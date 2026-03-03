Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Фото: Zakon.kz

Президент подписал указ от 2 марта 2026 года о назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

На должность председателя назначены: суда города Астаны с освобождением от должности председателя Актюбинского областного суда Смагулов Айдар Аскербекович; Алматинского городского суда с освобождением от должности председателя Акмолинского областного суда Жукенов Арман Сериктаевич; Жамбылского областного суда Космуратов Ерлан Смадиярович. На должность судьи назначены: по городу Астане: межрайонного суда по гражданским делам Акылбаева Шынар Акылбайкызы;

Каиров Темирлан Кайратулы;

Курманбеккызы Султанна;

Мейрамгазин Айдын Ерикулы;

Мукашева Акмарал Муратбековна;

Сатымбек Ержан Азимханович; специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Абзал Алтын Абзалкызы;

Сериков Бекзат Серикович; межрайонного суда по уголовным делам Бейсембекова Салтанат Бейсембековна;

Данияров Азат Талгатулы;

Сабитов Кайсар Серикович; специализированного межрайонного административного суда с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Кульжанова Асель Жанболсыновна; специализированного межрайонного экономического суда Жабагибаева Инара Армановна;

Махметова Гульжанат Кайрбековна; по городу Алматы: районного суда №2 Алмалинского района Акбаров Ерсаид Алимханович;

Исабекова Раушан Каировна; Бостандыкского районного суда Сабиржанова Акерке Асхатовна; специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Куатова Джамал Болатовна; специализированного межрайонного суда по уголовным делам Муратбеков Руслан Муратбекович; специализированного межрайонного административного суда Кабдылов Еркебулан Асхатулы;

Момынова Айгерим Аскаровна; по городу Шымкенту: межрайонного суда по гражданским делам Алшынбаев Айберген Аятович;

Нурилла Азамат Еркебайулы; по области Абай: Аягозского районного суда Жарынбетов Ержан Тынысбекович; межрайонного суда по уголовным делам города Семея Бейсекенов Толеубек Тасболатович; по Акмолинской области: Кокшетауского городского суда Бралиев Жандос Ержанович;

Смагулова Дина Ерланкызы; суда города Косшы Саметаева Диана Ерлановна; специализированного межрайонного экономического суда Амамбаева Асель Сансызбаевна; Сандыктауского районного суда Сагинаева Динара Турлыбековна; по Актюбинской области: военного суда Актюбинского гарнизона Валиева Саулет Амандыковна; суда города Актобе Биманова Айгуль Ильясовну; суда №2 города Актобе Бактыгалиев Нурлан Амантурлиевич с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;

Кушенов Галымбек Келдибекович;

Махмутов Нурболат Байузакович; Алгинского районного суда Сералиев Асхат Кенесович; специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе Алимжанова Айжан Адилжановна;

Бекмухамбетова Динара Жоламановна; специализированного межрайонного экономического суда Бегалиева Гаухар Калыбековна;

Мырзалы Шынтас Илиясулы; Мугалжарского районного суда Сарсенбергенов Азамат Султанбекулы; Уилского районного суда Абиева Гульжахан Темирхановна; Хромтауского районного суда Малик Салауат Саматулы; по Алматинской области: суда города Алатау Жетписбаева Анара Галымовна;

Райсов Бауыржан Ермуратулы; Карасайского районного суда Байбекова Гулжазира Оразалиевна;

Шолпанкулова Кульпаш Кенесбековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда города Астаны; Илийского районного суда Рахматуллаева Арайлым Рыскулбековна;

Ибраева Данара Сакеновна; по Атырауской области: специализированного межрайонного административного суда Абишев Даулет Бакытбекулы; Атырауского городского суда Каражанов Баймырза Нуржанулы; Кызылкогинского районного суда Бауыржанулы Ракымжан; специализированного межрайонного экономического суда Сейсентаев Жалгас Даулетбайулы;

Сергазин Хажибай Калымович; Махамбетского районного суда Ермуханова Гульнура Хасеновна; по Западно-Казахстанской области: суда района Бәйтерек Тенликкызы Жанар; специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Баяков Азамат Аулаханович; специализированного межрайонного экономического суда Акчулакова Любовь Еркеновна; специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Маштиева Айгуль Мухамедовна; Уральского городского суда Жармухамбет Жанибек Бердигулулы;

Мамыров Абадан Азаматович; суда №2 города Уральска Тлепов Мурадым Нуриманулы с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Семея области Абай;

Шарипов Руслан Серикович; по Жамбылской области: специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Бекболатова Айнур Тажибайкызы; специализированного межрайонного экономического суда Сарабек Жаркын Жарасулы;

Уразов Алибек Джуламанович с освобождением от должности председателя суда района Биржан сал Акмолинской области; Мойынкумского районного суда Алменова Меруерт Ерболовна; Шуского районного суда Айтжанов Саламат Бакбергенович; по области Жетысу: Алакольского районного суда Шамиль Сакен Каныбекович; Ескельдинского районного суда Аскарбай Руслан Ергалиулы; Коксуского районного суда Ермаганбетова Сандугаш Жидебайкызы; Каратальского районного суда Жиембаев Евгений Сергеевич; специализированного межрайонного административного суда Абитова Сандугаш Сериковна; специализированного межрайонного экономического суда Искандар Мархабат Бакытулы;

Спаш Нурдаулет Абуталипулы; Талдыкорганского городского суда Кусаинова Балым Каныбековна;

Изахметов Берик Амангельдыевич; специализированного следственного суда города Талдыкоргана Кадирова Жансира Мамырбековна; по Карагандинской области: Абайского районного суда Усабаева Диана Муратовна; специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Кенес Гани Советулы;

Касымов Карымсак Казкельдиевич; районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды Артыкбаева Айнур Кайратовна; Каркаралинского районного суда Когабаев Мирасхан Когабайулы; специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жумадилов Талгат Мукарамович; специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Абенова Кымбат Есмуханбетовна;

Сыздыкова Меруерт Сайлауовна;

Темирбаева Галия Галимовна; специализированного межрайонного экономического суда Жолханова Дана Бакытжановна; Осакаровского районного суда Абылкасова Анар Нуралиевна; Темиртауского городского суда Шалхаров Мунарбек Нурлыбекович; по Костанайской области: Аулиекольского районного суда Маманова Салтанат Александровна; Костанайского межрайонного суда Урманов Абай Ерланович; Костанайского городского суда Кашпанова Айнур Бахыткереевна;

Тлеугабылов Канат Жанбыршинович; специализированного межрайонного экономического суда Кайрат Хангуль Мараткызы; специализированного суда по административным правонарушениям города Рудного Шаймерденов Алемхан Хуандыкович; Рудненского городского суда Курпешева Айдын Амангельдиновна; по Кызылординской области: Кызылординского городского суда Жунисова Нургуль Жумагалиевна; специализированного межрайонного экономического суда Бегимбаев Ринат Маратович;

Кайбалдиева Айнур Амангелдиевна; по Мангистауской области: суда №2 города Актау Алданов Турар Арыстанович;

Нурманов Саид Сакенович; специализированного межрайонного экономического суда Кушекбаева Гульзат Маратовна; Мангистауского районного суда Мырзабеков Данияр Есмаханович; Мунайлинского районного суда Жумакаева Айкумис Каныбеккызы; по Павлодарской области: Баянаульского районного суда Мухамбетжанова Жулдызай Сансызбаевна; Экибастузского городского суда Хасенов Тимур Танатканович; специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мергалимова Раушангуль Каиркеновна; по Северо-Казахстанской области: суда района Габита Мусрепова Абдильдин Ербол Буркитбаевич; специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Идрисов Диаз Серикович; суда №2 города Петропавловска Акшалова Асем Сергалиевна;

Бралина Айгуль Зайнилгабиденовна;

Утекина Акбопе Хайрбулатовна; специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Хасенов Бауыржан Серикович; межрайонного суда района Шал акына Макашева Гульмира Алтынбековна; по Туркестанской области: Арысского районного суда Есжанов Еркебулан Алайдарович; Жетысайского районного суда Нургалиев Аскар Косылбайулы; Казыгуртского районного суда Сатаров Есен-Алибижан Дюсенбекулы; межрайонного суда города Туркестана Абилкасымов Нуржан Абилкасымулы;

Альшеров Батырхан Есенович; специализированного межрайонного следственного суда города Туркестана Жораева Нурсулу Кендебеккызы; Отрарского районного суда Накиева Аигерим Жубаназаровна; Сарыагашского районного суда Кудайбергенов Есдаулет Аскарбекулы; специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района Алтаева Сауле Аскаркызы; по области Улытау: Жезказганского городского суда Кожамжаров Манас Мухтарович; специализированного межрайонного экономического суда Шаянова Гульмира Турсынбаевна; по Восточно-Казахстанской области: специализированного межрайонного административного суда Айсин Максат Жаксыгалиулы; специализированного межрайонного экономического суда Оразгалиев Айдын Ержанович;

Токтарова Гульнур Еркинбеккызы; межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Каримов Нурсултан Багдатулы;

Оразаева Зауре Алимжановна; специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска Ахмеджанов Ерлан Серикбосынович; межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска Жаныбекова Нургуль Бериккановна с освобождением от должности председателя Кокпектинского районного суда области Абай; Шемонаихинского районного суда Алтайулы Алмас. Освобождены от занимаемых должностей: председателя Жамбылского областного суда Ахметжанов Ербол Улатаевич в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; судей суда города Астаны в связи с уходом в отставку Мирзоян Таисия Юрьевна;

Рахметова Гульжанат Рахметовна; судей Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку Кожаханова Гульнара Сейфуллаевна;

Кубашев Аслан Ескендирович;

Мейржанова Гульнар Серикбаевна; судей суда области Абай Балгожина Гульмиру Ибрагимовна в связи с достижением пенсионного возраста;

Бекишева Кульпан Абдрахмановна в связи с уходом в отставку; судьи Костанайского областного суда Татаев Марат Естаулетович в связи с уходом в отставку; судьи Кызылординского областного суда Каниева Клара в связи с уходом в отставку; судей суда области Улытау в связи с уходом в отставку Мукатаев Руслан Калиакбарович;

Сагатов Сарсен Сейткенович; судьи Восточно-Казахстанского областного суда Токушева Мариямгуль Чакеновна в связи с уходом в отставку; по городу Астане: судьи межрайонного суда по гражданским делам Карагаев Расул Назымбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; судьи межрайонного суда по уголовным делам Тобагалиулы Канат в связи с уходом в отставку; по городу Алматы: председателя специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Тажиханов Бакытжан Абдисаттарович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Слямкулов Дастан Танабекович в связи со смертью; по городу Шымкенту: судьи межрайонного суда по гражданским делам Нурманбетова Айсара Пернешовна в связи с уходом в отставку; судьи межрайонного суда по уголовным делам Кахаров Талгат Акрамович в связи с уходом в отставку; судьи специализированного межрайонного экономического суда Конысбаева Динара Махмутовна в связи со смертью; по области Абай: судьи межрайонного суда по уголовным делам города Семея Шымыров Ермек Тлеубекович в связи с уходом в отставку; по Акмолинской области: председателя Аккольского районного суда Темиров Жанат Кулатаевич в связи с уходом в отставку; судьи Кокшетауского городского суда Олексюк Сергей Николаевич по собственному желанию; по Актюбинской области: судьи Мартукского районного суда Урузбаев Абай Какимханович по собственному желанию; по Западно-Казахстанской области: председателя Бурлинского районного суда Мынбаев Серик Амангельдынович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; председателя Уральского городского суда Жумагулов Руслан Нартаевич в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда; по области Жетысу: судьи Талдыкорганского городского суда Дуйсенбеков Бекмурат Шакерович в связи с уходом в отставку; по Карагандинской области: судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Мурзабекова Айгуль Баймухаметовна в связи с уходом в отставку; по Кызылординской области: судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жаппасбаев Серик в связи с уходом в отставку; по Мангистауской области: судьи специализированного межрайонного экономического суда Борашева Айгуль Аталиковна в связи с уходом в отставку; по Павлодарской области: судьи межрайонного суда города Аксу Батраханов Аблайхан Куандыкович в связи с уходом в отставку; судьи межрайонного суда по гражданским делам города Павлодара Рахимбергенова Улжан Каиржановна в связи с уходом в отставку; судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Султанов Кудабай Токбергенович в связи с уходом в отставку; по Северо-Казахстанской области: судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Альжанова Гульм Еламановна в связи с уходом в отставку; по Туркестанской области: председателя специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района Каипов Берик Бекмуратович по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда. Указ введен в действие 2 марта 2026 года.

