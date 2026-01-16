#Казахстан в сравнении
Финансы

Рынки, торговые дома, консультации: ДГД Алматы помогает бизнесу перейти на упрощенку

налоговик и предприниматель, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 17:19 Фото: ДГД Алматы
С 1 января 2026 года в Казахстане обновлены правила применения специальных налоговых режимов, включая упрощенную декларацию. Департамент государственных доходов Алматы проводит выездные консультации на рынках, в торговых домах и других объектах торговли, сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия – не просто информировать, а помочь каждому вовремя подать уведомление и выбрать подходящий режим.

Практическая помощь на местах

Большинство предпринимателей города работают на рынках и в торговых домах. Здесь ДГД объясняет:

  • как правильно выбрать новый налоговый режим;
  • как подать уведомление через "Кабинет налогоплательщика", мобильное приложение e-Salyq Business или банковские приложения;
  • как снять с учета ККМ и погасить задолженности тем, кто ранее работал по патенту или через специальные мобильные приложения;
  • отвечает на все вопросы по новому Налоговому кодексу.

налоговик и предприниматель, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 17:19

Фото: ДГД Алматы

Важная дата: уведомление нужно подать до 1 марта 2026 года. Уже более 80 тысяч налогоплательщиков Алматы сделали это, и консультации помогают своевременно оказать поддержку и избежать отказов.

Акция "Народный бухгалтер"

С 5 января по 30 июня 2026 года проходит акция "Народный бухгалтер".

Предприниматели получают бесплатные консультации по бухгалтерии, налоговой отчетности и работе с информационными системами.

Консультации проводятся офлайн на базе районных управлений госдоходов по понедельникам, средам и пятницам опытными бухгалтерами, аудиторами и сотрудниками органов госдоходов.

Кто может применять обновленный режим?

Обновленная "упрощенка" доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – резидентов РК, за исключением:

  • компаний с долей участия других юрлиц более 25 %;
  • налогоплательщиков, участвующих в нескольких компаниях на СНР;
  • некоммерческих организаций;
  • участников специальных экономических и индустриальных зон, "Астана Хаб";
  • участников договоров о совместной деятельности.

Основные условия

  • Доход до 600 000 МРП в год (около 2,5 млрд тенге).
  • Ставка налога – 4%, маслихаты могут снизить до 2% или повысить до 6%.
  • Не платятся НДС и социальный налог, кроме НДС на импорт и операций с нерезидентами.
  • Нет ограничений по числу работников.
  • При доходе свыше 24 000 МРП (около 100 млн тенге) можно уменьшить облагаемый доход на фонд оплаты труда.

Отчетность и сроки

  • Форма 910.00 – сдается до 15 числа, уплата налога – до 25 числа второго месяца после полугодия.
  • Форма 200.00 – ежеквартально до 15 числа второго месяца после квартала, если есть обязательства по ИПН и соцплатежам.

В этот переходный период помощь на местах делает переход на новый режим "упрощенки" для предпринимателей Алматы простым и понятным шагом.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
