Новая СЭЗ "Атырау" создана в Казахстане
Согласно документу, СЭЗ "Атырау" создается на период до 31 декабря 2036 года.
СЭЗ расположена на территории Атырауской области в пределах административно-территориальных границ города Атырау вдоль трассы Атырау – Доссор и Жылыойского района Атырауской области.
СЭЗ занимает площадь 450 гектаров и является неотъемлемой частью территории Казахстана.
В состав СЭЗ включены:
- промышленная зона вдоль трассы Атырау – Доссор площадью 400 га.
- субзона в Жылыойском районе площадью 50 га.
Целями создания являются:
- ускоренное развитие современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
- развитие отраслей обрабатывающей промышленности и производства химической, нефтехимической, металлургической, неметаллической минеральной продукции, металлообработки, резиновых и пластмассовых изделий и иной продукции с высокой добавленной стоимостью.
На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим, а также действует таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Документом установлено, что территория СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, является зоной таможенного контроля. Территория СЭЗ должна быть обустроена в целях проведения таможенного контроля. Требования к обустройству территории СЭЗ, включая требования по ограждению и оснащению периметра такой территории системой видеонаблюдения, устанавливает уполномоченный орган в сфере таможенного дела.
На территории СЭЗ действует порядок въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их транспортных средств, установленный законодательством РК и международными соглашениями, ратифицированными РК.
При упразднении СЭЗ в связи с истечением срока, на который она создавалась, акимат Атырауской области:
- не позднее чем за три месяца до истечения указанного срока публикует в средствах массовой информации объявление о предстоящем упразднении СЭЗ, порядке и сроках приема заявлений и претензий, связанных с ее упразднением;
- обеспечивает разъяснение юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории СЭЗ, порядка переоформления находящихся на ее территории товаров под иную таможенную процедуру;
- в месячный срок после упразднения СЭЗ представляет президенту и в правительство РК отчет о результатах деятельности СЭЗ.
Целевыми индикаторами специальной экономической зоны "Атырау" к 2036 году являются:
- общий объем инвестиций – 320 млрд тенге;
- объем иностранных инвестиций – 120 млрд тенге;
- объем отечественных инвестиций – 200 млрд тенге;
- объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 410 млрд тенге;
- количество участников – 70 компаний;
- количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, – 2500 человек;
- доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ – 85%.
Постановление введено в действие с 1 декабря 2025 года.