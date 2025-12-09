В Алматы утвердили правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем
Cистемы подразделяются на магистральные, межхозяйственные и внутрихозяйственные.
Магистральные системы межгосударственного, межрегионального и межрайонного значения находятся в государственной собственности, межхозяйственные системы могут находиться в частной собственности.
Основной целью эксплуатации систем является создание гидромелиоративных условий для регулирования мелиоративных режимов почв орошаемых земель, с учетом особенности нормативной потребности почвы и сельскохозяйственных культур.
Эксплуатация систем осуществляется физическими или юридическими лицами, на праве собственности, имущественного найма (аренды) либо доверительного управления, при этом эксплуатация осуществляется в пределах полномочий, установленных соответствующими договорами.
В процессе эксплуатации ирригационных систем обеспечивается соблюдение следующих условий:
- техническая исправность каналов, трубопроводов, насосных станций и распределительных сооружений;
- предотвращение зарастания, заиливания, деформаций каналов и утрат проектной пропускной способности;
- соблюдение утвержденного водного режима, соответствующего графикам подачи воды;
- организация оперативного и достоверного учета объемов поданной и использованной воды;
- минимизация потерь воды на фильтрацию, сброс и утечки.
Графики водоподачи разрабатываются с учетом:
- схемы расположения орошаемых участков;
- проектной пропускной способности ирригационных каналов;
- структуры посевов и агротехнических норм полива;
- коэффициентов полезного действия (КПД) поливной техники и ирригационной системы.
Указывается, что реконструкция и капитальный ремонт ирригационных систем не является основанием для полного прекращения водоподачи, в случае аварийной ситуации на канале возможно прекращение подачи воды до его устранения, с уведомлением всех водопользователей.
Функции по эксплуатации и обслуживанию гидрометрических постов возлагаются на их собственников.
В процессе эксплуатации гидрометрических постов обеспечивается:
- надлежащая установка и фиксация оборудования в соответствии с технической документацией;
- регулярная проверка, очистка и калибровка измерительных приборов;
- сохранность, достоверность и периодичность фиксации данных в журналах наблюдений или цифровых платформах.
Указывается, что в случае выхода гидрометрического оборудования из строя собственнику необходимо незамедлительно принять меры по восстановлению его работоспособности или установке резервных средств учета в течение двух календарных дней с момента обнаружение неполадок с уведомлением бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов.
Техническое обслуживание ирригационных систем осуществляется с целью обеспечения их надлежащего состояния и функционирования, поддержания эксплуатационных характеристик в соответствии с проектными параметрами.
В рамках технического обслуживания ирригационных систем выполняются следующие мероприятия:
- очистка оросительных каналов и других элементов системы от сорной растительности, наносов, мусора и ила;
- восстановление поврежденных участков облицовки, откосов, дна и водоразделительных сооружений;
- проведение профилактических работ по техническому обслуживанию затворов, подъемных механизмов, шлюзов и других регулирующих устройств;
- выполнение антикоррозийной обработки и покраски металлических элементов;
- устранение протечек, утечек и иных дефектов, влияющих на эффективность системы;
- содержание в надлежащем состоянии эксплуатационных дорог и полос отвода;
- проведение мероприятий по сезонной консервации после завершения вегетационного периода.
Результаты технического обслуживания заносятся в эксплуатационную документацию (журналы технического осмотра, акты выполненных работ, графики профилактических мероприятий).
Собственник обеспечивает:
- круглосуточный мониторинг работы насосных агрегатов;
- соблюдение установленного режима включения, отключения и регулирования подачи воды;
- проведение регламентных и внеплановых осмотров, текущего и капитального ремонта насосного оборудования, в том числе подготовка станции к сезонной эксплуатации (весенний запуск, осенняя консервация);
- содержание в исправном состоянии систем электропитания, обогрева, дренажа, вентиляции и автоматики;
- наличие резерва основных узлов и агрегатов.
При эксплуатации насосных станций предусматриваются мероприятия по предупреждению и устранению следующих рисков:
- гидравлические удары при внезапном отключении питания или нарушении режима подачи воды;
- перегрев и короткое замыкание в электросетях;
- затопление насосного отсека;
- засорение решеток, фильтров и затворных устройств.
Собственникам необходимо вести журнала регистрации инцидентов и в каждой декаде месяца проводить профилактические работы.
После окончании поливного сезона осуществляется консервация насосной станции, включающая:
- слив воды из насосов, трубопроводов и запорной арматуры;
- отключение питания и осушение узлов;
- проведение профилактических работ и плановой ревизии.
Консервация насосных станции осуществляется в течение 10 рабочих дней после завершения подачи воды в поливной сезон.
По результатам консервации насосных станции составляется акт, подписанный ответственными специалистами (инженером, электриком, оператором), с указанием перечня выполненных мероприятий.
Акт приобщается к технической документации насосной станции.
В зимний период на работающих станциях обеспечивается:
- меры теплоизоляции и обогрева помещений и оборудования;
- очистка от наледи, снега, мусора;
- проверка и подготовка аварийных схем электропитания и откачки.
Правила также устанавливают порядок эксплуатации коллекторно-дренажных систем.
Постановление вводится в действие с 19 декабря 2025 года.