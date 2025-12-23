#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Право

В Алматы утвердили тарифы на специальные соцуслуги

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 16:39 Фото: akorda.kz
Постановлением акимата города Алматы от 5 декабря 2025 года утверждены тарифы на специальные социальные услуги в негосударственном секторе на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены следующие тарифы на предоставление специальных социальных услуг представителями негосударственного сектора Управления занятости и социальных программ города Алматы:

  • Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара детям с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями – 304 616 тенге на одного получателя;
  • Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара детям с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 309 506 тенге на одного получателя;
  • Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара лицам с инвалидностью I и II групп – 289 392 тенге;
  • Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара лицам с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями – 343 353 тенге;
  • Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара лицам, не способным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом – 177 729 тенге;
  • Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара лицам с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями – 548 769 тенге;
  • Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания жертвам торговли людьми – 236 041 тенге;
  • Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания жертвам бытового насилия – 473 331 тенге на одного получателя. 

Постановление вводится в действие с 20 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Алматы утвердили правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем
14:42, 09 декабря 2025
В Алматы утвердили правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем
Лицензирование организаций, оказывающих специальные соцуслуги: озвучены подробности
16:17, 11 декабря 2024
Лицензирование организаций, оказывающих специальные соцуслуги: озвучены подробности
Как формируют тарифы на специальные социальные услуги: новые правила и методика
09:30, 14 марта 2025
Как формируют тарифы на специальные социальные услуги: новые правила и методика
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: