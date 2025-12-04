Новая СЭЗ "Атырау" создана в Казахстане

Правительством РК подписано постановление от 1 декабря 2025 года о создании специальной экономической зоны "Атырау", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, СЭЗ "Атырау" создается на период до 31 декабря 2036 года.

СЭЗ расположена на территории Атырауской области в пределах административно-территориальных границ города Атырау вдоль трассы Атырау – Доссор и Жылыойского района Атырауской области.

СЭЗ занимает площадь 450 гектаров и является неотъемлемой частью территории Казахстана.

В состав СЭЗ включены:

промышленная зона вдоль трассы Атырау – Доссор площадью 400 га.

субзона в Жылыойском районе площадью 50 га.

Целями создания являются:

ускоренное развитие современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;

развитие отраслей обрабатывающей промышленности и производства химической, нефтехимической, металлургической, неметаллической минеральной продукции, металлообработки, резиновых и пластмассовых изделий и иной продукции с высокой добавленной стоимостью.

На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим, а также действует таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Документом установлено, что территория СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, является зоной таможенного контроля. Территория СЭЗ должна быть обустроена в целях проведения таможенного контроля. Требования к обустройству территории СЭЗ, включая требования по ограждению и оснащению периметра такой территории системой видеонаблюдения, устанавливает уполномоченный орган в сфере таможенного дела.

На территории СЭЗ действует порядок въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их транспортных средств, установленный законодательством РК и международными соглашениями, ратифицированными РК.

При упразднении СЭЗ в связи с истечением срока, на который она создавалась, акимат Атырауской области:

не позднее чем за три месяца до истечения указанного срока публикует в средствах массовой информации объявление о предстоящем упразднении СЭЗ, порядке и сроках приема заявлений и претензий, связанных с ее упразднением;

обеспечивает разъяснение юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории СЭЗ, порядка переоформления находящихся на ее территории товаров под иную таможенную процедуру;

в месячный срок после упразднения СЭЗ представляет президенту и в правительство РК отчет о результатах деятельности СЭЗ.

Целевыми индикаторами специальной экономической зоны "Атырау" к 2036 году являются:

общий объем инвестиций – 320 млрд тенге;

объем иностранных инвестиций – 120 млрд тенге;

объем отечественных инвестиций – 200 млрд тенге;

объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 410 млрд тенге;

количество участников – 70 компаний;

количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, – 2500 человек;

доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ – 85%.

Постановление введено в действие с 1 декабря 2025 года.