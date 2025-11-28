Какое наказание справедливо за нападение на медиков: будет ли эффект, если был аффект

Родные пациента избили врача за фатальное опоздание скорой помощи или неудачную операцию. Какого наказания они заслуживают? Смягчения ответственности из-за состояния аффекта или, наоборот, ужесточения, поскольку подняли руку на медика "при исполнении"? В ситуации разбирался Zakon.kz.

Аффект, как следует из текста статей 101 и 111 УК, это состояние внезапно возникшего у нарушителя сильного душевного волнения, которое потерпевший спровоцировал посредством:

насилия,

издевательства,

тяжкого оскорбления,

иных противоправных или аморальных действий (бездействия), в том числе систематических, которые стали почвой для длительной психотравмирующей ситуации.

Короче, потерпевший сам отчасти виноват. И это не просто смягчающее обстоятельство, а признак состава преступления, предусмотренного другой статьей УК. С гораздо менее строгим наказанием. Проиллюстрируем на примере.

Близкие в шоке от смерти больного, причиной которой, по их мнению, стал не столько недуг, сколько врачебная ошибка. И расправились с медицинским работником. Был ли в данном случае аффект? Если суд (выслушав экспертов) решит, что противоправные действия или бездействие докторов имели место – да, аффект.

И применит именно те нормы УК, которые предусмотрены за правонарушения в этом душевном состоянии. За убийство в состоянии аффекта – до 3 лет лишения свободы (часть 1 статьи 101 УК), а не от 8 до 15 лет, как за убийство как таковое (часть 1 статьи 99 УК).

Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта рассматривается государством не как тяжкое преступление (в том случае, если аффекта не было, согласно части 1 статьи 106 полагается срок от 3 до 8 лет), а как уголовный проступок. Наказание – самое мягкое, одно из:

штраф в размере до 120 МРП либо исправительные работы в том же размере,

привлечение к общественным работам на срок до 120 часов,

арест на срок до 30 суток.

А теперь внимание: если в состоянии аффекта вред здоровью нанесен не тяжкий, а средней тяжести (скажем, сломана рука, в результате чего пострадавший потерял трудоспособность более чем на 21 день), или, тем более, легкий, а то и вреда нет совсем (боль без последствий таковым не считается), то уголовной ответственности за это вообще не предусмотрено!

Разумеется, если суд решит, что потерпевший (медработник) никаких ошибок и прочих противоправных или аморальных действий не совершал, не будет и признания аффекта. И распустившие руки граждане ответят по общим нормам за причинение вреда здоровью.

Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Врачи тоже могут ошибаться или опаздывать, однако это не оправдывает самосуд, месть и т.п. Проблема в том, что сама стрессовая атмосфера, сопровождающая работу медиков, располагает к нервным срывам. А применение к таким вот "сорвавшимся" пациентам и их близким "аффектных" статей позволяет смягчить или даже вовсе избежать наказания.

Что представляется правовым пробелом, и поэтому в результате длительных общественных дискуссий и прямых поручений главы государства были подготовлены законодательные поправки об усилении ответственности за насилие в отношении медработников и водителей скорой помощи.

Ранее Zakon.kz уже публиковал об этом статью. Но 26 ноября 2025 года законопроект "О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный РК" рассмотрен в Мажилисе в первом чтении, и дискуссия в ходе пленарного заседания заставляет вернуться к теме.

Чтобы оградить медицинских работников и водителей скорой помощи от расправы при исполнении служебных или профессиональных обязанностей, предложена новая статья 380-3 УК. За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и даже одну только угрозу будут штрафовать (в размере от 500 до 1000 МРП) или даже лишать свободы сроком до 3 лет.

Если же преступление опасно для жизни и здоровья, наказание значительно ужесточается: только реальный срок от 5 до 10 лет. При этом степень опасности, т.е. причиненного вреда, не градируется.

Небо и земля, если сравнивать с наказанием за причинение вреда в состоянии аффекта, когда за вред средней тяжести ответственности вообще нет. И даже если будет доказано, что насилие не спровоцировано халатностью "людей в белых халатах", по действующему законодательству за причинение вреда средней тяжести (сломанная рука) медработнику при исполнении им профессионального долга полагается максимум 3 года лишения свободы (согласно пп. 2) части 2 статьи 107 УК).

Медицинский инцидент и врачебная ошибка

Но есть проблема, на которую обратили внимание некоторые депутаты. На одной стороне – уважаемые медицинские работники, которых следует особенно беречь и защищать, но с другой стороны – несчастные больные и их обезумившие от горя близкие, к которым тоже нужен особый подход и сострадание.

Как бы не перегнуть палку! Поэтому, исходя из некоторых заявлений в ходе обсуждения, ко второму чтению можно ожидать смягчения предложенных санкций. Во всяком случае, в той части, что касается штрафов: не устанавливать нижний порог в 500 МРП (более 2 миллионов тенге в 2026 году). Ведь для кого-то и 200 тысяч тенге – достаточно серьезная сумма, чтобы исправиться...

Не мешало бы и уточнить некоторые формулировки. Какую норму применить, когда в конкретном кейсе о нанесении вреда (например, тяжелого) медработнику имеет место и выполнение им служебных обязанностей, и аффект, вызванный ошибкой при их выполнении: статью 111 или предлагаемую статью 380-3 УК?

Разница, повторим, существенная: или до 3 лет, или от 5 до 10 лет. Да, в УК есть положение о коллизии общей и специальной норм (часть 3 статьи 13):

"Если одно и то же деяние подпадает под признаки общей и специальной норм соответствующих статей настоящего Кодекса... уголовная ответственность наступает по статье Особенной части настоящего Кодекса, содержащей специальную норму".

Но дело в том, что общая норма для данного деяния – статья 106 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Тогда как и действующая статья 111 УК, и предлагаемая 380-3 (часть 3) УК – нормы специальные: только в одном случае маркирующий признак принадлежит объекту преступления – медицинскому работнику, а в другом – объективной стороне преступления – при состоянии аффекта.

Не будем перегружать читателя юридическими деталями, но на практике такая двойственность чревата осложнениями. А учитывая разницу в санкциях – злоупотреблениями...

При этом расставить точки над i просто. Для этого в предлагаемую статью 380-3 УК надо всего лишь добавить слова о том, что ответственность по ней наступает, если медработник или водитель скорой помощи исполнял свои обязанности правомерно. Или исправно. Или согласно инструкциям. Et cetera – как пишут на латыни доктора.

И тогда все станет на свои места. Не виноват в грустных последствиях врач – значит, имел место т.н. медицинский инцидент.

"Медицинским инцидентом является событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента". Пункт 1 статьи 270-3 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения"

Т.е. если врач соблюдал правила, а пациент все равно при (после) операции умер или потерял остатки здоровья, то это "отклонение от нормального функционирования организма". И в таком случае за насилие в отношении медицинских работников ответственность наступает по весьма жесткой новой статье 380-3 УК.

Ну а наделали доктора ошибок, вызвав душевное волнение и последующую реакцию у пострадавшей стороны – разве не справедливо будет наказывать последнюю по "аффектным" статьям?

Иначе, если не сделать такого разграничения, получит ли общество ожидаемый эффект от новых правил?