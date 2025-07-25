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Право

У Минздрава появились новые функции

Министерство здравоохранения РК, МЗ РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 09:52 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство РК постановлением от 21 июля 2025 года внесло изменения и дополнения в положение о Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • утверждение правил формирования перечня организаций дополнительного образования по медицинским специальностям;
  • обеспечение ведомственного статистического наблюдения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • определение порядка осуществления учета и систематизации документов, представленных заявителем при государственной регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия;
  • утверждение перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых единым дистрибьютором в рамках долгосрочных договоров поставки лекарственных средств и медицинских изделий;
  • утверждение предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации;
  • утверждение в пределах своей компетенции правовых актов и форм учетной и отчетной документации в сфере оказания медицинских услуг (помощи);
  • утверждение правил аккредитации в области здравоохранения;
  • утверждение правил, сроков проведения постаккредитационного мониторинга и отзыва свидетельства об аккредитации в области здравоохранения;
  • утверждение правил предоставления информации (экстренного извещения) о случаях наступления смерти беременных, рожениц, а также в случае смерти родильниц в течение сорока двух календарных дней после родов, внезапной смерти пациентов при оказании им плановой медицинской помощи (первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичных медицинских услуг);
  • утверждение правил ведения реестра независимых экспертов, а также оснований включения в единый реестр независимых экспертов и исключения из него;
  • утверждение правил организации деятельности единого медицинского информационного call-центра и регламента его деятельности;
  • утверждение в пределах своей компетенции правовых актов и форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • утверждение правил экспертизы установления связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей;
  • утверждение правил предоставления информации по медицинским отходам;
  • утверждение правил предоставления в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информации (экстренного извещения) о случаях инфекционных заболеваний, отравлений;
  • утверждение перечня эпидемически значимых объектов;
  • утверждение правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения;
  • утверждение правил ведения реестра продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • утверждение правил взаимодействия государственных органов при проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий;
  • утверждение перечня отдельных видов пищевой продукции, подлежащей государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в производстве которой используется нейодированная соль;
  • утверждение перечня медицинских противопоказаний для заключения трудового договора на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземные работы, а также для допуска к работе лица, относящегося к декретированной группе населения;
  • утверждение квалификационных требований к лицензируемому виду деятельности на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения;
  • утверждение правил формирования, ведения и содержания рабочих коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов, используемых в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • утверждение правил выдачи, возобновления действия, переоформления, прекращения действия разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами и приложений к ним;
  • утверждение квалификационных требований, предъявляемых к осуществлению обращения с патогенными биологическими агентами;
  • утверждение в пределах своей компетенции правовых актов и форм учетной и отчетной документации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;
  • утверждение стандартов надлежащих фармацевтических практик;
  • утверждение правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий;
  • утверждение правил проведения инспектирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;
  • утверждение правил формирования фармацевтического инспектората, ведения реестра фармацевтических инспекторов РК;
  • утверждение правил отбора с рынка, в том числе в медицинских организациях, лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих контролю качества с учетом риск-ориентированного подхода;
  • утверждение правил обучения граждан РК навыкам оказания первой помощи, а также перечня экстренных и неотложных состояний, при которых оказывается первая помощь;
  • утверждение стандарта оказания первой помощи;
  • утверждение правил организации медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи;
  • утверждение стандартов организации оказания медицинской помощи;
  • утверждение правил использования денежных средств от физических и юридических лиц, в том числе пенсионных выплат и государственных социальных пособий, зачисляемых на контрольный счет наличности государственной психиатрической организации специализированного типа с интенсивным наблюдением, для использования лицами с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), находящимися на принудительном лечении;
  • утверждение правил динамического наблюдения, а также прекращения динамического наблюдения за лицами с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями);
  • утверждение правил определения иммунологической совместимости тканей при трансплантации органов (части органа) или тканей, а также положения о деятельности HLA-лаборатории;
  • утверждение перечня показаний и противопоказаний для трансплантации искусственных органов (части органа) или тканей (части ткани);
  • утверждение положения о клинической базе, клинике организации образования в области здравоохранения, университетской больнице, базе резидентуры, интегрированном академическом медицинском центре и требований, предъявляемых к ним. 

Кроме того, часть функций изложена в новой редакции:

  • утверждение проверочных листов, критериев оценки степени риска и полугодовых графиков проведения проверок в регулируемой сфере в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
  • осуществление координации и мониторинга деятельности по вопросам корпоративного управления в государственных юридических лицах в области здравоохранения;
  • утверждение правил регулирования цен на лекарственные средства, а также на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования;
  • утверждение правил отраслевой системы поощрения;
  • утверждение типовых штатов и штатных нормативов для организаций здравоохранения или их структурных подразделений;
  • утверждение правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития, присвоения и подтверждения уровня квалификации работников системы здравоохранения;
  • утверждение номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников системы здравоохранения;
  • утверждение правил формирования, согласования и утверждения единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что правительство расширило функции Министерству сельского хозяйства.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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