За продажу лекарства без рецепта могут закрыть аптеку с 1 января 2026 года

Сегодня запрет на продажу лекарств без рецепта чисто формальный. В аптеках висит предупреждение, но провизоры особо не придираются. Однако скоро все изменится. Дело в том, что за прежде пустяковое правонарушение могут приговорить к лишению свободы сроком до 3 лет, пишет Zakon.kz.

Не покупателей, конечно. Аптекарей. Но те лишний раз задумаются – и строго запретят отпуск без рецепта врача серьезных медикаментов, например, антибиотиков и обезболивающих. Хорошо это или плохо – вопрос непростой. Поликлиникам – прямая выгода: увеличится трафик. Пациентам напротив – дополнительные расходы или, во всяком случае, потеря времени.

Ну а будет ли лучше больному – Бог знает...

Но сейчас не о медицинских фактах, а о юридических. Что произошло?

19 декабря Сенат одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", ранее принятый Мажилисом. Подробно о том, что собираются сделать в плане усиления борьбы с наркобизнесом и вообще наркоманией, можно прочитать здесь.

Документ, то есть, отправлен на подпись главе государства, а после вступит в силу. Когда? Нас в данном контексте интересует не весь закон, а конкретно пп.5) пункта 1, посвященный дополнениям в статью 303 УК. А эта норма будет введена в действие на Новый год, 1 января - правда, не 2025, а 2026 года. Впрочем, год пролетит - не заметим.

Итак, в статью 303 УК вносятся дополнения, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение правил обращения не только с наркотическими, психотропными веществами и их аналогами, как сейчас, но также с прекурсорами и сильнодействующими веществами.

А это принципиально важно. Ведь каковы последствия?

Субъектами этого правонарушения в числе прочих будут работники и хозяева аптек. Сейчас за безрецептурный отпуск определенных лекарственных средств и нарушение правил обращения с ними предусмотрена только административная ответственность (статья 426 КоАП "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий" ЛС, штраф для ИП – 70 МРП).

Тогда как по статье 303 УК их ждет куда более строгое наказание. Минимум – штраф в размере до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок 160 часов, либо арест на срок до 40 суток. Что важно: с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

То есть раньше человек рисковал лишь заплатить штраф, повторимся, не столь уж значительный для предпринимателя. В будущем же рискует остаться без бизнеса. А то и получить срок (часть 2 вышеупомянутой статьи 303 УК) – если были тяжкие последствия. Задумаешься.

Как так получилось, что разительно изменилась ответственность?

Вся фишка в этом чудном слове – прекурсоры. Это вещества, которые, хотя и могут использоваться в роли "конструкторов (на сленге наркодельцов) для производства наркотиков, зачастую являются вполне респектабельными лекарственными средствами, просто использованы не по назначению.

Ранее статьи УК, посвященные борьбе с наркобизнесом (от 296 до 303), в качестве предмета преступления упоминали только наркотические и психотропные вещества, а также их аналоги. Но не прекурсоры! Исключение составляет статья 301 УК, которой предусмотрена ответственность за оборот прекурсоров (да и здесь само слово не фигурирует), но лишь при производстве наркотиков для сбыта последних.

Оборот же прекурсоров, то есть изготовление, приобретение, хранение и даже сбыт, но не в качестве ингредиентов для наркотиков, а как "самостоятельного" продукта, никак не преследуется и не наказывается. И вот с 1 января 2026 года за любой незаконный оборот, даже за продажу в аптеке прекурсоров также будут наказывать в уголовном порядке.

Дело в том, что с распространением "синтетики" наркозависимые все больше стали принимать, казалось бы, лекарства для усиления эффекта, как дополнение к "основной" дури. Такие медицинские препараты, как "тропикамид", "закись азота", "сомнол", "прегабалин" и т.д., стали предметами массового злоупотребления, особенно среди подростков.

Те же глазные капли "тропикамид", которые можно купить в обычной аптеке, наркоманы закапывают в нос или вводят в кровеносную вену и тем самым добиваются галлюциногенного эффекта или усиливают действие синтетического наркотика.

Да, требуется рецепт, но это ограничение, как уже говорилось, легко обходится.

Яркий пример из открытых источников. В 2022 году пресловутый "король трамадола" Николай Карпов из Уральска неоднократно задерживался с крупными партиями сильнодействующих веществ благодаря сигналам правозащитников. Но поскольку формально он имел лицензию на аптечную деятельность, то найденные у него партии трамадола (опиоидного анальгетика) он объяснял тем, что вез лекарство со склада в аптеку для законной реализации. То есть его просто отпускали, даже без незначительного (для бизнесмена) штрафа.

Между тем это сильнейшее обезболивающее от полноценного наркотика отличается… лишь целью использования. Классическая формула: все есть яд и все есть лекарство. Разница лишь в дозе. И в цели.

Именно цель использования одно и то же химическое вещество позволяет рассматривать в одном случае как законный медикамент, в другом – как предмет правонарушения, прекурсор. Но поскольку аптекарь не знает, как покупатель собирается использовать те же глазные капли, он, вероятно, перестрахуется и теперь уже не продаст их без рецепта.

А заодно и весь остальной ассортимент.