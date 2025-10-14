#АЭС в Казахстане
Право

У Министерства торговли и интеграции появились новые функции

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 8 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • разработка требований к формированию, методике расчета страховых резервов по договорам страхования, перестрахования, заключаемым Экспортно-кредитным агентством Казахстана, их структуре и утверждение их по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  • разработка перечня, форм, сроков и порядка представления отчетности Экспортно-кредитным агентством Казахстана по заключению и исполнению договоров страхования, перестрахования и утверждение их по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, уполномоченным органом в области налоговой политики;
  • разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет правил представления заключения о соответствии размера страховых резервов по незаработанным премиям, непроизошедшим убыткам, заявленным, но неурегулированным убыткам, произошедшим, но незаявленным убыткам по договорам страхования и перестрахования, заключаемым Экспортно-кредитным агентством Казахстана, требованиям, установленным законодательством РК о регулировании торговой деятельности; 
  •  участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике. 

Кроме того, вводится в действие с 19 января 2026 года фунция в следующей редакции:

  • разработка минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью с учетом предложений местных исполнительных органов области, городов республиканского значения, столицы, района, города областного значения. 

 Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
