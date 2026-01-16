Рынки, торговые дома, консультации: ДГД Алматы помогает бизнесу перейти на упрощенку
Цель мероприятия – не просто информировать, а помочь каждому вовремя подать уведомление и выбрать подходящий режим.
Практическая помощь на местах
Большинство предпринимателей города работают на рынках и в торговых домах. Здесь ДГД объясняет:
- как правильно выбрать новый налоговый режим;
- как подать уведомление через "Кабинет налогоплательщика", мобильное приложение e-Salyq Business или банковские приложения;
- как снять с учета ККМ и погасить задолженности тем, кто ранее работал по патенту или через специальные мобильные приложения;
- отвечает на все вопросы по новому Налоговому кодексу.
Фото: ДГД Алматы
Важная дата: уведомление нужно подать до 1 марта 2026 года. Уже более 80 тысяч налогоплательщиков Алматы сделали это, и консультации помогают своевременно оказать поддержку и избежать отказов.
Акция "Народный бухгалтер"
С 5 января по 30 июня 2026 года проходит акция "Народный бухгалтер".
Предприниматели получают бесплатные консультации по бухгалтерии, налоговой отчетности и работе с информационными системами.
Консультации проводятся офлайн на базе районных управлений госдоходов по понедельникам, средам и пятницам опытными бухгалтерами, аудиторами и сотрудниками органов госдоходов.
Кто может применять обновленный режим?
Обновленная "упрощенка" доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – резидентов РК, за исключением:
- компаний с долей участия других юрлиц более 25 %;
- налогоплательщиков, участвующих в нескольких компаниях на СНР;
- некоммерческих организаций;
- участников специальных экономических и индустриальных зон, "Астана Хаб";
- участников договоров о совместной деятельности.
Основные условия
- Доход до 600 000 МРП в год (около 2,5 млрд тенге).
- Ставка налога – 4%, маслихаты могут снизить до 2% или повысить до 6%.
- Не платятся НДС и социальный налог, кроме НДС на импорт и операций с нерезидентами.
- Нет ограничений по числу работников.
- При доходе свыше 24 000 МРП (около 100 млн тенге) можно уменьшить облагаемый доход на фонд оплаты труда.
Отчетность и сроки
- Форма 910.00 – сдается до 15 числа, уплата налога – до 25 числа второго месяца после полугодия.
- Форма 200.00 – ежеквартально до 15 числа второго месяца после квартала, если есть обязательства по ИПН и соцплатежам.
В этот переходный период помощь на местах делает переход на новый режим "упрощенки" для предпринимателей Алматы простым и понятным шагом.