Регистрация лекарственных средств: внесены изменения

Совместным приказом Минздрава и министра искусственного интеллекта и цифрового развития внесены дополнения в части проведения пилотного проекта по государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу "единого окна", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены рядом пунктов.

Так, говорится, что государственная экспертная организация направляет по запросу уполномоченного органа проекты предельных цен производителя на торговое наименование лекарственного средства (ЛС) с наценками для оптовой и розничной реализации, предельных цен на торговое наименование и международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС для утверждения.

Уполномоченный орган утверждает предельные цены производителя на торговое наименование лекарственного средства с наценками для оптовой и розничной реализации, предельные цены на торговое наименование и международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Затем государственная экспертная организация направляет по запросу уполномоченного органа проекты предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику изделий медицинского назначения в рамках ГОБМП и в системе ОСМС для утверждения.

Уполномоченный орган утверждает предельные цены на торговое наименование и техническую характеристику ИМН в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Приказ вводится в действие с 24 ноября 2025 года.