет иных источников;
  • определение скрининговых исследований на раннее выявление наследственных врожденных пороков и отклонений развития;
  • определение перечня заболеваний при оказании услуг по профилактике и диагностике, включенных в специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
  • определение скрининговых исследований на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, глаукомы, сахарного диабета, вирусных гепатитов В и С и других, включенных в специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
  • утверждение перечня социально значимых заболеваний, включающего в том числе туберкулез, ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсию, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, инсульты в течение одного года;
  • участие в оценке производства заявителей для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей;
  • участие в пределах своей компетенции в разработке условий производства, производственных и технологических операций.

Вводятся в действие с 1 января 2027 года следующая функция:

  • определение перечня состояний, угрожающих жизни в экстренной форме, включенных в специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара;

Ряд функций изложены в новой редакции:

  • контроль и надзор за качеством оказания медицинских услуг (помощи);
  • охрана здоровья граждан РК, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля за обращением лекарственных средств и медицинских изделий, контроля и надзора качества оказания медицинских услуг (помощи);
  • утверждение перечня субъектов (объектов) высокого, среднего и низкого риска, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере оказания медицинских услуг (помощи), по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству;
  • осуществление государственного контроля и надзора в области здравоохранения в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

