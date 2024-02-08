Вправе ли родители физически наказывать детей: за что грозит крупный штраф, а за что – срок

"Дал ремня" отец сыну – до 50 суток ареста или штраф до 200 МРП. А за легкий вред здоровью – до 2 лет срока. Побои и умышленное причинение легкого вреда в РК предлагают криминализовать, то есть внести статьи в УК и усилить наказание, пишет Zakon.kz. Особенно, если жертвы – дети до 18 лет.

В стране продолжается законодательный пинг-понг, в процессе которого нормы, предусматривающие ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, периодически перебрасываются из Уголовного кодекса в Административный и обратно.

Не далее как в 2017 году в рамках так называемой декриминализации статьи 108 УК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109 УК (Побои) были исключены из Уголовного кодекса. Тогда же в Кодекс об административных нарушениях были включены статьи 73-1 и 73-2 с соответствующими названиями. И вот – очередная перетасовка.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что сейчас в Мажилисе Парламента РК обсуждаются два идущих единым пакетом законопроекта. Первый –"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Речь в нем идет о комплексе поправок в УК, Предпринимательский, Социальный, Трудовой кодексы и другие НПА – всего в 7 кодексов и 8 законов. И – отдельно – сопутствующим законопроектом предлагаются поправки в КоАП.

Вот среди прочих новелл и предлагается исключение теперь уже из КоАП статей 73-1 и 73-2. И возвращение упраздненных статей в УК, но под "старым новым" именем – 108-1 и 109-1 УК.

Зачем понадобилась очередная рокировка? В 2017 году выдвигались солидные аргументы о необходимости декриминализации этих норм. Мол, реально они не "работают". Сейчас не менее обоснованно требуют ужесточить наказание за бытовое насилие, случаи которого квалифицируется чаще всего именно по этим составам. А иначе, говорят, разгул бытового насилия в отношении женщин и детей не обуздать.

При этом, напомним, часть 1-1 статьи 73-1 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и часть 1-1 статьи 73-2 (Побои) КоАП, посвященные этим правонарушениям как раз в семейно-бытовой сфере, были введены в действие совсем недавно, 1 июля 2023 года. А всего через полгода законодатель уже рассматривает возможность исключить эти нормы из КоАП.

Что тут сказать? Бумага все стерпит.

Впрочем, если закрыть глаза на эти перманентные шатания, то сам факт ужесточения наказания можно только приветствовать.

Во-первых, статьи 108-1 и 109-1 УК жестче своих предыдущих версий. Максимальное наказание, которое предусматривали санкции упраздненных статей 108 и 109 УК – арест соответственно до 60 и 45 суток. А поскольку арестных домов в РК, мягко говоря, недостаток, то в основном применяли штраф, который в случае бытового насилия ложился бременем на все семью, а по факту – на жертву!

Декриминализация побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью смягчила наказание в целом, а в отношении насилия в семейно-бытовой среде исключила в качестве наказания штраф: сначала предупреждение, затем арест на 15 или 10 (побои) суток.

Теперь же в обе уголовные статьи добавлены части 2 – с отягчающими обстоятельствами. Отсюда и наказание жестче. Так, за умышленное причинение вреда здоровью несовершеннолетнего будет полагаться до 2 лет лишения свободы (часть 2 статьи 108-1 УК).

И не только несовершеннолетнего. Такое же наказание ждет за умышленный вред здоровью:

в отношении двух или более лиц; в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга; с особой жестокостью, а равно в отношении лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; из хулиганских побуждений; по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды; неоднократно; в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Напомним, легкий вред здоровью – такой, который повлек кратковременное расстройство здоровья на срок не более 21 дня или незначительную, но стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну десятую часть (пп.13) статьи 3 УК).

За побои (которые причинили физическую боль, но вреда здоровью – даже легкого – нет) кара послабее, но тоже немало. Что называется, "дал ремня" отец несовершеннолетнему сыну – арест до 50 дней, при этом не меньше, чем на месяц. Но, учитывая вышеупомянутую нехватку арестных домов, дело, скорее всего, обойдется альтернативным штрафом. Так, воспитательная порка выльется брутальному родителю в сумму от 100 до 200 МРП.

Специальной санкции за побои или нанесение легкого вреда здоровью женщины нет (да такая формулировка и невозможна с учетом провозглашаемого равноправия). Вероятно, в данном случае понадобится применять пп.3) пункта 2 статьи 108-1 УК (и аналогично – статьи 109-1). Отягчающим обстоятельством будет являться проявление насилия в отношении лица, находящегося "в материальной или иной зависимости от виновного".