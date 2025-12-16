Правильные пчелы будут делать правильный мед: поправки в закон о пчеловодстве

В Мажилис внесен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пчеловодства". Поправки направлены в числе прочего на защиту прав собственности сельхозпроизводителей на мед и прочие продукты пчеловодства, пишет Zakon.kz.

Примечательно, что в Законе РК "О пчеловодстве" нет определения, кто такие пчелы и что есть мед. Хотя очевидно, что это главная цель (хотя не единственная, конечно) и "средства производства" в старинном почтенном промысле.

Законопроект исправляет сей изъян. Согласно поправкам (новый пп. 22) в статью 1 Закона):

"Мед натуральный – природный сладкий продукт питания – результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений, или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания".

Ну, а правильные, т.е. медоносные пчелы – это Apis mellifera, вид общественных пчел семейства Apidae подсемейства Apinae (новый пп. 23) в статью 1 Закона).

Кроме того, в закон добавляется еще ряд дефиниций и подправляются уже существующие – в соответствии с межгосударственным стандартом "Пчеловодство. Термины и определения".

Однако, как представляется, не это главное. Основной поправкой является добавление нового пункта 2 в статью 6 "Размещение пасек". Правило само по себе любопытное, поэтому приведем его полностью (предлагаемое дополнение выделено шрифтом).

1. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на расстоянии не ближе полутора километров одна от другой и трех километров от стационарных пасек.

2. Не допускается размещение стационарных и кочевых пасек ближе пяти километров от стационарных и кочевых пасек, организующих медоносную базу на прилегающих территориях, путем посева и посадки энтомофильных растений.

3. Не допускается размещение стационарных и кочевых пасек на пути лета пчел с другой ранее размещенной пасеки к источникам медосбора".

Все вроде бы понятно: и цифры, и запреты. И цели: чтобы пасечники друг другу не мешали.

Взяток – так называется добыча пчелы (нектара и пыльцы) за один вылет. Некоторые медоносы обладают столь сильным ароматом, что пчела теряет ориентиры и отдает ношу в первый попавшийся на маршруте улей, если таковой окажется на ее пути. Поэтому и запрещены другие пасеки поблизости. Так сказать, норма о защите взяточничества – пчелиного, конечно.

Но проблема в том, что на практике она мало на что влияет. Смотрите: два пасечника разместили в некоем урочище ульи. Рядом: в полутора-трех километрах. Закон на стороне того, кто это сделал первым: другому, стало быть, нельзя. Но даже если в результате конфликта между пчеловодами будет определено первенство одного, наказание для другого весьма символично.

Прямо вот так, за нарушение правил размещения пасеки (как, например, за незаконную охоту) не наказывают. Применяют другие формулировки (и нормы). Гражданин, например, может оформить в пользование один земельный участок, а в реальности разместиться в другом, более медоносном месте (статья 373 КоАП "Осуществление лесных пользований не в соответствии с целями или требованиями, предусмотренными разрешительными документами"). Или просрочить возврат временно занимаемого участка лесного фонда (статья 369 КоАП).

Однако в обоих случаях штраф составит всего 3 МРП на физлиц, что вряд ли остановит нарушителей. Конечно, если вообще дойдет до штрафа...

То же самое относится и к запрету размещения пасек на пути лета пчел. На самом деле хваткий пасечник сам должен позаботиться о том, чтобы расположиться как можно ближе к медоносному району. Например, для получения знаменитого алтайского (белковского) меда пасеки устраивают под самыми белками, т.е. ледниками, сразу ниже которых и цветет на высокогорье белковка, т.е. соссюрея широколистная.

Это непросто, но дальше двух километров напрямую – бессмысленно без всяких законов: пчела попросту съест взяток по дороге.

К слову, аналогичные запреты были ранее и в других юрисдикциях, например, в российском законе "О пчеловодстве". Но в новой редакции (от 2020 года) от них отказались из-за этой самой неинструментальности. И не только поэтому. Ведь медоносов хватит на всех, и чем больше пасечников и пчел, тем больше польза природе. Зачем же ограничивать их число?

Если угодно, выбор времени, места и прочих аспектов при устройстве пасек – элемент конкуренции, в которой должен выигрывать не тот, кто первый застолбил участок, а более изощренный в своем деле. Многое зависит от породы пчел. А главное, надо угадать со временем цветения медоносов (которых на том же Алтае – 225 видов), ведь каждый цветет в свой срок, и сроки эти разнятся от места к месту. Поэтому пасечники и перекочевывают по нескольку раз за сезон.

Тем не менее в Казахстане этот декларативный запрет не только сохраняется, но и, как видим, усугубляется.

Добавление в статью 6 Закона РК "О пчеловодстве" запрещает устройство пасек ближе пяти километров от уже существующих пасек, а именно тех, владельцы которых не просто используют медоносы в дикой природе, а организовали "медоносную базу на прилегающих территориях путем посева и посадки энтомофильных растений".

Т.е. агропредприятие выращивает, к примеру, эспарцет на корм скоту. Но это ко всему прочему весьма обильный медонос (при садке получается мелкозернистый белый мед, который часто называют "цветочным"). Так вот, фирма не желает, чтобы над полями эспарцета жужжали посторонние пчелы. Или, возможно, цель – чтобы хозяева близлежащих пасек платили за нектар.

В обосновании поправки так прямо и сказано: для защиты интересов хозяйств, занятых выращиванием энтомофильных (т.е. опыляемых насекомыми растений).

В принципе, логично. Но с одним уточнением. Бонусы от опыления растений пчелами получают как пчеловоды, так и хозяева садов и полей: урожайность возрастает. И в странах "развитого пчеловодства" они со взаимной выгодой кооперируют.

Возможно, эта же цель лучшей кооперации пчеловодства и растениеводства преследовалась и нынешними поправками. Вот только из текста законопроекта это не следует: новая норма выглядит просто как безусловный запрет. А такие запреты, порой бывает, способствуют неформальным договоренностям в бизнесе.