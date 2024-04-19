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Каким организациям в Казахстане присваивают статус "Академический"

Каким организациям присваивается статус &quot;Академический&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 16:10 Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 9 апреля 2024 года обновлены Правила и условия присвоения статуса "Академический" государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным и творческим коллективам, сообщает Zakon.kz.

Статус "Академический" присваивается организациям, являющимся ведущими в своей сфере, за значительный вклад в формирование, развитие и пропаганду национальных культур и искусства.

Значительный вклад определяется на основании следующего:

  • осуществляют деятельность не менее 25 лет;
  • внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;
  • осуществляют выявление и воспитание молодых талантливых кадров;
  • осуществляют показ не менее двухсот спектаклей в год, включая новые постановки, или проводят не менее шестидесяти концертов в год;
  • имеют профессиональный квалифицированный состав, в котором не менее 80% творческих работников с высшим образованием в области культуры, не менее 25% творческих работников награждены государственными наградами бывшего СССР и иных иностранных государств или Казахстана, не менее 25% творческих работников являются лауреатами и дипломантами республиканских, международных конкурсов и фестивалей или отдельные профессиональные художественные и творческие коллективы имеют не менее десяти званий лауреатов и дипломантов республиканских и международных конкурсов и фестивалей;
  • имеют не менее десяти публикаций о деятельности за последние три года в республиканских или иностранных периодических печатных изданиях. 

Ходатайства о присвоении статуса направляются в Министерство культуры и информации до 1 сентября текущего года.

Ходатайства рассматриваются на заседаниях постоянно действующей комиссии по вопросам культуры при министерстве, которая формируется из числа руководителей государственных организаций культуры и видных деятелей культуры РК.

Приказ вводится в действие с 23 апреля 2024 года.

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