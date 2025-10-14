У Министерства торговли и интеграции появились новые функции

Постановлением правительства от 8 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

разработка требований к формированию, методике расчета страховых резервов по договорам страхования, перестрахования, заключаемым Экспортно-кредитным агентством Казахстана, их структуре и утверждение их по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

разработка перечня, форм, сроков и порядка представления отчетности Экспортно-кредитным агентством Казахстана по заключению и исполнению договоров страхования, перестрахования и утверждение их по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, уполномоченным органом в области налоговой политики;

разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет правил представления заключения о соответствии размера страховых резервов по незаработанным премиям, непроизошедшим убыткам, заявленным, но неурегулированным убыткам, произошедшим, но незаявленным убыткам по договорам страхования и перестрахования, заключаемым Экспортно-кредитным агентством Казахстана, требованиям, установленным законодательством РК о регулировании торговой деятельности;

участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике.

Кроме того, вводится в действие с 19 января 2026 года фунция в следующей редакции:

разработка минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью с учетом предложений местных исполнительных органов области, городов республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.