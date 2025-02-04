В Казахстане составили перечень социально значимых биржевых товаров
Фото: pexels
Министерство торговли и интеграции составило Перечень социально значимых биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошли следующие товары:
- Уголь всех видов
Сельскохозяйственные товары:
- пшеница и меслин
- кукуруза
- гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки
- рис
- сахар
- ячмень
- семена подсолнечника, дробленые или недробленые
- картофель свежий или охлажденный
- морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные
- лук репчатый и лук шалот, чеснок свежий или охлажденный, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные
- капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные.
Продукция мукомольно-крупяной промышленности:
- мука пшеничная или пшенично-ржаная
- мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично ржаной
- крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков
- зерно злаков, обработанные другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленное), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные в виде хлопьев или молотые
- мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные
- мука тонкого и грубого помола, порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08
- мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы.
Также в списке:
- яйцо куриное
- соль
- минеральные продукты: портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров.
- нефть сырая
- мазут
- сжиженный нефтяной газ
- природный газ
- цветные металлы
- драгоценные металлы: серебро и золото
- лесоматериалы
- битум
- бензин автомобильный: с октановым числом 92 или более, но менее 95; с октановым числом 95 или более, но менее 98; с октановым числом 98 или более.
- топливо для реактивных двигателей
- дизельное топливо.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 февраля.
Ранее мы рассказали, что предельные цены при оптовой продаже товарного газа будут устанавливать по-новому.
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