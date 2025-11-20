Когда искусственному интеллекту не нужен интернет: почему в РК разрешили автономные системы ИИ

В финальную редакцию закона "Об искусственном интеллекте" не вошел запрет на "создание и выпуск в обращение полностью автономных систем искусственного интеллекта". В изначальном варианте такой запрет был. Почему это важно и что скрыто всего за несколькими словами, рассказывает Zakon.kz.

Что такое "полностью автономные системы искусственного интеллекта"? ИИ для своей работы нуждается в библиотеках данных, и с самого своего появления он искал данные в Сети интернет, совершая т.н. облачные вычисления. Практически неограниченный доступ ко всем оцифрованным данным – это, конечно, плюс. Другой плюс для государства и граждан: системы ИИ, точнее, их владельцев и пользователей, можно контролировать.

Но есть и жирный минус – критическая зависимость от качества работы интернета. Тем более – от его наличия. И даже от того, нет ли перебоев с электричеством в сетях. Другой минус – возможность утечек и атак.

Поэтому, когда позволил прогресс, появились системы ИИ, которые работают не с облачными, а с собственными мощностями, установленными на автономный модуль. Меньше данных, но для некоторых функций вполне достаточно. Зато защита и независимость от внешних факторов.

Примеры: автоматизированные заводы и склады, системы безопасности на "чувствительных" объектах (шахты, электростанции, оборона и т.д.), медицинские аппараты, беспилотный транспорт. В общем, много всего – и чем дальше, тем будет больше.

Но в Казахстане могло и не быть. В проекте закона об ИИ, который датирован январем 2025 года (и который, собственно, поступил в работу в Мажилис, будучи презентован 3 марта 2025 года), был обозначен запрет на такого рода модели ИИ. А именно в пункте 3 статьи 18 того законопроекта было сказано:

"На территории РК запрещается создание и выпуск в обращение полностью автономных систем искусственного интеллекта, а также систем искусственного интеллекта, обладающих следующими функциональными возможностями (и далее следовал перечень последних. – А. Г.)".

В финальной редакции, т.е. в принятом и подписанном 17 ноября 2025 года Законе РК "Об искусственном интеллекте", из текста нормы (перемещенной в пункт 3 статьи 17) убрали слова "полностью автономных систем искусственного интеллекта", оставив запрет лишь для систем ИИ с особенными функциональными возможностями (использование манипулятивных методов, определение эмоций физического лица без его согласия и прочие технологии, на которых не будем сейчас останавливаться, ибо не о них речь).

А значит, полностью автономные системы ИИ в Казахстане разрешены. Что, безусловно, позволит эффективнее развивать экономику ИИ.

Почему так произошло?

Первоначально законопроект был больше нацелен на создание безопасной цифровой среды – короче, против мошенников в этой сфере. Выше мы уже говорили, что функционирование нейросети через интернет позволяет (государствам, надгосударственным структурам) ее контролировать, что на первый взгляд облегчает обеспечение безопасности.

Но с развитием семимильными шагами ИИ стал очевиден его экономический потенциал, и это отразилось на целях по развитию законодательства:

"Регулирование искусственного интеллекта должно быть нацелено на его развитие, а не ограничение. Широкое внедрение этой высокой технологии открывает огромные возможности, которыми мы должны непременно воспользоваться". Цитата из интервью президента Казахстана "Цель – укрепить экономику и суверенитет"

К слову, о том, что запрет полностью автономных систем ИИ никак не гармонирует с этими поставленными задачами, Zakon.kz публиковал статью. Просто констатируем – норму отредактировали.

P.S. Кстати, ввиду нередких, к сожалению, утечек персональных данных из разного рода баз это еще большой вопрос, что безопаснее: облачные или автономные системы ИИ.