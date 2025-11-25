#АЭС в Казахстане
Право

Регистрация лекарственных средств: внесены изменения

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 09:44 Фото: Zakon.kz
Совместным приказом Минздрава и министра искусственного интеллекта и цифрового развития внесены дополнения в части проведения пилотного проекта по государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу "единого окна", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены рядом пунктов.

Так, говорится, что государственная экспертная организация направляет по запросу уполномоченного органа проекты предельных цен производителя на торговое наименование лекарственного средства (ЛС) с наценками для оптовой и розничной реализации, предельных цен на торговое наименование и международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС для утверждения.

Уполномоченный орган утверждает предельные цены производителя на торговое наименование лекарственного средства с наценками для оптовой и розничной реализации, предельные цены на торговое наименование и международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Затем государственная экспертная организация направляет по запросу уполномоченного органа проекты предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику изделий медицинского назначения в рамках ГОБМП и в системе ОСМС для утверждения.

Уполномоченный орган утверждает предельные цены на торговое наименование и техническую характеристику ИМН в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Приказ вводится в действие с 24 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
