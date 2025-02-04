В Казахстане составили перечень социально значимых биржевых товаров

Министерство торговли и интеграции составило Перечень социально значимых биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли следующие товары:

Уголь всех видов

Сельскохозяйственные товары:

пшеница и меслин

кукуруза

гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки

рис

сахар

ячмень

семена подсолнечника, дробленые или недробленые

картофель свежий или охлажденный

морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные

лук репчатый и лук шалот, чеснок свежий или охлажденный, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные

капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные.

Продукция мукомольно-крупяной промышленности:

мука пшеничная или пшенично-ржаная

мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично ржаной

крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков

зерно злаков, обработанные другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленное), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные в виде хлопьев или молотые

мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные

мука тонкого и грубого помола, порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08

мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы.

Также в списке:



яйцо куриное

соль

минеральные продукты: портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров.

нефть сырая

мазут

сжиженный нефтяной газ

природный газ

цветные металлы

драгоценные металлы: серебро и золото

лесоматериалы

битум

бензин автомобильный: с октановым числом 92 или более, но менее 95; с октановым числом 95 или более, но менее 98; с октановым числом 98 или более.

топливо для реактивных двигателей

дизельное топливо.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 февраля.

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