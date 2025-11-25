Страхование профессиональной ответственности медработников: внесены изменения

Приказом министра здравоохранения от 18 ноября 2025 года внесены изменения в Правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при страховании профессиональной ответственности медицинских работников для обмена данными в электронной форме используется интернет-платформа Администратора пула.

Субъектами здравоохранения договор сострахования заключается в электронной форме с использованием средств электронной цифровой подписи через личный кабинет на интернет-платформе. При этом между государственными субъектами здравоохранения и Администратором пула договор сострахования заключается на единой платформе закупок в течение трех рабочих дней после его этапа заключения на интернет-платформе.

Договор сострахования ежегодно заключается с государственными субъектами здравоохранения на один финансовый год, с негосударственными субъектами здравоохранения на один год, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.

Изменением страхового риска в течение действия договора сострахования считаются следующие обстоятельства:

любые изменения в списке застрахованных, включая увольнение или прием нового персонала, а также изменение профиля медицинской деятельности застрахованного;

осуществление деятельности в иных профилях медицинской деятельности.

При внесении изменений и дополнений в договор сострахования страховщик осуществляет перерасчет страховой премии (взноса) за неистекший период страхования и рассчитывает страховую премию (взнос), подлежащую доплате или возврату.

При уведомлении страхователем Администратора пула о дополнительных медицинских работниках, включенных в список застрахованных, или сообщении об увеличении риска в отношении некоторых застрахованных страховая защита вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страхователем страховой премии (взноса).

Заключение, изменение и расторжение договора сострахования субъектами здравоохранения в электронной форме производится путем обмена информацией на интернет-платформе. При этом заключение, изменение и расторжение договора сострахования государственными субъектами здравоохранения проводится на единой платформе закупок после его этапа заключения, изменения и расторжения на интернет-платформе.

Также говорится, что договоры сострахования для государственных организаций здравоохранения, юридических лиц со стопроцентным участием государства в уставном капитале или его дочерних организаций, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит ему на праве собственности, заключаются в соответствии с подпунктом 8 пункта 3 статьи 16 Закона "О государственных закупках".

При этом уплата страховой премии (взносов) производится страхователем путем перечисления денег на специальный банковский счет Администратора пула единовременным платежом в течение 90 календарных дней с даты заключения договора сострахования и начала страховой защиты.

Указывается, что страховая премия (взнос) производится страхователем (застрахованным) единовременным платежом в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора сострахования путем перечисления денег на специальный банковский счет Администратора пула, за исключением страхователей, указанных в пункте 18 Правил.

Приказ вводится в действие с 5 декабря 2025 года.