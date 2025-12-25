Город Алатау получит специальный статус: разработан законопроект
Проект закона направлен на формирование эффективной системы управления городом, внедрение цифровых и инновационных технологий, применение современных международных стандартов, а также регулирование градостроительных, социальных, экологических и инвестиционных процессов.
Целью принятия законопроекта является создание усовершенствованных правовых, организационных и экономических условий для частных инвестиций в функционирование и развитие города Алатау, содействующих повышению качества экономики республики.
Функционирование города Алатау в специальном статусе, его развитие, регулирование и управление процессами в городе для достижения цели специального статуса преследуют основные задачи:
- создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного и инвестиционного центра международного значения;
- формирование и долгосрочное поддержание самостоятельного правового и административного режима в городе Алатау, обеспечивающего ускоренное привлечение и развитие человеческого капитала, инвестиций и технологий;
- повышение гарантий и уровня правовой защиты инвестиций в развитие города Алатау;
- применение передовых достижений науки и техники, технологических инноваций, подходов и практик в целях построения "умного" города и экономического развития города Алатау;
- применение передовых регуляторных практик и практик местного управления городской средой.
Так, закон устанавливает принципы функционирования города Алатау в специальном статусе.
Функционирование города Алатау в специальном статусе, регулирование и управление процессами государственными и административными органами осуществляется на основе следующих принципов:
- прозрачности;
- территориальности;
- "единого окна";
- цифровой первичности;
- субсидиарности;
- стабильности;
- финансовой устойчивости;
- приоритета частных инвестиций.
Указывается, что нарушение указанных принципов в отдельности или в совокупности в зависимости от характера нарушения и существенности влечет признание актов центральных государственных органов РК, актов администрации, административных актов, административных действий (бездействия) незаконными и их отмену.
Также закон предусматривает "Принцип прозрачности".
Информация о функционировании города Алатау, принятые государственными и административными органами решения и акты администрации должны находиться в открытом доступе.
Указанные решения и акты не могут иметь юридическую силу и не являются обязательными для исполнения, если не размещены в открытом доступе на соответствующем интернет-ресурсе города Алатау или ином цифровом объекте, специально определенном актом администрации.
Сведения о суммах инвестиционных обязательств резидентов Алатау, предоставленных им льготах, освобождениях и преференциях не являются конфиденциальными и подлежат размещению в открытом доступе способом, определяемым соответствующим органом города Алатау.
Закон предусматривает, что регулирование отношений и государственное управление в городе Алатау является самостоятельной прерогативой органов города, если только решение вопросов о функционировании и развитии города Алатау для достижения цели и выполнения задач специального статуса города не требует содействия правительства республики, центральных государственных органов, органов местного управления Алматинской области и города Алматы, Национального банка, государственных органов республики, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК и субъектов квазигосударственного сектора в принятии актов и совершении действий на республиканском уровне, необходимых для органов города Алатау.
Также говорится, что центральные государственные органы, органы местного управления Алматинской области и города Алматы, Национальный банк, государственные органы республики, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту, и субъекты квазигосударственного сектора обязаны содействовать развитию города Алатау и его органам для достижения цели и выполнения задач специального статуса города Алатау.
Кроме того, закон устанавливает принцип финансовой устойчивости.
Акты и решения государственных и административных органов города Алатау не должны нарушать устойчивость финансовой системы Республики Казахстан и государственных финансов.
Как отмечается, применение резидентами Алатау льгот, преференций и освобождений от обязательных платежей в силу деятельности в городе Алатау не должно способствовать переносу текущей производственной деятельности в город Алатау с другой территории республики, а равно приводить к уклонению от уплаты налогов, других обязательных платежей или налоговым потерям для государственного бюджета от деятельности, осуществляемой за пределами города Алатау, если только такие льготы, преференции и освобождения не предоставлены в силу новых инвестиций.
Акты администрации, противоречащие принципу финансовой устойчивости в соответствии с положениями настоящей статьи, подлежат отмене в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.
Указывается, что развитие города Алатау осуществляется за счет частных инвестиций и создания для них благоприятных и устойчивых нормативно-правовых и иных институциональных условий.
Бюджетные инвестиции и инвестиции квазигосударственного сектора в городе Алатау могут осуществляться исключительно в целях развития транспортной, коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры, принадлежащей государству или, соответственно, организации квазигосударственного сектора.
Органами государственного управления городом Алатау являются:
- администрация;
- акимат;
- маслихат.
Администрация является центральным исполнительным органом РК, не входящим в состав правительства РК, осуществляющим руководство в соответствующих сферах отношений, обеспечивающих функционирование и развитие города Алатау, а также в пределах, предусмотренных настоящим Конституционным законом, – межотраслевую координацию.
Администрация осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции, предусмотренные настоящим Конституционным законом, и ответственна за обеспечение работы Совета и развитие города Алатау в специальном статусе.
Высшим органом управления администрации является Совет.
По решению Совета в администрации может быть создана коллегия из числа независимых членов Совета и иных независимых лиц, осуществляющая общее руководство администрацией и некоторые полномочия Совета.
Руководство текущей деятельностью администрации осуществляет главный исполнительный директор и его заместители, назначаемые не менее чем на пять лет.
Конституционным законом администрация наделяется всеми функциями, компетенциями и полномочиями административного органа по реализации принципа "единого окна" по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности в городе Алатау, обеспечения его функционирования и развития.
Администрация имеет следующие полномочия:
- утверждает стратегические документы города Алатау, обеспечивает их реализацию;
- утверждает нормативные правовые акты и руководящие политики по городу Алатау;
- осуществляет регистрацию, учет, аккредитацию, лицензирование, выдачу разрешений, сертификатов и иных документов, связанных с ведением предпринимательской и иной деятельности в городе Алатау;
- принимает меры в отношении резидентов Алатау актами администрации;
- подает иски в суд, инициирует арбитражное разбирательство и осуществляет административные меры, обеспечивающие исполнение принятых административных актов по вопросам, связанным с регулированием деятельности в городе Алатау, его функционированием и развитием;
- устанавливает и обеспечивает развитие связей с международными институтами развития и другими коммерческими организациями, в связи с чем заключает любые соглашения, договоры, контракты, за исключением относящихся к полномочиям других органов города Алатау;
- осуществляет иные функции и полномочия, определяемые Советом и актом администрации по решению Совета и положением об администрации.
Совет является постоянно действующим коллегиальным высшим органом управления администрации, возглавляемым премьер-министром РК.
Основными задачами Совета являются:
- определение стратегических направлений развития города Алатау;
- политическое и административное содействие в достижении цели и выполнении задач специального статуса города Алатау;
- содействие в организации государственного управления городом Алатау в соответствии с принципами его функционирования в специальном статусе;
- обеспечение государственно-частного финансирования развития города Алатау.
Совет имеет следующие полномочия:
- определяет режим деятельности, управления и формирования органов администрации и иные особенности осуществления ей имущественных прав, в том числе закрепленным за ней государственным имуществом;
- назначает акима и главного исполнительного директора администрации;
- утверждает агрегированный бюджет государственного фонда;
- утверждает стратегию развития города Алатау;
- утверждает концептуальный план и градостроительный план города Алатау;
- утверждает дизайн-код города Алатау;
- принимает акты администрации в виде решений;
- принимает решения о делегировании части функций, компетенций и полномочий администрации и государственным органам местного государственного управления между собой и иными создаваемыми органами города Алатау, местными исполнительными органами Алматинской области, центральными государственными органами и (или) органами Центра;
- утверждает годовой отчет о развитии города Алатау;
- определяет международную аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансовой отчетности администрации, эффективности ее деятельности и использования финансовых средств, находящихся в ведении администрации;
- принимает решения о создании иных органов в администрации, определении их структуры, компетенции и полномочий;
- по представлению главного исполнительного директора администрации утверждает основные функции, задачи, права и обязанности, организационную структуру, систему управления персоналом, систему делопроизводства, положения, штатную численность и штатное расписание администрации;
- имеет иные полномочия, вытекающие из настоящего Конституционного закона и положения о Совете.
Аким города Алатау является представителем президента и правительства РК. Он подотчетен Совету и маслихату.
Акимат является коллегиальным органом власти. Коллегиальность акимата формируется акимом, его заместителями и руководством государственных органов, осуществляющих отдельные функции местного государственного управления в городе Алатау.
Акимат ответственен за текущее состояние улично-дорожной сети, иных наземных объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры, государственных объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, системы здравоохранения, образования, дошкольного воспитания и других объектов, финансируемых из средств республиканского и местного бюджетов или переданных в ведение акимата администрацией или уполномоченной ею организацией.
Состав и структура акимата и состоящих в нем государственных органов, осуществляющих функции местного государственного управления, их положения, а также размер оплаты труда акима, его заместителей и руководства государственных органов местного государственного управления определяются Советом.
Государственные органы, осуществляющие отдельные функции местного государственного управления в городе Алатау, входящие в состав акимата, образуются, реорганизуются и упраздняются на основании решения Совета.
К ведению акимата относится:
- разработка планов, экономических и социальных программ города Алатау, местного бюджета и обеспечение их исполнения;
- управление коммунальной собственностью;
- назначение на должность и освобождение от должности руководителей местных исполнительных органов, решение иных вопросов, связанных с организацией работы местных исполнительных органов;
- осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых актами администрации по решению Совета.
Аким города Алатау и его заместители в количестве не более двух единиц назначаются Советом не менее чем на пять лет.
Стратегическими документами, определяющими функционирование и развитие города Алатау, являются:
- стратегия развития города Алатау;
- концептуальный план;
- градостроительный план.
В Министерстве нацэкономики считают, что принятие закона создаст условия для развития специальной экономической зоны, укрепления инфраструктуры и обеспечения стабильного инвестиционного климата.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 января.