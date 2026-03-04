#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Право

Обновлены требования к руководителям карьерных центров

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 09:24 Фото: gov.kz
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 24 февраля 2026 года внес изменения в Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций социальной защиты и занятости населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, должностные обязанности директора карьерного центра изложены в новой редакции.

В них входит:

  • осуществляет организационное и методическое руководство карьерным центром (Центр);
  • организует работу по проведению профессиональной ориентации лиц из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения и обеспечивает ее качественное проведение;
  • организует работу по оказанию консультативной помощи населению;
  • организует работу по оказанию адаптационных услуг и психологической поддержки потенциальным участникам активных мер содействия занятости;
  • координирует и организует работу по разработке мероприятий по:
  • реализации активных мер содействия занятости;
  • содействию в трудоустройстве обратившихся лиц;
  • профессиональному обучению;
  • добровольному переселению, предоставлению мер государственной социальной поддержки самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным гражданам;
  • способствует проведению научных исследований в области регулирования занятости, анализа существующего рынка труда, разработке предложений по перспективам его развития, профессиональной ориентации и психологической поддержке населения;
  • организует работу по внедрению автоматизированных цифровых систем в сфере занятости населения, формированию банка данных фиксированного рынка труда;
  • организует изучение и обобщение передового опыта по вопросам занятости населения;
  • взаимодействует с местными исполнительными органами, работодателями, организациями в целях обеспечения занятости населения;
  • определяет перечень профессий (специальностей) для организации профессионального обучения с учетом потребности на рынке труда;
  • определяет в каждом конкретном случае наиболее целесообразную форму и место проведения профессионального обучения;
  • организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Центра;
  • руководит финансово-хозяйственной деятельностью и принимает меры по расширению и развитию хозяйственной самостоятельности Центра, его материально-технической базы, обеспечивает рациональное использование выделяемых бюджетных средств, а также средств, поступающих из источников финансирования, в том числе спонсорская, благотворительная помощь;
  • контролирует выполнение планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности Центра, заключение и выполнение договоров;
  • принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда;
  • проводит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, по повышению квалификации работников Центра;
  • обеспечивает своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие по ним решений;
  • обеспечивает своевременный учет и отчетность;
  • обеспечивает соблюдение Правил пожарной безопасности.

Также обновлены должностные обязанности директора Центра трудовой мобильности:

  • осуществляет организационное и методическое руководство Центром трудовой мобильности (Центр);
  • организует работу по проведению профессиональной ориентации лиц из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения и обеспечивает ее качественное проведение;
  • организует работу по оказанию консультативной помощи населению;
  • организует работу по оказанию адаптационных услуг и психологической поддержки потенциальным участникам активных мер содействия занятости;
  • анализирует, прогнозирует спрос и предложение рабочей силы, информирует население, местные исполнительные органы и Центр развития трудовых ресурсов о состоянии рынка труда области, городов республиканского значения и столицы;
  • осуществляет учет создания рабочих мест в рамках национальных проектов, планов развития области, города республиканского значения, столицы, региональной карты занятости области, города республиканского значения, столицы;
  • координирует и организует работу по разработке мероприятий по:
  • реализации активных мер содействия занятости;
  • содействию в трудоустройстве обратившихся лиц;
  • профессиональному обучению;
  • добровольному переселению, предоставлению мер государственной социальной поддержки самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным гражданам;
  • способствует проведению научных исследований в области регулирования занятости, анализа существующего рынка труда, разработке предложений по перспективам его развития, профессиональной ориентации и психологической поддержке населения;
  • организует работу по внедрению автоматизированных цифровых систем в сфере занятости населения, формированию банка данных фиксированного рынка труда;
  • организует изучение и обобщение передового опыта по вопросам занятости населения;
  • взаимодействует с местными исполнительными органами, работодателями, организациями в целях обеспечения занятости населения;
  • определяет перечень профессий (специальностей) для организации профессионального обучения с учетом потребности на рынке труда;
  • определяет в каждом конкретном случае наиболее целесообразную форму и место проведения профессионального обучения;
  • организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Центра;
  • руководит финансово-хозяйственной деятельностью и принимает меры по расширению и развитию хозяйственной самостоятельности Центра, его материально-технической базы, обеспечивает рациональное использование выделяемых бюджетных средств, а также средств, поступающих из источников финансирования, в том числе спонсорская, благотворительная помощь;
  • контролирует выполнение планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности Центра, заключение и выполнение договоров;
  • принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда;
  • проводит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, по повышению квалификации работников Центра;
  • обеспечивает своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие по ним решений;
  • обеспечивает своевременный учет и отчетность;
  • обеспечивает соблюдение Правил пожарной безопасности.

Уточняется, что руководитель структурного подразделения (отдела, сектора) карьерного центра должен знать:

  • Конституцию РК;
  • Трудовой кодекс РК;
  • Социальный кодекс;
  • Цифровой кодекс РК;
  • Закон о языках;
  • Закон о миграции населения;
  • Закон о разрешениях и уведомлениях;
  • Закон о противодействии коррупции;
  • основные положения гражданского законодательства;
  • профиль, специализацию и особенности структурного подразделения;
  • основные функции автоматизированных цифровых систем в сфере занятости;
  • хозяйственную инфраструктуру, демографическую ситуацию, специфику социально-экономического развития региона (города, района);
  • перспективы развития и структурные изменения организаций региона (города, района);
  • основные тенденции и направления развития регионального рынка труда;
  • порядок разработки мероприятий по активным мерам содействия занятости;
  • оценку эффективности мероприятий по активным мерам содействия занятости;
  • организацию финансово-хозяйственной деятельности организации;
  • основы экономики, права;
  • Правила пожарной безопасности.

Аналогичные требования к руководителю структурного подразделения (отдела, сектора) Центра трудовой мобильности.

Приказ вводится в действие c 11 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Новые требования установлены к руководителям и специалистам организаций соцзащиты и занятости
15:58, 26 августа 2024
Новые требования установлены к руководителям и специалистам организаций соцзащиты и занятости
В организациях социальной защиты смогут работать специалисты с педагогическим образованием
09:59, 23 апреля 2024
В организациях социальной защиты смогут работать специалисты с педагогическим образованием
Обновлены должностные обязанности руководителей и тренеров физкультурно-спортивных организаций
10:07, 10 сентября 2025
Обновлены должностные обязанности руководителей и тренеров физкультурно-спортивных организаций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Циципас бросил вызов Алькарасу и Синнеру: теннисист назвал новых фаворитов ТБШ
09:21, Сегодня
Циципас бросил вызов Алькарасу и Синнеру: теннисист назвал новых фаворитов ТБШ
Александр Бублик в паре с российской звездой сыграл на коммерческом турнире в США
09:03, Сегодня
Александр Бублик в паре с российской звездой сыграл на коммерческом турнире в США
Казахстанский хоккеист забросил шайбу в матче-сенсации в WHL
08:39, Сегодня
Казахстанский хоккеист забросил шайбу в матче-сенсации в WHL
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
07:47, Сегодня
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: