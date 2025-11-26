Бывшие полицейские и судьи смогут работать учителями в школах
Министерство просвещения подготовило изменения в Типовые квалификационные характеристики должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.
В частности, вносимые изменения и дополнения предоставляют возможность лицам, работавшим в правоохранительных и судебных органах, а также имеющим образование по другим специальностям и прошедшим педагогическую переподготовку, трудоустроиться в организации образования на должности учителя предмета "Основы права" и педагога-профориентатора.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 декабря.
