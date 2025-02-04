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Право

В Казахстане составили перечень социально значимых биржевых товаров

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 17:34 Фото: pexels
Министерство торговли и интеграции составило Перечень социально значимых биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли следующие товары:

  • Уголь всех видов

Сельскохозяйственные товары:

  • пшеница и меслин
  • кукуруза
  • гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки
  • рис
  • сахар
  • ячмень
  • семена подсолнечника, дробленые или недробленые
  • картофель свежий или охлажденный
  • морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные
  • лук репчатый и лук шалот, чеснок свежий или охлажденный, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные
  • капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные. 

Продукция мукомольно-крупяной промышленности:

  • мука пшеничная или пшенично-ржаная
  • мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично ржаной
  • крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков
  • зерно злаков, обработанные другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленное), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные в виде хлопьев или молотые
  • мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные
  • мука тонкого и грубого помола, порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08
  • мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы.  

Также в списке:

  • яйцо куриное
  • соль
  • минеральные продукты: портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров.
  • нефть сырая
  • мазут
  • сжиженный нефтяной газ
  • природный газ
  • цветные металлы
  • драгоценные металлы: серебро и золото
  • лесоматериалы
  • битум
  • бензин автомобильный: с октановым числом 92 или более, но менее 95; с октановым числом 95 или более, но менее 98; с октановым числом 98 или более.
  • топливо для реактивных двигателей
  • дизельное топливо.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 февраля.

Ранее мы рассказали, что предельные цены при оптовой продаже товарного газа будут устанавливать по-новому.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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