Изменились правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продтовары

Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 12 декабря 2025 года внесены изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми понятиями:

удешевленная цена – цена, по которой получатели государственной адресной социальной помощи приобретают социально значимые продовольственные товары со скидкой, установленной ежемесячно на одного человека в пределах предельной торговой надбавки;

– цена, по которой получатели государственной адресной социальной помощи приобретают социально значимые продовольственные товары со скидкой, установленной ежемесячно на одного человека в пределах предельной торговой надбавки; "социальный кошелек" – объект информатизации, предназначенный для извещения (уведомления), учета и получения (оказания) мер государственной поддержки физических лиц;

– объект информатизации, предназначенный для извещения (уведомления), учета и получения (оказания) мер государственной поддержки физических лиц; мера государственной поддержки физических лиц – государственные услуги или иные формы государственной поддержки, направленные на повышение благополучия физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, юридических консультантов, в соответствии с законодательством РК;

– государственные услуги или иные формы государственной поддержки, направленные на повышение благополучия физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, юридических консультантов, в соответствии с законодательством РК; специализированная организация – организация, созданная по решению правительства РК, местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы или национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса в целях устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, обеспечения субъектов агропромышленного комплекса отдельными видами услуг, отсутствующими или слабо предоставленными на конкурентном рынке, или созданная для содействия развитию экономики регионов (социально-предпринимательские корпорации);

– организация, созданная по решению правительства РК, местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы или национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса в целях устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, обеспечения субъектов агропромышленного комплекса отдельными видами услуг, отсутствующими или слабо предоставленными на конкурентном рынке, или созданная для содействия развитию экономики регионов (социально-предпринимательские корпорации); проактивная услуга – государственная услуга, оказываемая без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя;

– государственная услуга, оказываемая без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя; информационная система прослеживаемости товаров – подсистема информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров, предназначенная для сбора и обработки информации о социально значимых продовольственных товарах в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, с применением Национального каталога товаров";

– подсистема информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров, предназначенная для сбора и обработки информации о социально значимых продовольственных товарах в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, с применением Национального каталога товаров"; цифровой продовольственный ваучер – целевая безналичная поддержка, предоставляемая получателям государственной адресной социальной помощи в виде скидки при приобретении социально значимых продовольственных товаров.

При этом уточняется, что для стабилизации рынка социально значимых продовольственных товаров местными исполнительными органами реализуются следующие механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары:

деятельность стабилизационных фондов;

предоставление займа субъектам предпринимательства, в том числе для реализации социально значимых продовольственных товаров получателям государственной адресной социальной помощи.

Специализированная организация осуществляет финансирование сельхозтоваропроизводителей в рамках форвардных договоров:

до 1 октября текущего финансового года для обеспечения населения ранней овощной продукцией в весенне-летний период следующего года;

до 1 февраля текущего финансового года для обеспечения населения овощной продукцией в зимне-весенний период следующего года.

Указывается, что поставка овощной продукции в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары осуществляется на основании графика, формируемого специализированной организацией совместно с местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы в период межсезонья (зимне-весенний период: январь, февраль, март; весенне-летний период: апрель, май, июнь), либо в другие периоды в случае необходимости оказания регулирующего воздействия на внутренний рынок.

Также правила дополнены новыми пунктами, где говорится, что местный исполнительный орган совместно со специализированной организацией проводят информационную работу по доведению информации до населения через средства массовой информации, социальные сети, официальные сайты местного исполнительного органа и специализированной организации:

о порядке проведения форвардного закупа, начале и результатах его проведения с указанием перечня сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, местонахождении торговых объектов, осуществляющих товарные интервенции;

о порядке предоставления займа субъектам предпринимательства, начале и результатах его предоставления с указанием перечня субъектов предпринимательства, местонахождении торговых объектов, реализующих социально значимые продовольственные товары по фиксированной цене;

о порядке предоставления займа субъектам предпринимательства, а также о начале и результатах его реализации с указанием перечня субъектов предпринимательства и местонахождения торговых объектов, реализующих социально значимые продовольственные товары получателям государственной адресной социальной помощи по удешевленной цене с использованием цифровых продовольственных ваучеров посредством "социального кошелька".

Также добавлено, что объем овощной продукции (капуста, картофель, лук, морковь), приобретаемой специализированной организацией в целях стабилизации цен, определяется в размере не менее 30% от трехмесячной потребности населения (городского или общего) области, города республиканского значения, столицы на основе регионального спроса в соответствии с решением Комиссии.

Механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары осуществляются в Информационной системе прослеживаемости товаров уполномоченного государственного органа в области регулирования торговой деятельности.

При этом уточняется, что специализированная организация в целях своевременного освежения регионального стабилизационного фонда на постоянной основе обеспечивает сроки хранения продовольственных товаров регионального стабилизационного фонда с применением систем видеонаблюдения.

Местный исполнительный орган для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары через специализированные организации предоставляют заем субъектам предпринимательства в соответствии с перечнем продовольственных товаров, определяемым комиссией на основе регионального баланса спроса и предложения (объемы производства и обеспеченность продовольственными товарами, их товародвижение, наличие запасов), сведений о посевных площадях (плановых), прогнозном урожае, сложившихся ценах за прошедший календарный год, количества получателей государственной адресной социальной помощи и иных сведений. Предоставление займа осуществляется на условиях возвратности, обеспеченности и платности путем заключения договора займа.

Стабилизация цен обеспечивается путем:

установления специализированной организацией фиксированных сниженных розничных/оптовых цен на социально значимые продовольственные товары;

реализации социально значимых продовольственных товаров получателям государственной адресной социальной помощи по удешевленной цене с использованием цифровых продовольственных ваучеров.

Вместе с тем дополнено, что для оказания немонетарной государственной поддержки получателям государственной адресной социальной помощи специализированная организация предоставляет займы субъектам предпринимательства (торговым объектам) для реализации социально значимых продовольственных товаров, определяемым комиссией по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, с учетом количества получателей государственной адресной социальной помощи в соответствующем регионе.

Актуализация данного количества и статусов получателей государственной адресной социальной помощи осуществляется уполномоченным государственным органом в сфере социальной защиты населения в автоматизированной информационной системе.

Получателю государственной адресной социальной помощи направляется уведомление через Портал электронного правительства eGov Mobile в виде SMS-сообщения с запросом на подтверждение согласия либо отказа от получения цифрового продовольственного ваучера.

В случае подтверждения согласия цифровой продовольственный ваучер зачисляется посредством "социального кошелька" и используется исключительно для приобретения социально значимых продовольственных товаров по удешевленной цене.

Цифровые продовольственные ваучеры предоставляются ежемесячно в размере одного месячного расчетного показателя на каждого члена семьи, являющегося получателем государственной адресной социальной помощи на последнюю дату месяца, предшествующего отчетному.

Оплата социально значимых продовольственных товаров осуществляется на кассовом оборудовании торгового объекта путем считывания (сканирования) QR-кода.

Реализация всего перечня социально значимых продовольственных товаров осуществляется по удешевленной цене с учетом скидки, предоставляемой за счет цифрового продовольственного ваучера.

Маркировка социально значимых продовольственных товаров осуществляется специальными стикерами для их идентификации.

Интеграция кассового оборудования осуществляется с "социальным кошельком".

Отчет о реализации товаров по удешевленной цене предоставляется в следующем порядке:

специализированные организации направляют сводные отчеты в электронной форме в местные исполнительные органы;

местные исполнительные органы представляют сводную информацию в Министерство торговли и интеграции РК и Министерство сельского хозяйства РК.

Приказ вводится в действие с 31 декабря 2025 года.