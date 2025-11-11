За нападение на медиков планируют усилить наказание до 12 лет лишения свободы

Угрожал расправой врачу или водителю скорой помощи – получи штраф до 1000 МРП или срок до 3 лет. Если же угрозой дело не ограничилось и нанесен ущерб здоровью медиков, срок может вырасти до 12 лет. О новой статье УК в поправках, которые сейчас рассматриваются в Мажилисе, пишет Zakon.kz.

Вот как выглядит текст предлагаемой статьи 380-3 (часть 1) полностью:

"Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи, при исполнении или в связи с исполнением им своих служебных или профессиональных обязанностей либо из мести за их выполнение, – наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок".

Акцентируем: это если правонарушение не опасно для жизни и здоровья. Если преступление несет такую опасность – наказание значительно ужесточается: только реальный срок от 5 до 10 лет (часть 3 предлагаемой статьи 380-3 УК).

При наличии же усугубляющих обстоятельств (квалифицирующих признаков): совершение преступления группой, неоднократно, в условиях ЧС или, например, массовых беспорядков – срок возрастает до 12 лет.

Новая статья – если не долгожданная, то давно обсуждавшаяся в обществе. Насилие в отношении врачей и даже водителей скорой стало нередким явлением и предметом нескольких резонансных уголовных дел в Казахстане.

Понятно, что сама стрессовая атмосфера, сопровождающая работу медиков, побуждает некоторых импульсивных граждан, что называется, "найти крайнего". Врачи по роду деятельности постоянно находятся в пограничных ситуациях, когда у людей (например, близких больного) сдают нервы.

Но руки распускают еще и потому, что наказание за это предусмотрено относительно незначительное. Т.е. по общим правилам, тогда как они должны быть особенные как раз из-за специфики.

Смотрим, по каким статьям УК сейчас квалифицируют действия нарушителей, напавших на медиков. Вот врача скорой помощи избили родственники больного, к которому ее вызвали, потому что помощь опоздала – и человек скончался. При этом даже легкого вреда здоровью не нанесли: ссадины не считаются. Это статья 109-1 УК "Побои" – штраф до 80 МРП или арест до 25 суток.

А по пути водителя скорой другие участники дорожного движения не пропустили, несмотря на включенную сирену, да еще прижали какие-то молодцы и обещали "убить в следующий раз". Может, кстати, эта задержка и стала роковой… Статья 115 УК "Угроза" – штраф до 120 МРП или арест до 30 суток. При этом надо еще доказать "наличие достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение". И если угроза ничем не подтверждена – нет и состава правонарушения.

Сравним с тем, что предлагается: либо штраф возрастает на порядок (до 4 миллионов тенге), либо даже тюрьма. И достаточно просто словесной угрозы.

Но даже если зашло дальше угроз, если медицинскому работнику умышленно нанесли вред здоровью: легкий, средний или тяжкий – сейчас эти действия расцениваются по соответствующим статьям 108-1, 107, 106 УК. Например, руку доктору сломали в ходе "консилиума" с близкими пациента. Средний вред здоровью, квалифицированный состав (пп. 2) части 2 статьи 107 УК) – в отношении лица в связи с выполнением им профессионального долга. Самый максимум – до 3 лет лишения свободы.

И сравним с предлагаемой нормой. Применение насилия к медработнику, опасного для жизни и здоровья, как уже говорилось, до 10, а то и 12 лет лишения свободы.

Если не брать во внимание общественный резонанс (хотя как его не учитывать?), то дополнение в УК статьи 380-3 – это продолжение тенденции, когда ответственность детализируется в зависимости от того, кто жертва. И если лицо, что называется, "при исполнении" – это не просто отягчающее обстоятельство, а другая статья. При этом наказание – куда более суровое.

Изначально в УК существовала статья 380 – за угрозу или насильственные действия в отношении представителя власти. Но затем была добавлена статья 380-1 – "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего, государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря".

А также появилась статья 380-2 – "Применение насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря".

Все они – представители рискованных профессий, подвергающиеся опасности при выполнении служебных обязанностей. И вот эту "группу риска" дополнили медицинскими работниками, инициировав появление статьи 380-3. Не исключено, это не последняя "профессиональная" статья в уголовном законодательстве.

Проект закона "О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный РК" инициирован депутатами и поступил на рассмотрение в Мажилис 10 ноября 2025 года.