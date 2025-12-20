#Казахстан в сравнении
Право

За продажу некоторых лекарств без рецепта с 1 января 2026 года вводят уголовное наказание

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 14:04 Фото: freepik
С нового года усиливается ответственность за безрецептурный отпуск лекарств в аптеках. Формально многие ЛС и сейчас нельзя отпускать без рецепта, но провизоры закрывают глаза. Теперь же, чтобы не потерять бизнес (а то и получить срок), запрет будут соблюдать строже, пишет Zakon.kz.

Напомним, пока за безрецептурный отпуск определенных лекарственных средств и нарушение правил обращения с ними предусмотрена только административная ответственность (статья 426 КоАП "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий").

Штраф, скажем, для ИП составляет 70 МРП. Вроде не так уж и мало, но провизоров это не останавливает. Не продашь покупателю медикамент – он обратится в аптеку по соседству. Больше потеряешь, да никто, будем откровенны, и не следит.

Однако с нового года ситуация меняется: вводится уголовная ответственность. С 01.01.2026 вступают в силу отдельные отлагательные нормы закона, который был принят почти год назад, – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ".

А именно меняется диспозиция двух норм УК – статей 301 и 303. Если раньше уголовная ответственность, в частности, по статье 303 УК наступала за незаконные производство, хранение, перевозку и т.д., но в том числе отпуск в аптеках наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, то с 1 января текст поменяют. Объект отныне: психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, ядовитые или сильнодействующие вещества".

Т.е. вводится уголовное наказание за незаконный оборот не только непосредственно наркотиков и ядов, как прежде, но также прекурсоров и сильнодействующих веществ.

Прекурсоры, или на сленге "конструкторы" – это химические соединения, которые используются для производства так называемых синтетических наркотиков. Проблема в том, что зачастую прекурсоры являются вполне легальными лекарственными средствами.

Взять, скажем, безобидную, казалось бы, марганцовку – перманганат калия. Ею можно промыть ранку или прополоскать горло. А можно (то есть, юридически нельзя, конечно) – окислить алкалоид, содержащийся в какой-нибудь психоактивной ботве, и получить запрещенный стимулятор.

Или, другой пример, тропикамид (обычные глазные капли, вроде бы), который внесен в Перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Наркоманы закапывают капли не в глаза, а в нос (или вену) – и тем самым добиваются галлюциногенного эффекта или усиливают действие синтетического наркотика.

Все, как давно сформулировано, есть лекарство и есть яд: зависит не только от меры, но и от цели использования.

И что получается? Формально уголовная ответственность вводится лишь тогда, когда аптекари или медработники отпускают незаконно ЛС, которые затем могут быть использованы как прекурсоры либо сильнодействующие вещества – и внесены в соответствующие списки.

Все остальные ЛС – антибиотики, скажем, или сиропчики от кашля – диспозиция статьи 301 УК как будто не охватывает. Но ведь списки периодически обновляются, появляются новые препараты, тем более, аналоги (да и сиропчики разные бывают).

И если раньше аптекарь за незаконный отпуск той же марганцовки рисковал лишь заплатить административный штраф, хотя и чувствительный, но не столь уж значительный для предпринимателя, то с 1 января 2026 года его ждет куда более строгое наказание.

Минимум – штраф в размере до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок 160 часов, либо арест на срок до 40 суток. Что важно: с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Т.е. провизор рискует остаться без бизнеса. А то и получить срок (часть 2 вышеупомянутой статьи 303 УК) – если были тяжкие последствия.

Поэтому велика вероятность, что аптеки перестрахуются и распространят фактический запрет на продажу лекарств без рецепта на весь ассортимент (за исключением, понятно, тех ЛС и МИ, для которых рецепт не требуется). Таким образом, долго, но безуспешно пропагандируемая схема "в аптеку – только с рецептом врача" может быть, наконец, внедрена на практике.

И за таблетками, чтобы восстановить здоровье, после встречи Нового года придется идти через поликлинику.

Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
