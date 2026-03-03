#Референдум-2026
Право

Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 11:05
Президент подписал указ от 2 марта 2026 года о назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

На должность председателя назначены:

суда города Астаны с освобождением от должности председателя Актюбинского областного суда

  • Смагулов Айдар Аскербекович;

Алматинского городского суда с освобождением от должности председателя Акмолинского областного суда

  • Жукенов Арман Сериктаевич;

Жамбылского областного суда

  • Космуратов Ерлан Смадиярович.

На должность судьи назначены:

по городу Астане:

межрайонного суда по гражданским делам

  • Акылбаева Шынар Акылбайкызы;
  • Каиров Темирлан Кайратулы;
  • Курманбеккызы Султанна;
  • Мейрамгазин Айдын Ерикулы;
  • Мукашева Акмарал Муратбековна;
  • Сатымбек Ержан Азимханович;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

  • Абзал Алтын Абзалкызы;
  • Сериков Бекзат Серикович;

межрайонного суда по уголовным делам

  • Бейсембекова Салтанат Бейсембековна;
  • Данияров Азат Талгатулы;
  • Сабитов Кайсар Серикович;

специализированного межрайонного административного суда с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области

  • Кульжанова Асель Жанболсыновна;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Жабагибаева Инара Армановна;
  • Махметова Гульжанат Кайрбековна;

по городу Алматы:

районного суда №2 Алмалинского района

  • Акбаров Ерсаид Алимханович;
  • Исабекова Раушан Каировна;

Бостандыкского районного суда

  • Сабиржанова Акерке Асхатовна;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Куатова Джамал Болатовна;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Муратбеков Руслан Муратбекович;

специализированного межрайонного административного суда

  • Кабдылов Еркебулан Асхатулы;
  • Момынова Айгерим Аскаровна;

по городу Шымкенту:

межрайонного суда по гражданским делам

  • Алшынбаев Айберген Аятович;
  • Нурилла Азамат Еркебайулы;

по области Абай:

Аягозского районного суда

  • Жарынбетов Ержан Тынысбекович;

межрайонного суда по уголовным делам города Семея

  • Бейсекенов Толеубек Тасболатович;

по Акмолинской области:

Кокшетауского городского суда

  • Бралиев Жандос Ержанович;
  • Смагулова Дина Ерланкызы;

суда города Косшы

  • Саметаева Диана Ерлановна;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Амамбаева Асель Сансызбаевна;

Сандыктауского районного суда

  • Сагинаева Динара Турлыбековна;

по Актюбинской области:

военного суда Актюбинского гарнизона

  • Валиева Саулет Амандыковна;

суда города Актобе

  • Биманова Айгуль Ильясовну;

суда №2 города Актобе

  • Бактыгалиев Нурлан Амантурлиевич с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;
  • Кушенов Галымбек Келдибекович;
  • Махмутов Нурболат Байузакович;

Алгинского районного суда

  • Сералиев Асхат Кенесович;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе

  • Алимжанова Айжан Адилжановна;
  • Бекмухамбетова Динара Жоламановна;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Бегалиева Гаухар Калыбековна;
  • Мырзалы Шынтас Илиясулы;

Мугалжарского районного суда

  • Сарсенбергенов Азамат Султанбекулы;

Уилского районного суда

  • Абиева Гульжахан Темирхановна;

Хромтауского районного суда

  • Малик Салауат Саматулы;

по Алматинской области:

суда города Алатау

  • Жетписбаева Анара Галымовна;
  • Райсов Бауыржан Ермуратулы;

Карасайского районного суда

  • Байбекова Гулжазира Оразалиевна;
  • Шолпанкулова Кульпаш Кенесбековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда города Астаны;

Илийского районного суда

  • Рахматуллаева Арайлым Рыскулбековна;
  • Ибраева Данара Сакеновна;

по Атырауской области:

специализированного межрайонного административного суда

  • Абишев Даулет Бакытбекулы;

Атырауского городского суда

  • Каражанов Баймырза Нуржанулы;

Кызылкогинского районного суда

  • Бауыржанулы Ракымжан;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Сейсентаев Жалгас Даулетбайулы;
  • Сергазин Хажибай Калымович;

Махамбетского районного суда

  • Ермуханова Гульнура Хасеновна;

по Западно-Казахстанской области:

суда района Бәйтерек

  • Тенликкызы Жанар;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Баяков Азамат Аулаханович;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Акчулакова Любовь Еркеновна;

специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска

  • Маштиева Айгуль Мухамедовна;

Уральского городского суда

  • Жармухамбет Жанибек Бердигулулы;
  • Мамыров Абадан Азаматович;

суда №2 города Уральска

  • Тлепов Мурадым Нуриманулы с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Семея области Абай;
  • Шарипов Руслан Серикович;

по Жамбылской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Бекболатова Айнур Тажибайкызы;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Сарабек Жаркын Жарасулы;
  • Уразов Алибек Джуламанович с освобождением от должности председателя суда района Биржан сал Акмолинской области;

Мойынкумского районного суда

  • Алменова Меруерт Ерболовна;

Шуского районного суда

  • Айтжанов Саламат Бакбергенович;

по области Жетысу:

Алакольского районного суда

  • Шамиль Сакен Каныбекович;

Ескельдинского районного суда

  • Аскарбай Руслан Ергалиулы;

Коксуского районного суда

  • Ермаганбетова Сандугаш Жидебайкызы;

Каратальского районного суда

  • Жиембаев Евгений Сергеевич;

специализированного межрайонного административного суда

  • Абитова Сандугаш Сериковна;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Искандар Мархабат Бакытулы;
  • Спаш Нурдаулет Абуталипулы;

Талдыкорганского городского суда

  • Кусаинова Балым Каныбековна;
  • Изахметов Берик Амангельдыевич;

специализированного следственного суда города Талдыкоргана

  • Кадирова Жансира Мамырбековна;

по Карагандинской области:

Абайского районного суда

  • Усабаева Диана Муратовна;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды

  • Кенес Гани Советулы;
  • Касымов Карымсак Казкельдиевич;

районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды

  • Артыкбаева Айнур Кайратовна;

Каркаралинского районного суда

  • Когабаев Мирасхан Когабайулы;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Жумадилов Талгат Мукарамович;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Абенова Кымбат Есмуханбетовна;
  • Сыздыкова Меруерт Сайлауовна;
  • Темирбаева Галия Галимовна;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Жолханова Дана Бакытжановна;

Осакаровского районного суда

  • Абылкасова Анар Нуралиевна;

Темиртауского городского суда

  • Шалхаров Мунарбек Нурлыбекович;

по Костанайской области:

Аулиекольского районного суда

  • Маманова Салтанат Александровна;

Костанайского межрайонного суда

  • Урманов Абай Ерланович;

Костанайского городского суда

  • Кашпанова Айнур Бахыткереевна;
  • Тлеугабылов Канат Жанбыршинович;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Кайрат Хангуль Мараткызы;

специализированного суда по административным правонарушениям города Рудного

  • Шаймерденов Алемхан Хуандыкович;

Рудненского городского суда

  • Курпешева Айдын Амангельдиновна;

по Кызылординской области:

Кызылординского городского суда

  • Жунисова Нургуль Жумагалиевна;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Бегимбаев Ринат Маратович;
  • Кайбалдиева Айнур Амангелдиевна;

по Мангистауской области:

суда №2 города Актау

  • Алданов Турар Арыстанович;
  • Нурманов Саид Сакенович;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Кушекбаева Гульзат Маратовна;

Мангистауского районного суда

  • Мырзабеков Данияр Есмаханович;

Мунайлинского районного суда

  • Жумакаева Айкумис Каныбеккызы;

по Павлодарской области:

Баянаульского районного суда

  • Мухамбетжанова Жулдызай Сансызбаевна;

Экибастузского городского суда

  • Хасенов Тимур Танатканович;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Мергалимова Раушангуль Каиркеновна;

по Северо-Казахстанской области:

суда района Габита Мусрепова

  • Абдильдин Ербол Буркитбаевич;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Идрисов Диаз Серикович;

суда №2 города Петропавловска

  • Акшалова Асем Сергалиевна;
  • Бралина Айгуль Зайнилгабиденовна;
  • Утекина Акбопе Хайрбулатовна;

специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска

  • Хасенов Бауыржан Серикович;

межрайонного суда района Шал акына

  • Макашева Гульмира Алтынбековна;

по Туркестанской области:

Арысского районного суда

  • Есжанов Еркебулан Алайдарович;

Жетысайского районного суда

  • Нургалиев Аскар Косылбайулы;

Казыгуртского районного суда

  • Сатаров Есен-Алибижан Дюсенбекулы;

межрайонного суда города Туркестана

  • Абилкасымов Нуржан Абилкасымулы;
  • Альшеров Батырхан Есенович;

специализированного межрайонного следственного суда города Туркестана

  • Жораева Нурсулу Кендебеккызы;

Отрарского районного суда

  • Накиева Аигерим Жубаназаровна;

Сарыагашского районного суда

  • Кудайбергенов Есдаулет Аскарбекулы;

специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района

  • Алтаева Сауле Аскаркызы;

по области Улытау:

Жезказганского городского суда

  • Кожамжаров Манас Мухтарович;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Шаянова Гульмира Турсынбаевна;

по Восточно-Казахстанской области:

специализированного межрайонного административного суда

  • Айсин Максат Жаксыгалиулы;

специализированного межрайонного экономического суда

  • Оразгалиев Айдын Ержанович;
  • Токтарова Гульнур Еркинбеккызы;

межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска

  • Каримов Нурсултан Багдатулы;
  • Оразаева Зауре Алимжановна;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска

  • Ахмеджанов Ерлан Серикбосынович;

межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска

  • Жаныбекова Нургуль Бериккановна с освобождением от должности председателя Кокпектинского районного суда области Абай;

Шемонаихинского районного суда

  • Алтайулы Алмас.

Освобождены от занимаемых должностей:

председателя Жамбылского областного суда

  • Ахметжанов Ербол Улатаевич в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

судей суда города Астаны в связи с уходом в отставку

  • Мирзоян Таисия Юрьевна;
  • Рахметова Гульжанат Рахметовна;

судей Алматинского городского суда в связи с уходом в отставку

  • Кожаханова Гульнара Сейфуллаевна;
  • Кубашев Аслан Ескендирович;
  • Мейржанова Гульнар Серикбаевна;

судей суда области Абай

  • Балгожина Гульмиру Ибрагимовна в связи с достижением пенсионного возраста;
  • Бекишева Кульпан Абдрахмановна в связи с уходом в отставку;

судьи Костанайского областного суда

  • Татаев Марат Естаулетович в связи с уходом в отставку;

судьи Кызылординского областного суда

  • Каниева Клара в связи с уходом в отставку;

судей суда области Улытау в связи с уходом в отставку

  • Мукатаев Руслан Калиакбарович;
  • Сагатов Сарсен Сейткенович;

судьи Восточно-Казахстанского областного суда

  • Токушева Мариямгуль Чакеновна в связи с уходом в отставку;

по городу Астане:

судьи межрайонного суда по гражданским делам

  • Карагаев Расул Назымбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судьи межрайонного суда по уголовным делам

  • Тобагалиулы Канат в связи с уходом в отставку;

по городу Алматы:

председателя специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

  • Тажиханов Бакытжан Абдисаттарович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

  • Слямкулов Дастан Танабекович в связи со смертью;

по городу Шымкенту:

судьи межрайонного суда по гражданским делам

  • Нурманбетова Айсара Пернешовна в связи с уходом в отставку;

судьи межрайонного суда по уголовным делам

  • Кахаров Талгат Акрамович в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного межрайонного экономического суда

  • Конысбаева Динара Махмутовна в связи со смертью;

по области Абай:

судьи межрайонного суда по уголовным делам города Семея

  • Шымыров Ермек Тлеубекович в связи с уходом в отставку;

по Акмолинской области:

председателя Аккольского районного суда

  • Темиров Жанат Кулатаевич в связи с уходом в отставку;

судьи Кокшетауского городского суда

  • Олексюк Сергей Николаевич по собственному желанию;

по Актюбинской области:

судьи Мартукского районного суда

  • Урузбаев Абай Какимханович по собственному желанию;

по Западно-Казахстанской области:

председателя Бурлинского районного суда

  • Мынбаев Серик Амангельдынович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

председателя Уральского городского суда

  • Жумагулов Руслан Нартаевич в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

по области Жетысу:

судьи Талдыкорганского городского суда

  • Дуйсенбеков Бекмурат Шакерович в связи с уходом в отставку;

по Карагандинской области:

судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды

  • Мурзабекова Айгуль Баймухаметовна в связи с уходом в отставку;

по Кызылординской области:

судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних

  • Жаппасбаев Серик в связи с уходом в отставку;

по Мангистауской области:

судьи специализированного межрайонного экономического суда

  • Борашева Айгуль Аталиковна в связи с уходом в отставку;

по Павлодарской области:

судьи межрайонного суда города Аксу

  • Батраханов Аблайхан Куандыкович в связи с уходом в отставку;

судьи межрайонного суда по гражданским делам города Павлодара

  • Рахимбергенова Улжан Каиржановна в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам

  • Султанов Кудабай Токбергенович в связи с уходом в отставку;

по Северо-Казахстанской области:

судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска

  • Альжанова Гульм Еламановна в связи с уходом в отставку;

по Туркестанской области:

председателя специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района

  • Каипов Берик Бекмуратович по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда.

Указ введен в действие 2 марта 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
