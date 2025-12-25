#Казахстан в сравнении
Право

Город Алатау получит специальный статус: разработан законопроект

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 10:03 Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики разработало проект конституционного закона "О специальном статусе города Алатау", сообщает Zakon.kz.

Проект закона направлен на формирование эффективной системы управления городом, внедрение цифровых и инновационных технологий, применение современных международных стандартов, а также регулирование градостроительных, социальных, экологических и инвестиционных процессов.

Целью принятия законопроекта является создание усовершенствованных правовых, организационных и экономических условий для частных инвестиций в функционирование и развитие города Алатау, содействующих повышению качества экономики республики.

Функционирование города Алатау в специальном статусе, его развитие, регулирование и управление процессами в городе для достижения цели специального статуса преследуют основные задачи:

  • создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного и инвестиционного центра международного значения;
  • формирование и долгосрочное поддержание самостоятельного правового и административного режима в городе Алатау, обеспечивающего ускоренное привлечение и развитие человеческого капитала, инвестиций и технологий;
  • повышение гарантий и уровня правовой защиты инвестиций в развитие города Алатау;
  • применение передовых достижений науки и техники, технологических инноваций, подходов и практик в целях построения "умного" города и экономического развития города Алатау;
  • применение передовых регуляторных практик и практик местного управления городской средой.

В частности, законопроект предусматривает формирование эффективной системы управления городом, внедрение цифровых и инновационных технологий, применение современных международных стандартов, а также регулирование градостроительных, социальных, экологических и инвестиционных процессов.

Так, закон устанавливает принципы функционирования города Алатау в специальном статусе.

Функционирование города Алатау в специальном статусе, регулирование и управление процессами государственными и административными органами осуществляется на основе следующих принципов:

  • прозрачности;
  • территориальности;
  • "единого окна";
  • цифровой первичности;
  • субсидиарности;
  • стабильности;
  • финансовой устойчивости;
  • приоритета частных инвестиций.

Указывается, что нарушение указанных принципов в отдельности или в совокупности в зависимости от характера нарушения и существенности влечет признание актов центральных государственных органов РК, актов администрации, административных актов, административных действий (бездействия) незаконными и их отмену.

Также закон предусматривает "Принцип прозрачности".

Информация о функционировании города Алатау, принятые государственными и административными органами решения и акты администрации должны находиться в открытом доступе.

Указанные решения и акты не могут иметь юридическую силу и не являются обязательными для исполнения, если не размещены в открытом доступе на соответствующем интернет-ресурсе города Алатау или ином цифровом объекте, специально определенном актом администрации.

Сведения о суммах инвестиционных обязательств резидентов Алатау, предоставленных им льготах, освобождениях и преференциях не являются конфиденциальными и подлежат размещению в открытом доступе способом, определяемым соответствующим органом города Алатау.

Закон предусматривает, что регулирование отношений и государственное управление в городе Алатау является самостоятельной прерогативой органов города, если только решение вопросов о функционировании и развитии города Алатау для достижения цели и выполнения задач специального статуса города не требует содействия правительства республики, центральных государственных органов, органов местного управления Алматинской области и города Алматы, Национального банка, государственных органов республики, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК и субъектов квазигосударственного сектора в принятии актов и совершении действий на республиканском уровне, необходимых для органов города Алатау.

Также говорится, что центральные государственные органы, органы местного управления Алматинской области и города Алматы, Национальный банк, государственные органы республики, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту, и субъекты квазигосударственного сектора обязаны содействовать развитию города Алатау и его органам для достижения цели и выполнения задач специального статуса города Алатау.

Кроме того, закон устанавливает принцип финансовой устойчивости.

Акты и решения государственных и административных органов города Алатау не должны нарушать устойчивость финансовой системы Республики Казахстан и государственных финансов.

Как отмечается, применение резидентами Алатау льгот, преференций и освобождений от обязательных платежей в силу деятельности в городе Алатау не должно способствовать переносу текущей производственной деятельности в город Алатау с другой территории республики, а равно приводить к уклонению от уплаты налогов, других обязательных платежей или налоговым потерям для государственного бюджета от деятельности, осуществляемой за пределами города Алатау, если только такие льготы, преференции и освобождения не предоставлены в силу новых инвестиций.

Акты администрации, противоречащие принципу финансовой устойчивости в соответствии с положениями настоящей статьи, подлежат отмене в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

Указывается, что развитие города Алатау осуществляется за счет частных инвестиций и создания для них благоприятных и устойчивых нормативно-правовых и иных институциональных условий.

Бюджетные инвестиции и инвестиции квазигосударственного сектора в городе Алатау могут осуществляться исключительно в целях развития транспортной, коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры, принадлежащей государству или, соответственно, организации квазигосударственного сектора.

Органами государственного управления городом Алатау являются:

  • администрация;
  • акимат;
  • маслихат.

Администрация является центральным исполнительным органом РК, не входящим в состав правительства РК, осуществляющим руководство в соответствующих сферах отношений, обеспечивающих функционирование и развитие города Алатау, а также в пределах, предусмотренных настоящим Конституционным законом, – межотраслевую координацию.

Администрация осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции, предусмотренные настоящим Конституционным законом, и ответственна за обеспечение работы Совета и развитие города Алатау в специальном статусе.

Высшим органом управления администрации является Совет.

По решению Совета в администрации может быть создана коллегия из числа независимых членов Совета и иных независимых лиц, осуществляющая общее руководство администрацией и некоторые полномочия Совета.

Руководство текущей деятельностью администрации осуществляет главный исполнительный директор и его заместители, назначаемые не менее чем на пять лет.

Конституционным законом администрация наделяется всеми функциями, компетенциями и полномочиями административного органа по реализации принципа "единого окна" по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности в городе Алатау, обеспечения его функционирования и развития.

Администрация имеет следующие полномочия:

  • утверждает стратегические документы города Алатау, обеспечивает их реализацию;
  • утверждает нормативные правовые акты и руководящие политики по городу Алатау;
  • осуществляет регистрацию, учет, аккредитацию, лицензирование, выдачу разрешений, сертификатов и иных документов, связанных с ведением предпринимательской и иной деятельности в городе Алатау;
  • принимает меры в отношении резидентов Алатау актами администрации;
  • подает иски в суд, инициирует арбитражное разбирательство и осуществляет административные меры, обеспечивающие исполнение принятых административных актов по вопросам, связанным с регулированием деятельности в городе Алатау, его функционированием и развитием;
  • устанавливает и обеспечивает развитие связей с международными институтами развития и другими коммерческими организациями, в связи с чем заключает любые соглашения, договоры, контракты, за исключением относящихся к полномочиям других органов города Алатау;
  • осуществляет иные функции и полномочия, определяемые Советом и актом администрации по решению Совета и положением об администрации.

Совет является постоянно действующим коллегиальным высшим органом управления администрации, возглавляемым премьер-министром РК.

Основными задачами Совета являются:

  • определение стратегических направлений развития города Алатау;
  • политическое и административное содействие в достижении цели и выполнении задач специального статуса города Алатау;
  • содействие в организации государственного управления городом Алатау в соответствии с принципами его функционирования в специальном статусе;
  • обеспечение государственно-частного финансирования развития города Алатау.

Совет имеет следующие полномочия:

  • определяет режим деятельности, управления и формирования органов администрации и иные особенности осуществления ей имущественных прав, в том числе закрепленным за ней государственным имуществом;
  • назначает акима и главного исполнительного директора администрации;
  • утверждает агрегированный бюджет государственного фонда;
  • утверждает стратегию развития города Алатау;
  • утверждает концептуальный план и градостроительный план города Алатау;
  • утверждает дизайн-код города Алатау;
  • принимает акты администрации в виде решений;
  • принимает решения о делегировании части функций, компетенций и полномочий администрации и государственным органам местного государственного управления между собой и иными создаваемыми органами города Алатау, местными исполнительными органами Алматинской области, центральными государственными органами и (или) органами Центра;
  • утверждает годовой отчет о развитии города Алатау;
  • определяет международную аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансовой отчетности администрации, эффективности ее деятельности и использования финансовых средств, находящихся в ведении администрации;
  • принимает решения о создании иных органов в администрации, определении их структуры, компетенции и полномочий;
  • по представлению главного исполнительного директора администрации утверждает основные функции, задачи, права и обязанности, организационную структуру, систему управления персоналом, систему делопроизводства, положения, штатную численность и штатное расписание администрации;
  • имеет иные полномочия, вытекающие из настоящего Конституционного закона и положения о Совете.

Аким города Алатау является представителем президента и правительства РК. Он подотчетен Совету и маслихату.

Акимат является коллегиальным органом власти. Коллегиальность акимата формируется акимом, его заместителями и руководством государственных органов, осуществляющих отдельные функции местного государственного управления в городе Алатау.

Акимат ответственен за текущее состояние улично-дорожной сети, иных наземных объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры, государственных объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, системы здравоохранения, образования, дошкольного воспитания и других объектов, финансируемых из средств республиканского и местного бюджетов или переданных в ведение акимата администрацией или уполномоченной ею организацией.

Состав и структура акимата и состоящих в нем государственных органов, осуществляющих функции местного государственного управления, их положения, а также размер оплаты труда акима, его заместителей и руководства государственных органов местного государственного управления определяются Советом.

Государственные органы, осуществляющие отдельные функции местного государственного управления в городе Алатау, входящие в состав акимата, образуются, реорганизуются и упраздняются на основании решения Совета.

К ведению акимата относится:

  • разработка планов, экономических и социальных программ города Алатау, местного бюджета и обеспечение их исполнения;
  • управление коммунальной собственностью;
  • назначение на должность и освобождение от должности руководителей местных исполнительных органов, решение иных вопросов, связанных с организацией работы местных исполнительных органов;
  • осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых актами администрации по решению Совета.

Аким города Алатау и его заместители в количестве не более двух единиц назначаются Советом не менее чем на пять лет.

Стратегическими документами, определяющими функционирование и развитие города Алатау, являются:

  • стратегия развития города Алатау;
  • концептуальный план;
  • градостроительный план.

В Министерстве нацэкономики считают, что принятие закона создаст условия для развития специальной экономической зоны, укрепления инфраструктуры и обеспечения стабильного инвестиционного климата.

Кроме того, проект Конституционного закона создаст условия для развития специальной экономической зоны, укрепления инфраструктуры и обеспечения стабильного инвестиционного климата.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 января.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
