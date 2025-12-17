Токаев подписал поправки по вопросам административной юстиции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи", сообщает Zakon.kz.

Цель закона – совершенствование норм Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), перевод отдельных составов из Гражданского процессуального кодекса (ГПК) в плоскость административной юстиции, а также регулирование сфер профессиональной деятельности адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей и судебных экспертов.

В частности, за правительством закреплены полномочия по разрешению споров между государственными органами и организациями. Данные споры будут также рассматриваться по нормам АППК, в рамках досудебного урегулирования споров и в соответствии с регламентом правительства республики.

Механизм направлен на снижение нагрузки судебной системы, обеспечение эффективного взаимодействия государственного аппарата и оптимизацию ведомственного контроля со стороны государственных органов.

К примеру, один государственный орган не согласен с решением другого государственного органа, он будет вправе обратиться с административной жалобой в вышестоящий государственный орган, и, соответственно, в случае несогласия с решением вышестоящего государственного органа он будет правомочен обратиться в аппарат правительства.

Кроме того, законом предусматривается ряд изменений и дополнений по совершенствованию порядка административных процедур.

Так, АППК дополняется нормой, согласно которой административный орган, должностное лицо будут возвращать обращение без предоставления ответа, если его содержание по сути вопроса идентично с ранее рассмотренным обращением, по которому прекращена административная процедура, при условии, что ранее поданное обращение уже рассматривалось.

Также будут возвращаться после регистрации обращения, содержащие оскорбительные выражения, в том числе в адрес административного органа, работников административного органа, должностного лица.

Вместе с тем в рамках повышения профессиональных стандартов и гарантий независимости адвокатов, обеспечения их процессуальных прав в соответствии с принципами верховенства права предусматриваются поправки в закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

Законом уточняется механизм лишения лицензии на занятие адвокатской деятельностью, устраняется избыточность процедур и дублирование полномочий органов юстиции и коллегий адвокатов.

Указанные поправки предлагаются для сохранения баланса между государственным контролем и профессиональной автономией адвокатуры, унификации порядка допуска адвокатов к государственной тайне с иными участниками правосудия, а также снижения административной нагрузки на органы юстиции.