Казахстанских учителей обяжут заниматься профилактикой религиозного экстремизма в школах

Министерство просвещения подготовило дополнение в Типовые квалификационные характеристики должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в должностные обязанности учителей всех специальностей добавлено:

осуществляет профилактику религиозного экстремизма в организациях среднего образования;

прививает духовно-нравственные ценности обучающимся, воспитанникам, педагогам и другим работникам.

Кроме того, педагоги, помимо прочих законов, должны знать закон "О противодействии экстремизму".

Как поясняется, проект приказа направлен на реализацию пункта 1 Дорожной карты по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних на 2024-2026 годы. который предусматривает проработку вопросов в части наделения заместителей директоров школ, заместителей руководителей методических центров, инспекторов по делам молодежи организаций технического и профессионального, послесреднего образования обязанностями по профилактике религиозного экстремизма в организациях среднего образования, привитию духовно-нравственных ценностей, толерантности, а также усиление квалификационных характеристик требованием о необходимости знания закона "О противодействии экстремизму".

"Заместители директоров школ, учителя всех специальностей, заместители руководителей методических центров, инспекторы по делам молодежи организаций технического и профессионального, послесреднего образования будут наделены обязанностями по профилактике религиозного экстремизма в организациях среднего образования, привитию духовно-нравственных ценностей, а также квалификационных характеристик, будут усилены требованием о необходимости знания закона "О противодействии экстремизму", – говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 июля.