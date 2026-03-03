Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей
На должность председателя назначены:
суда города Астаны с освобождением от должности председателя Актюбинского областного суда
- Смагулов Айдар Аскербекович;
Алматинского городского суда с освобождением от должности председателя Акмолинского областного суда
- Жукенов Арман Сериктаевич;
Жамбылского областного суда
- Космуратов Ерлан Смадиярович.
На должность судьи назначены:
по городу Астане:
межрайонного суда по гражданским делам
- Акылбаева Шынар Акылбайкызы;
- Каиров Темирлан Кайратулы;
- Курманбеккызы Султанна;
- Мейрамгазин Айдын Ерикулы;
- Мукашева Акмарал Муратбековна;
- Сатымбек Ержан Азимханович;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям
- Абзал Алтын Абзалкызы;
- Сериков Бекзат Серикович;
межрайонного суда по уголовным делам
- Бейсембекова Салтанат Бейсембековна;
- Данияров Азат Талгатулы;
- Сабитов Кайсар Серикович;
специализированного межрайонного административного суда с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области
- Кульжанова Асель Жанболсыновна;
специализированного межрайонного экономического суда
- Жабагибаева Инара Армановна;
- Махметова Гульжанат Кайрбековна;
по городу Алматы:
районного суда №2 Алмалинского района
- Акбаров Ерсаид Алимханович;
- Исабекова Раушан Каировна;
Бостандыкского районного суда
- Сабиржанова Акерке Асхатовна;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Куатова Джамал Болатовна;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Муратбеков Руслан Муратбекович;
специализированного межрайонного административного суда
- Кабдылов Еркебулан Асхатулы;
- Момынова Айгерим Аскаровна;
по городу Шымкенту:
межрайонного суда по гражданским делам
- Алшынбаев Айберген Аятович;
- Нурилла Азамат Еркебайулы;
по области Абай:
Аягозского районного суда
- Жарынбетов Ержан Тынысбекович;
межрайонного суда по уголовным делам города Семея
- Бейсекенов Толеубек Тасболатович;
по Акмолинской области:
Кокшетауского городского суда
- Бралиев Жандос Ержанович;
- Смагулова Дина Ерланкызы;
суда города Косшы
- Саметаева Диана Ерлановна;
специализированного межрайонного экономического суда
- Амамбаева Асель Сансызбаевна;
Сандыктауского районного суда
- Сагинаева Динара Турлыбековна;
по Актюбинской области:
военного суда Актюбинского гарнизона
- Валиева Саулет Амандыковна;
суда города Актобе
- Биманова Айгуль Ильясовну;
суда №2 города Актобе
- Бактыгалиев Нурлан Амантурлиевич с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;
- Кушенов Галымбек Келдибекович;
- Махмутов Нурболат Байузакович;
Алгинского районного суда
- Сералиев Асхат Кенесович;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе
- Алимжанова Айжан Адилжановна;
- Бекмухамбетова Динара Жоламановна;
специализированного межрайонного экономического суда
- Бегалиева Гаухар Калыбековна;
- Мырзалы Шынтас Илиясулы;
Мугалжарского районного суда
- Сарсенбергенов Азамат Султанбекулы;
Уилского районного суда
- Абиева Гульжахан Темирхановна;
Хромтауского районного суда
- Малик Салауат Саматулы;
по Алматинской области:
суда города Алатау
- Жетписбаева Анара Галымовна;
- Райсов Бауыржан Ермуратулы;
Карасайского районного суда
- Байбекова Гулжазира Оразалиевна;
- Шолпанкулова Кульпаш Кенесбековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда города Астаны;
Илийского районного суда
- Рахматуллаева Арайлым Рыскулбековна;
- Ибраева Данара Сакеновна;
по Атырауской области:
специализированного межрайонного административного суда
- Абишев Даулет Бакытбекулы;
Атырауского городского суда
- Каражанов Баймырза Нуржанулы;
Кызылкогинского районного суда
- Бауыржанулы Ракымжан;
специализированного межрайонного экономического суда
- Сейсентаев Жалгас Даулетбайулы;
- Сергазин Хажибай Калымович;
Махамбетского районного суда
- Ермуханова Гульнура Хасеновна;
по Западно-Казахстанской области:
суда района Бәйтерек
- Тенликкызы Жанар;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Баяков Азамат Аулаханович;
специализированного межрайонного экономического суда
- Акчулакова Любовь Еркеновна;
специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска
- Маштиева Айгуль Мухамедовна;
Уральского городского суда
- Жармухамбет Жанибек Бердигулулы;
- Мамыров Абадан Азаматович;
суда №2 города Уральска
- Тлепов Мурадым Нуриманулы с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Семея области Абай;
- Шарипов Руслан Серикович;
по Жамбылской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Бекболатова Айнур Тажибайкызы;
специализированного межрайонного экономического суда
- Сарабек Жаркын Жарасулы;
- Уразов Алибек Джуламанович с освобождением от должности председателя суда района Биржан сал Акмолинской области;
Мойынкумского районного суда
- Алменова Меруерт Ерболовна;
Шуского районного суда
- Айтжанов Саламат Бакбергенович;
по области Жетысу:
Алакольского районного суда
- Шамиль Сакен Каныбекович;
Ескельдинского районного суда
- Аскарбай Руслан Ергалиулы;
Коксуского районного суда
- Ермаганбетова Сандугаш Жидебайкызы;
Каратальского районного суда
- Жиембаев Евгений Сергеевич;
специализированного межрайонного административного суда
- Абитова Сандугаш Сериковна;
специализированного межрайонного экономического суда
- Искандар Мархабат Бакытулы;
- Спаш Нурдаулет Абуталипулы;
Талдыкорганского городского суда
- Кусаинова Балым Каныбековна;
- Изахметов Берик Амангельдыевич;
специализированного следственного суда города Талдыкоргана
- Кадирова Жансира Мамырбековна;
по Карагандинской области:
Абайского районного суда
- Усабаева Диана Муратовна;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды
- Кенес Гани Советулы;
- Касымов Карымсак Казкельдиевич;
районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды
- Артыкбаева Айнур Кайратовна;
Каркаралинского районного суда
- Когабаев Мирасхан Когабайулы;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Жумадилов Талгат Мукарамович;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Абенова Кымбат Есмуханбетовна;
- Сыздыкова Меруерт Сайлауовна;
- Темирбаева Галия Галимовна;
специализированного межрайонного экономического суда
- Жолханова Дана Бакытжановна;
Осакаровского районного суда
- Абылкасова Анар Нуралиевна;
Темиртауского городского суда
- Шалхаров Мунарбек Нурлыбекович;
по Костанайской области:
Аулиекольского районного суда
- Маманова Салтанат Александровна;
Костанайского межрайонного суда
- Урманов Абай Ерланович;
Костанайского городского суда
- Кашпанова Айнур Бахыткереевна;
- Тлеугабылов Канат Жанбыршинович;
специализированного межрайонного экономического суда
- Кайрат Хангуль Мараткызы;
специализированного суда по административным правонарушениям города Рудного
- Шаймерденов Алемхан Хуандыкович;
Рудненского городского суда
- Курпешева Айдын Амангельдиновна;
по Кызылординской области:
Кызылординского городского суда
- Жунисова Нургуль Жумагалиевна;
специализированного межрайонного экономического суда
- Бегимбаев Ринат Маратович;
- Кайбалдиева Айнур Амангелдиевна;
по Мангистауской области:
суда №2 города Актау
- Алданов Турар Арыстанович;
- Нурманов Саид Сакенович;
специализированного межрайонного экономического суда
- Кушекбаева Гульзат Маратовна;
Мангистауского районного суда
- Мырзабеков Данияр Есмаханович;
Мунайлинского районного суда
- Жумакаева Айкумис Каныбеккызы;
по Павлодарской области:
Баянаульского районного суда
- Мухамбетжанова Жулдызай Сансызбаевна;
Экибастузского городского суда
- Хасенов Тимур Танатканович;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Мергалимова Раушангуль Каиркеновна;
по Северо-Казахстанской области:
суда района Габита Мусрепова
- Абдильдин Ербол Буркитбаевич;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Идрисов Диаз Серикович;
суда №2 города Петропавловска
- Акшалова Асем Сергалиевна;
- Бралина Айгуль Зайнилгабиденовна;
- Утекина Акбопе Хайрбулатовна;
специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска
- Хасенов Бауыржан Серикович;
межрайонного суда района Шал акына
- Макашева Гульмира Алтынбековна;
по Туркестанской области:
Арысского районного суда
- Есжанов Еркебулан Алайдарович;
Жетысайского районного суда
- Нургалиев Аскар Косылбайулы;
Казыгуртского районного суда
- Сатаров Есен-Алибижан Дюсенбекулы;
межрайонного суда города Туркестана
- Абилкасымов Нуржан Абилкасымулы;
- Альшеров Батырхан Есенович;
специализированного межрайонного следственного суда города Туркестана
- Жораева Нурсулу Кендебеккызы;
Отрарского районного суда
- Накиева Аигерим Жубаназаровна;
Сарыагашского районного суда
- Кудайбергенов Есдаулет Аскарбекулы;
специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района
- Алтаева Сауле Аскаркызы;
по области Улытау:
Жезказганского городского суда
- Кожамжаров Манас Мухтарович;
специализированного межрайонного экономического суда
- Шаянова Гульмира Турсынбаевна;
по Восточно-Казахстанской области:
специализированного межрайонного административного суда
- Айсин Максат Жаксыгалиулы;
специализированного межрайонного экономического суда
- Оразгалиев Айдын Ержанович;
- Токтарова Гульнур Еркинбеккызы;
межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска
- Каримов Нурсултан Багдатулы;
- Оразаева Зауре Алимжановна;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска
- Ахмеджанов Ерлан Серикбосынович;
межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска
- Жаныбекова Нургуль Бериккановна с освобождением от должности председателя Кокпектинского районного суда области Абай;
Шемонаихинского районного суда
- Алтайулы Алмас.
Освобождены от занимаемых должностей:
председателя Жамбылского областного суда
- Ахметжанов Ербол Улатаевич в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
судей суда города Астаны в связи с уходом в отставку
- Мирзоян Таисия Юрьевна;
- Рахметова Гульжанат Рахметовна;
судей Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку
- Кожаханова Гульнара Сейфуллаевна;
- Кубашев Аслан Ескендирович;
- Мейржанова Гульнар Серикбаевна;
судей суда области Абай
- Балгожина Гульмиру Ибрагимовна в связи с достижением пенсионного возраста;
- Бекишева Кульпан Абдрахмановна в связи с уходом в отставку;
судьи Костанайского областного суда
- Татаев Марат Естаулетович в связи с уходом в отставку;
судьи Кызылординского областного суда
- Каниева Клара в связи с уходом в отставку;
судей суда области Улытау в связи с уходом в отставку
- Мукатаев Руслан Калиакбарович;
- Сагатов Сарсен Сейткенович;
судьи Восточно-Казахстанского областного суда
- Токушева Мариямгуль Чакеновна в связи с уходом в отставку;
по городу Астане:
судьи межрайонного суда по гражданским делам
- Карагаев Расул Назымбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
судьи межрайонного суда по уголовным делам
- Тобагалиулы Канат в связи с уходом в отставку;
по городу Алматы:
председателя специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям
- Тажиханов Бакытжан Абдисаттарович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям
- Слямкулов Дастан Танабекович в связи со смертью;
по городу Шымкенту:
судьи межрайонного суда по гражданским делам
- Нурманбетова Айсара Пернешовна в связи с уходом в отставку;
судьи межрайонного суда по уголовным делам
- Кахаров Талгат Акрамович в связи с уходом в отставку;
судьи специализированного межрайонного экономического суда
- Конысбаева Динара Махмутовна в связи со смертью;
по области Абай:
судьи межрайонного суда по уголовным делам города Семея
- Шымыров Ермек Тлеубекович в связи с уходом в отставку;
по Акмолинской области:
председателя Аккольского районного суда
- Темиров Жанат Кулатаевич в связи с уходом в отставку;
судьи Кокшетауского городского суда
- Олексюк Сергей Николаевич по собственному желанию;
по Актюбинской области:
судьи Мартукского районного суда
- Урузбаев Абай Какимханович по собственному желанию;
по Западно-Казахстанской области:
председателя Бурлинского районного суда
- Мынбаев Серик Амангельдынович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
председателя Уральского городского суда
- Жумагулов Руслан Нартаевич в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
по области Жетысу:
судьи Талдыкорганского городского суда
- Дуйсенбеков Бекмурат Шакерович в связи с уходом в отставку;
по Карагандинской области:
судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды
- Мурзабекова Айгуль Баймухаметовна в связи с уходом в отставку;
по Кызылординской области:
судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
- Жаппасбаев Серик в связи с уходом в отставку;
по Мангистауской области:
судьи специализированного межрайонного экономического суда
- Борашева Айгуль Аталиковна в связи с уходом в отставку;
по Павлодарской области:
судьи межрайонного суда города Аксу
- Батраханов Аблайхан Куандыкович в связи с уходом в отставку;
судьи межрайонного суда по гражданским делам города Павлодара
- Рахимбергенова Улжан Каиржановна в связи с уходом в отставку;
судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам
- Султанов Кудабай Токбергенович в связи с уходом в отставку;
по Северо-Казахстанской области:
судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска
- Альжанова Гульм Еламановна в связи с уходом в отставку;
по Туркестанской области:
председателя специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района
- Каипов Берик Бекмуратович по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда.
Указ введен в действие 2 марта 2026 года.