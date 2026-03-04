Обновлены требования к руководителям карьерных центров
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 24 февраля 2026 года внес изменения в Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций социальной защиты и занятости населения, сообщает Zakon.kz.
В частности, должностные обязанности директора карьерного центра изложены в новой редакции.
В них входит:
- осуществляет организационное и методическое руководство карьерным центром (Центр);
- организует работу по проведению профессиональной ориентации лиц из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения и обеспечивает ее качественное проведение;
- организует работу по оказанию консультативной помощи населению;
- организует работу по оказанию адаптационных услуг и психологической поддержки потенциальным участникам активных мер содействия занятости;
- координирует и организует работу по разработке мероприятий по:
- реализации активных мер содействия занятости;
- содействию в трудоустройстве обратившихся лиц;
- профессиональному обучению;
- добровольному переселению, предоставлению мер государственной социальной поддержки самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным гражданам;
- способствует проведению научных исследований в области регулирования занятости, анализа существующего рынка труда, разработке предложений по перспективам его развития, профессиональной ориентации и психологической поддержке населения;
- организует работу по внедрению автоматизированных цифровых систем в сфере занятости населения, формированию банка данных фиксированного рынка труда;
- организует изучение и обобщение передового опыта по вопросам занятости населения;
- взаимодействует с местными исполнительными органами, работодателями, организациями в целях обеспечения занятости населения;
- определяет перечень профессий (специальностей) для организации профессионального обучения с учетом потребности на рынке труда;
- определяет в каждом конкретном случае наиболее целесообразную форму и место проведения профессионального обучения;
- организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Центра;
- руководит финансово-хозяйственной деятельностью и принимает меры по расширению и развитию хозяйственной самостоятельности Центра, его материально-технической базы, обеспечивает рациональное использование выделяемых бюджетных средств, а также средств, поступающих из источников финансирования, в том числе спонсорская, благотворительная помощь;
- контролирует выполнение планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности Центра, заключение и выполнение договоров;
- принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда;
- проводит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, по повышению квалификации работников Центра;
- обеспечивает своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие по ним решений;
- обеспечивает своевременный учет и отчетность;
- обеспечивает соблюдение Правил пожарной безопасности.
Также обновлены должностные обязанности директора Центра трудовой мобильности:
- осуществляет организационное и методическое руководство Центром трудовой мобильности (Центр);
- организует работу по проведению профессиональной ориентации лиц из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения и обеспечивает ее качественное проведение;
- организует работу по оказанию консультативной помощи населению;
- организует работу по оказанию адаптационных услуг и психологической поддержки потенциальным участникам активных мер содействия занятости;
- анализирует, прогнозирует спрос и предложение рабочей силы, информирует население, местные исполнительные органы и Центр развития трудовых ресурсов о состоянии рынка труда области, городов республиканского значения и столицы;
- осуществляет учет создания рабочих мест в рамках национальных проектов, планов развития области, города республиканского значения, столицы, региональной карты занятости области, города республиканского значения, столицы;
- координирует и организует работу по разработке мероприятий по:
- реализации активных мер содействия занятости;
- содействию в трудоустройстве обратившихся лиц;
- профессиональному обучению;
- добровольному переселению, предоставлению мер государственной социальной поддержки самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным гражданам;
- способствует проведению научных исследований в области регулирования занятости, анализа существующего рынка труда, разработке предложений по перспективам его развития, профессиональной ориентации и психологической поддержке населения;
- организует работу по внедрению автоматизированных цифровых систем в сфере занятости населения, формированию банка данных фиксированного рынка труда;
- организует изучение и обобщение передового опыта по вопросам занятости населения;
- взаимодействует с местными исполнительными органами, работодателями, организациями в целях обеспечения занятости населения;
- определяет перечень профессий (специальностей) для организации профессионального обучения с учетом потребности на рынке труда;
- определяет в каждом конкретном случае наиболее целесообразную форму и место проведения профессионального обучения;
- организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Центра;
- руководит финансово-хозяйственной деятельностью и принимает меры по расширению и развитию хозяйственной самостоятельности Центра, его материально-технической базы, обеспечивает рациональное использование выделяемых бюджетных средств, а также средств, поступающих из источников финансирования, в том числе спонсорская, благотворительная помощь;
- контролирует выполнение планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности Центра, заключение и выполнение договоров;
- принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда;
- проводит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, по повышению квалификации работников Центра;
- обеспечивает своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие по ним решений;
- обеспечивает своевременный учет и отчетность;
- обеспечивает соблюдение Правил пожарной безопасности.
Уточняется, что руководитель структурного подразделения (отдела, сектора) карьерного центра должен знать:
- Конституцию РК;
- Трудовой кодекс РК;
- Социальный кодекс;
- Цифровой кодекс РК;
- Закон о языках;
- Закон о миграции населения;
- Закон о разрешениях и уведомлениях;
- Закон о противодействии коррупции;
- основные положения гражданского законодательства;
- профиль, специализацию и особенности структурного подразделения;
- основные функции автоматизированных цифровых систем в сфере занятости;
- хозяйственную инфраструктуру, демографическую ситуацию, специфику социально-экономического развития региона (города, района);
- перспективы развития и структурные изменения организаций региона (города, района);
- основные тенденции и направления развития регионального рынка труда;
- порядок разработки мероприятий по активным мерам содействия занятости;
- оценку эффективности мероприятий по активным мерам содействия занятости;
- организацию финансово-хозяйственной деятельности организации;
- основы экономики, права;
- Правила пожарной безопасности.
Аналогичные требования к руководителю структурного подразделения (отдела, сектора) Центра трудовой мобильности.
Приказ вводится в действие c 11 июля 2026 года.
