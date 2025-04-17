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Заявление по возможности перемещения казахстанцев из России в Беларусь и обратно сделали в ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, флаги стран ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 09:28 Фото: primeminister.kz
Евразийская экономическая комиссия 17 апреля 2025 года сообщила об устранении препятствия, связанного с ограничением на перемещение через российско-белорусскую границу граждан государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенной информации, 11 января 2025 года вступило в силу Соглашение между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников Договора о создании Союзного государства от 19 июня 2020 года.

"Российская Федерация и Республика Беларусь проинформировали Евразийскую экономическую комиссию о том, что граждане Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики в настоящее время имеют практическую возможность осуществлять въезд в Российскую Федерацию из Республики Беларусь и выезд из Российской Федерации в Республику Беларусь по используемым путям международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также по путям автомобильного сообщения, перечисленным в приложении к соглашению (шесть участков)", – отметили в ЕЭК.

Раньше граждане Армении, Казахстана и Кыргызстана могли въезжать в Россию из Беларуси и выезжать из России в Беларусь только авиационным транспортом. Учитывая географическую близость двух стран, это было затратно и не всегда удобно.

С вступлением в силу соглашения граждане Казахстана, Армении и Кыргызстана могут пересекать белорусско-российскую границу как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

15 апреля 2025 года коллегия Комиссии рассмотрела вопрос об устранении указанного препятствия.

"Благодаря совместной работе государств – членов ЕАЭС и Комиссии граждане Армении, Казахстана и Кыргызстана получили возможность свободного перемещения через российско-белорусскую границу. Безусловно, данное обстоятельство положительным образом отразится на практической реализации свободы передвижения лиц и трудовых ресурсов между нашими странами, а также будет способствовать развитию внутреннего туризма в союзе", – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян.

В 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Евразийском экономическом форуме в Москве отметил, что внутри ЕАЭС существует союзное государство России и Беларуси: "две страны – одно государство". Однако есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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