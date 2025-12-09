В Алматы утвердили правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем

Постановлением акимата города Алматы от 1 декабря 2025 года утверждены Правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем города, сообщает Zakon.kz.

Cистемы подразделяются на магистральные, межхозяйственные и внутрихозяйственные.

Магистральные системы межгосударственного, межрегионального и межрайонного значения находятся в государственной собственности, межхозяйственные системы могут находиться в частной собственности.

Основной целью эксплуатации систем является создание гидромелиоративных условий для регулирования мелиоративных режимов почв орошаемых земель, с учетом особенности нормативной потребности почвы и сельскохозяйственных культур.

Эксплуатация систем осуществляется физическими или юридическими лицами, на праве собственности, имущественного найма (аренды) либо доверительного управления, при этом эксплуатация осуществляется в пределах полномочий, установленных соответствующими договорами.

В процессе эксплуатации ирригационных систем обеспечивается соблюдение следующих условий:

техническая исправность каналов, трубопроводов, насосных станций и распределительных сооружений;

предотвращение зарастания, заиливания, деформаций каналов и утрат проектной пропускной способности;

соблюдение утвержденного водного режима, соответствующего графикам подачи воды;

организация оперативного и достоверного учета объемов поданной и использованной воды;

минимизация потерь воды на фильтрацию, сброс и утечки.

Графики водоподачи разрабатываются с учетом:

схемы расположения орошаемых участков;

проектной пропускной способности ирригационных каналов;

структуры посевов и агротехнических норм полива;

коэффициентов полезного действия (КПД) поливной техники и ирригационной системы.

Указывается, что реконструкция и капитальный ремонт ирригационных систем не является основанием для полного прекращения водоподачи, в случае аварийной ситуации на канале возможно прекращение подачи воды до его устранения, с уведомлением всех водопользователей.

Функции по эксплуатации и обслуживанию гидрометрических постов возлагаются на их собственников.

В процессе эксплуатации гидрометрических постов обеспечивается:

надлежащая установка и фиксация оборудования в соответствии с технической документацией;

регулярная проверка, очистка и калибровка измерительных приборов;

сохранность, достоверность и периодичность фиксации данных в журналах наблюдений или цифровых платформах.

Указывается, что в случае выхода гидрометрического оборудования из строя собственнику необходимо незамедлительно принять меры по восстановлению его работоспособности или установке резервных средств учета в течение двух календарных дней с момента обнаружение неполадок с уведомлением бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов.

Техническое обслуживание ирригационных систем осуществляется с целью обеспечения их надлежащего состояния и функционирования, поддержания эксплуатационных характеристик в соответствии с проектными параметрами.

В рамках технического обслуживания ирригационных систем выполняются следующие мероприятия:

очистка оросительных каналов и других элементов системы от сорной растительности, наносов, мусора и ила;

восстановление поврежденных участков облицовки, откосов, дна и водоразделительных сооружений;

проведение профилактических работ по техническому обслуживанию затворов, подъемных механизмов, шлюзов и других регулирующих устройств;

выполнение антикоррозийной обработки и покраски металлических элементов;

устранение протечек, утечек и иных дефектов, влияющих на эффективность системы;

содержание в надлежащем состоянии эксплуатационных дорог и полос отвода;

проведение мероприятий по сезонной консервации после завершения вегетационного периода.

Результаты технического обслуживания заносятся в эксплуатационную документацию (журналы технического осмотра, акты выполненных работ, графики профилактических мероприятий).

Собственник обеспечивает:

круглосуточный мониторинг работы насосных агрегатов;

соблюдение установленного режима включения, отключения и регулирования подачи воды;

проведение регламентных и внеплановых осмотров, текущего и капитального ремонта насосного оборудования, в том числе подготовка станции к сезонной эксплуатации (весенний запуск, осенняя консервация);

содержание в исправном состоянии систем электропитания, обогрева, дренажа, вентиляции и автоматики;

наличие резерва основных узлов и агрегатов.

При эксплуатации насосных станций предусматриваются мероприятия по предупреждению и устранению следующих рисков:

гидравлические удары при внезапном отключении питания или нарушении режима подачи воды;

перегрев и короткое замыкание в электросетях;

затопление насосного отсека;

засорение решеток, фильтров и затворных устройств.

Собственникам необходимо вести журнала регистрации инцидентов и в каждой декаде месяца проводить профилактические работы.

После окончании поливного сезона осуществляется консервация насосной станции, включающая:

слив воды из насосов, трубопроводов и запорной арматуры;

отключение питания и осушение узлов;

проведение профилактических работ и плановой ревизии.

Консервация насосных станции осуществляется в течение 10 рабочих дней после завершения подачи воды в поливной сезон.

По результатам консервации насосных станции составляется акт, подписанный ответственными специалистами (инженером, электриком, оператором), с указанием перечня выполненных мероприятий.

Акт приобщается к технической документации насосной станции.

В зимний период на работающих станциях обеспечивается:

меры теплоизоляции и обогрева помещений и оборудования;

очистка от наледи, снега, мусора;

проверка и подготовка аварийных схем электропитания и откачки.

Правила также устанавливают порядок эксплуатации коллекторно-дренажных систем.

Постановление вводится в действие с 19 декабря 2025 года.