Концепцию торговой политики утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 27 ноября 2025 года утвердило Концепцию торговой политики Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Торговая отрасль занимает ключевую роль в экономике Казахстана. По данным статистики, в 2024 году более 1,5 млн человек работало в сфере торговли, что составляет 16,6% от всех занятых в стране. За последние десять лет в данной отрасли было создано 228 тысяч новых рабочих мест.

Также указывается, что за 2024 год в секторе торговой отрасли зарегистрировано 806,4 тыс. бизнес-субъектов, доля которых составляет 35,6% от всех предприятий в Казахстане.

Миссия торговой политики Казахстана до 2030 года – создание устойчивых связей между этапами производства, хранения и реализации продукции во внутренней и внешней торговле, обеспечивающих комфортные условия для всех участников:

потребителей – через доступ к отечественным и международным товарам по справедливой цене в удобных форматах;

– через доступ к отечественным и международным товарам по справедливой цене в удобных форматах; производителей – через предсказуемые и выгодные каналы сбыта;

– через предсказуемые и выгодные каналы сбыта; субъектов торговли – через легальные и комфортные условия для ведения и развития бизнеса, выполняя роль связующего звена между спросом и предложением.

"Концепция направлена на формирование экосистемы торговли, основанной на цифровых технологиях, высокой эффективности торговых процессов, на принципах честной конкуренции, защите интересов потребителей, поддержке отечественного производства, интеграции в глобальные цепочки поставок и развитии Казахстана как ключевого торгового и логистического хаба Центральной Азии", –говорится в документе.

Концепция устанавливает новый подход к развитию торговли – целостное рассмотрение торговли как полноценной, самостоятельной отрасли экономики с совокупностью собственных, специфичных для нее приоритетов и вызовов.

При этом основополагающими целями развития торговли являются защита и продвижение экономических интересов страны и ее граждан – потребителей, работников и предпринимателей.

Для достижения стратегического видения и целей Концепции необходимо сосредоточиться на следующих направлениях:

формирование экосистемы современной торговли, обеление и повышение производительности торговой отрасли;

создание условий для роста отечественного производства и продвижения экспорта;

всесторонняя защита прав потребителей, повышение безопасности, качества товаров и услуг.

Формирование экосистемы современной торговли

Формирование экосистемы современной торговли предполагает цифровую трансформацию торговли, развитие современных и организованных форматов, внедрение инновационных технологий и аналитики на основе ИИ.

Основные направления включают: создание прозрачной системы маркировки и прослеживаемости товаров, оцифровку рынков и оптовой торговли, интеграцию информационных систем, укрепление электронной и биржевой торговли, а также развитие франчайзинга и кооперативов. Реализация этих мер обеспечит рост конкурентоспособности торговли, повышение качества товаров и услуг, а также расширение возможностей для предпринимателей и экспортеров.

В данном направлении поставлен ряд следующих целей:

Цифровая трансформация торговли. Развитие биржевой торговли. Развитие электронной торговли. В частности, будет принят отдельный закон. Развитие современных форматов торговли (торговые сети, малые форматы, рынки, стрит-ритейл и др.).

Создание условий для роста отечественного производства и продвижения экспорта

Содействие развитию отечественного производства является одним из ключевых направлений торговой политики и включает в себя две взаимосвязанные стратегические задачи: защиту внутреннего рынка и продвижение экспорта с высокой добавленной стоимостью.

Данная политика направлена на переход от традиционной модели "купи-продай" к модели "произведи-продай", что позволит не только насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией, но и обеспечить значительный рост несырьевого экспорта.

В результате ожидаются структурная трансформация внешнеторгового баланса, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экспорте и снижение зависимости от импорта.

При этом целями являются:

Защита внутреннего рынка (будет расширено применение таможенно-тарифных и нетарифных инструментов). Продвижение несырьевого экспорта.

Всесторонняя защита прав потребителей, повышение безопасности и качества товаров и услуг

В документе указывается, что всесторонняя защита прав потребителей, повышение безопасности и качества товаров и услуг – ключевые условия для формирования справедливой и прозрачной торговой среды.

Основные направления включают усиление защиты прав потребителей, повышение безопасности продукции через эффективное нормирование и контроль, а также внедрение механизмов для улучшения качества товаров и услуг.

Создание действенных инструментов регулирования, мониторинга и сертификации обеспечит доверие граждан к торговой системе, стимулирует развитие добросовестной конкуренции и повысит уровень потребительского комфорта и безопасности.

Целями в данном направлении станут:

Повышение уровня удовлетворенности защиты прав потребителей (в частности, путем принятия поправок в закон, направленных на эффективную защиту прав потребителей). Обеспечение безопасности и качества товаров и услуг.

Эффективность реализации Концепции будет измеряться целевыми индикаторами:

индекс физического объема оптовой и розничной торговли; ремонт автомобилей и мотоциклов вырастет со 107% в 2025 году до 110,2% к 2030 году;

в 2025 году к 2030 году; индекс накопленного роста производительности труда в оптовой и розничной торговле увеличится со 121,9% в 2025 году до 171% к 2030 году;

в 2025 году к 2030 году; инвестиции в основной капитал вырастут с 1220 млрд тенге в 2025 году до 2700 млрд тенге к 2030 году;

в 2025 году к 2030 году; доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов снизится с 3,02% в 2025 году до 2,42% к 2030 году;

в 2025 году до к 2030 году; рост доли биржевой торговли стандартизированными товарами составит к 2030 году 27% (сейчас – 10% );

(сейчас – ); доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли вырастет с 15% в 2025 году до 20% в 2030 году;

в 2025 году в 2030 году; рост доли современных форматов торговли составит: в 2025 году – 44% , в 2030 году – 72% ;

, в 2030 году – ; объем экспорта несырьевых товаров и услуг увеличится с 41 млрд долл. США в 2025 году до 52 млрд долл. США к 2030 году;

США в 2025 году США к 2030 году; уровень эффективности государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей: в 2025 году – 74,7% , к 2030 году – 80,7% ;

, к 2030 году – ; темп роста международно признанных измерительных возможностей эталонов Республики Казахстан (к уровню 2023 года): в 2025 году – 3,4%, к 2030 году – 14,5%.

Постановение введено в действие с 27 ноября 2025 года.