МВД изменило правила регистрации казахстанцев

Приказом министра внутренних дел от 14 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила регистрации населения, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что регистрация по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) населения Казахстана осуществляются с согласия собственника (нанимателя) жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища на регистрацию уполномоченный орган по регистрационному коду адреса (РКА) получает из информационных систем сведения о владельце, подтверждающие основания возникновения права собственности на жилище.

Регистрация населения по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляются в жилых домах, квартирах, дачных строениях садоводческих товариществ и кооперативов, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.

При этом регистрация по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы осуществляется с учетом нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы, утверждаемых местным представительным органом столицы в соответствии с Законом "О статусе столицы Республики Казахстан".

Указывается, что регистрация на территории столицы сверх установленных нормативов не допускается, за исключением случаев регистрации собственником жилища супруга (супруги), свойственников, близких родственников, их супругов и детей, лиц, находящихся под его опекой или попечительством, а также студентов, обучающихся по очной форме в столице, при условии отсутствия уже зарегистрированных в данном жилище лиц, не относящихся к вышеуказанным категориям.

При регистрации сверх установленных нормативов сведения, подтверждающие отношение граждан к данным категориям, услугодатель получает в рамках интеграционного взаимодействия из информационных систем государственных органов либо по представленным гражданами документам.

Лица, подлежащие регистрации (учету), в том числе граждане РК, прибывшие из-за пределов республики, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства, временного пребывания (проживания) представляют в уполномоченный орган следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет – свидетельство о рождении) в оригинале либо посредством сервиса цифровых документов;

документ, удостоверяющий личность собственника жилища либо поверенного лица, (требуется присутствие собственника жилища либо поверенного лица) и письменное согласие собственника жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица по форме, установленной уполномоченным органом (при регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей – ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации).

При регистрации собственника жилища в принадлежащем ему жилье его согласие на регистрацию не предоставляется.

Казахстанцы, прибывшие из-за пределов республики на постоянное место жительство, представляют паспорт (в случае утраты либо истечения срока действия паспорта во время пребывания за пределами республики – свидетельство на возвращение), документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо документ (справку) об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.

При отсутствии документа, подтверждающего снятие с учета из страны прежнего проживания, документа (справки) об отсутствии гражданства гражданин регистрируется по месту временного пребывания (проживания) на период истребования одного из указанных документов из страны прежнего проживания.

Уточняется, что снятию с регистрации по месту жительства подлежат лица:

по заявлению собственника жилища, здания или помещения, без участия лица, снимаемого с регистрации, и его документа, удостоверяющего личность;

при аннулировании иностранцам, лицам без гражданства ранее выданного разрешения на постоянное проживание в РК;

дополнено:

при регистрации утраты/выхода, лишения гражданства РК.

Указывается, что при убытии по месту временного пребывания ранее заявленного срока снятие лиц с временного учета оформляется по заявлению собственника (поверенного лица) жилища, здания или помещения либо по заявлению лица.

Приказ вводится в действие с 30 ноября 2025 года.

