Право

Бывшие полицейские и судьи смогут работать учителями в школах

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 09:45 Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило изменения в Типовые квалификационные характеристики должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносимые изменения и дополнения предоставляют возможность лицам, работавшим в правоохранительных и судебных органах, а также имеющим образование по другим специальностям и прошедшим педагогическую переподготовку, трудоустроиться в организации образования на должности учителя предмета "Основы права" и педагога-профориентатора.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 декабря.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
