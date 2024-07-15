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Казахстанских учителей обяжут заниматься профилактикой религиозного экстремизма в школах

Ученики старших классов, школьники, занятия , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 11:45 Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило дополнение в Типовые квалификационные характеристики должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в должностные обязанности учителей всех специальностей добавлено:

  • осуществляет профилактику религиозного экстремизма в организациях среднего образования;
  • прививает духовно-нравственные ценности обучающимся, воспитанникам, педагогам и другим работникам.

Кроме того, педагоги, помимо прочих законов, должны знать закон "О противодействии экстремизму".

Как поясняется, проект приказа направлен на реализацию пункта 1 Дорожной карты по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних на 2024-2026 годы. который предусматривает проработку вопросов в части наделения заместителей директоров школ, заместителей руководителей методических центров, инспекторов по делам молодежи организаций технического и профессионального, послесреднего образования обязанностями по профилактике религиозного экстремизма в организациях среднего образования, привитию духовно-нравственных ценностей, толерантности, а также усиление квалификационных характеристик требованием о необходимости знания закона "О противодействии экстремизму".

"Заместители директоров школ, учителя всех специальностей, заместители руководителей методических центров, инспекторы по делам молодежи организаций технического и профессионального, послесреднего образования будут наделены обязанностями по профилактике религиозного экстремизма в организациях среднего образования, привитию духовно-нравственных ценностей, а также квалификационных характеристик, будут усилены требованием о необходимости знания закона "О противодействии экстремизму", – говорится в документе. 

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 июля.

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