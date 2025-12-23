В Алматы утвердили тарифы на специальные соцуслуги
Постановлением акимата города Алматы от 5 декабря 2025 года утверждены тарифы на специальные социальные услуги в негосударственном секторе на 2025 год, сообщает Zakon.kz.
Так, утверждены следующие тарифы на предоставление специальных социальных услуг представителями негосударственного сектора Управления занятости и социальных программ города Алматы:
- Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара детям с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями – 304 616 тенге на одного получателя;
- Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара детям с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 309 506 тенге на одного получателя;
- Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара лицам с инвалидностью I и II групп – 289 392 тенге;
- Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара лицам с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями – 343 353 тенге;
- Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара лицам, не способным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом – 177 729 тенге;
- Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара лицам с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями – 548 769 тенге;
- Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания жертвам торговли людьми – 236 041 тенге;
- Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания жертвам бытового насилия – 473 331 тенге на одного получателя.
Постановление вводится в действие с 20 декабря 2025 года.
