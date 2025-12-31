Самокаты, никабы, противоправный контент: новые наказания ввели в РК

Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", подписанный накануне главой государства, вводит новые виды наказаний и штрафов, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено наказание за нарушение требований законодательства республики о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов РК, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.

Первоначально влечет предупреждение. За действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, установлен штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году).

Введена ответственность за использование электросамокатов.

Так, за допуск юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, к управлению по проезжей части дороги электрическим самокатом лица, не имеющего либо лишенного права управления транспортным средством, – предусмотрен штраф в размере 25 МРП (108 125 тенге).

Если при этом был причинен потерпевшему легкий вред здоровью или повреждено транспортное средство, грузы, дорожные или иные сооружения либо иное имущества, – влечет штраф в размере 40 МРП (173 000 тенге).

Кодекс также дополнен новой статьей, устанавливающей наказание за размещение, распространение противоправного контента, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния, – штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

За повторное нарушение, совершенное в течение года после наложения административного взыскания, – предусмотрено штраф в размере 40 МРП (173 000 тенге), либо административный арест на срок до 10 суток.

Также появилась новая статья, предусматривающая ответственность за занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных средств массовой информации и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации на территории РК.

Она устанавливает предупреждение или штраф:

на физических лиц в размере 20 МРП, на юридических лиц – в размере 50 МРП (216 250 тенге).

Кроме того, предусмотрена ответственность операторов сотовой связи за рассылку текстовых сообщений на абонентские устройства сотовой связи населения, содержащих рекламу азартных игр или пари.

За это установлен штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 МРП (432 500 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП (2162500 тенге).

Вместе с тем введено наказание за создание условий для нарушения общественного порядка, либо совершение его в условиях чрезвычайного или военного положения, чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального характера либо повторно в течение года после наложения административного взыскания.

За это предусмотрен штраф на физических лиц в размере 40 МРП либо административный арест на срок до 10 суток, либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан, на юридических лиц – в размере 100 МРП.