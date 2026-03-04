Обновлены требования к руководителям карьерных центров

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 24 февраля 2026 года внес изменения в Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций социальной защиты и занятости населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, должностные обязанности директора карьерного центра изложены в новой редакции. В них входит: осуществляет организационное и методическое руководство карьерным центром (Центр);

организует работу по проведению профессиональной ориентации лиц из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения и обеспечивает ее качественное проведение;

организует работу по оказанию консультативной помощи населению;

организует работу по оказанию адаптационных услуг и психологической поддержки потенциальным участникам активных мер содействия занятости;

координирует и организует работу по разработке мероприятий по:

реализации активных мер содействия занятости;

содействию в трудоустройстве обратившихся лиц;

профессиональному обучению;

добровольному переселению, предоставлению мер государственной социальной поддержки самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным гражданам;

способствует проведению научных исследований в области регулирования занятости, анализа существующего рынка труда, разработке предложений по перспективам его развития, профессиональной ориентации и психологической поддержке населения;

организует работу по внедрению автоматизированных цифровых систем в сфере занятости населения, формированию банка данных фиксированного рынка труда;

организует изучение и обобщение передового опыта по вопросам занятости населения;

взаимодействует с местными исполнительными органами, работодателями, организациями в целях обеспечения занятости населения;

определяет перечень профессий (специальностей) для организации профессионального обучения с учетом потребности на рынке труда;

определяет в каждом конкретном случае наиболее целесообразную форму и место проведения профессионального обучения;

организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Центра;

руководит финансово-хозяйственной деятельностью и принимает меры по расширению и развитию хозяйственной самостоятельности Центра, его материально-технической базы, обеспечивает рациональное использование выделяемых бюджетных средств, а также средств, поступающих из источников финансирования, в том числе спонсорская, благотворительная помощь;

контролирует выполнение планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности Центра, заключение и выполнение договоров;

принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда;

проводит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, по повышению квалификации работников Центра;

обеспечивает своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие по ним решений;

обеспечивает своевременный учет и отчетность;

обеспечивает соблюдение Правил пожарной безопасности. Также обновлены должностные обязанности директора Центра трудовой мобильности: осуществляет организационное и методическое руководство Центром трудовой мобильности (Центр);

организует работу по проведению профессиональной ориентации лиц из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения и обеспечивает ее качественное проведение;

организует работу по оказанию консультативной помощи населению;

организует работу по оказанию адаптационных услуг и психологической поддержки потенциальным участникам активных мер содействия занятости;

анализирует, прогнозирует спрос и предложение рабочей силы, информирует население, местные исполнительные органы и Центр развития трудовых ресурсов о состоянии рынка труда области, городов республиканского значения и столицы;

осуществляет учет создания рабочих мест в рамках национальных проектов, планов развития области, города республиканского значения, столицы, региональной карты занятости области, города республиканского значения, столицы;

координирует и организует работу по разработке мероприятий по:

реализации активных мер содействия занятости;

содействию в трудоустройстве обратившихся лиц;

профессиональному обучению;

добровольному переселению, предоставлению мер государственной социальной поддержки самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным гражданам;

способствует проведению научных исследований в области регулирования занятости, анализа существующего рынка труда, разработке предложений по перспективам его развития, профессиональной ориентации и психологической поддержке населения;

организует работу по внедрению автоматизированных цифровых систем в сфере занятости населения, формированию банка данных фиксированного рынка труда;

организует изучение и обобщение передового опыта по вопросам занятости населения;

взаимодействует с местными исполнительными органами, работодателями, организациями в целях обеспечения занятости населения;

определяет перечень профессий (специальностей) для организации профессионального обучения с учетом потребности на рынке труда;

определяет в каждом конкретном случае наиболее целесообразную форму и место проведения профессионального обучения;

организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Центра;

руководит финансово-хозяйственной деятельностью и принимает меры по расширению и развитию хозяйственной самостоятельности Центра, его материально-технической базы, обеспечивает рациональное использование выделяемых бюджетных средств, а также средств, поступающих из источников финансирования, в том числе спонсорская, благотворительная помощь;

контролирует выполнение планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности Центра, заключение и выполнение договоров;

принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда;

проводит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, по повышению квалификации работников Центра;

обеспечивает своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие по ним решений;

обеспечивает своевременный учет и отчетность;

обеспечивает соблюдение Правил пожарной безопасности. Уточняется, что руководитель структурного подразделения (отдела, сектора) карьерного центра должен знать: Конституцию РК;

Трудовой кодекс РК;

Социальный кодекс;

Цифровой кодекс РК;

Закон о языках;

Закон о миграции населения;

Закон о разрешениях и уведомлениях;

Закон о противодействии коррупции;

основные положения гражданского законодательства;

профиль, специализацию и особенности структурного подразделения;

основные функции автоматизированных цифровых систем в сфере занятости;

хозяйственную инфраструктуру, демографическую ситуацию, специфику социально-экономического развития региона (города, района);

перспективы развития и структурные изменения организаций региона (города, района);

основные тенденции и направления развития регионального рынка труда;

порядок разработки мероприятий по активным мерам содействия занятости;

оценку эффективности мероприятий по активным мерам содействия занятости;

организацию финансово-хозяйственной деятельности организации;

основы экономики, права;

Правила пожарной безопасности. Аналогичные требования к руководителю структурного подразделения (отдела, сектора) Центра трудовой мобильности. Приказ вводится в действие c 11 июля 2026 года.

