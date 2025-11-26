#АЭС в Казахстане
Право

Важная информация: как таксистам, курьерам и работающим на упрощенке перейти на новый налоговый режим

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 10:50 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов Алматы обратили внимание налогоплательщиков на необходимость соблюдения переходных положений, особенно тех, кто планирует продолжить работу в подходящем для себя режиме, сообщает Zakon.kz.

В ДГД напомнили, что 18 июля 2025 года был утвержден новый Налоговый кодекс РК. Одним из его ключевых новшеств стало сокращение количества специальных налоговых режимов – с семи до трех. Сохранены только режимы для самозанятых, упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.

В связи с чем таксистам, курьерам и другим аналогичным лицам следует обратить внимание на следующую информацию. Если индивидуальные предприниматели, ранее работавшие на патенте или через специальное мобильное приложение, не подадут уведомление о переходе на "новый" режим упрощенной декларации до 1 марта 2026 года, то они автоматически будут сняты с учета как ИП и смогут продолжить деятельность как самозанятые, если соответствуют условиям режима.

В свою очередь налогоплательщики, использовавшие специальные налоговые режимы до 1 января 2026 года и планирующие перейти на "новый" режим упрощенной декларации, должны подать уведомление о переходе не позднее 1 марта 2026 года, иначе они будут переведены на общеустановленном режиме налогообложения, которые смогут перейти на упрощенную декларацию, проработав один год.

Департамент государственных доходов Алматы призывает налогоплательщиков заблаговременно ознакомиться с новыми нормами Налогового кодекса и своевременно подать необходимые уведомления, чтобы остаться на желаемом режиме налогообложения.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
