Пенсии и пособия вырастут с 1 января в Казахстане: названы новые суммы на 2026 год

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 29 декабря, рассказали, на сколько будут увеличены пенсии и пособия в нашей стране в новом, 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза ведомства, законом о республиканском бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено повышение с 1 января 2026 года всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК.

Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года, в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120% .

Так, с 1 января 2026 года:

минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума),

(70% от прожиточного минимума), максимальный размер будет повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.

Например, у 70-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 171 588 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата – 50 851 тенге, солидарная пенсия – 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составит – 60 005 тенге, солидарная – 132 811 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2026 года:

пособие на рождение 1-го, 2-го, 3-го ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге , на рождение 4-го и более ребенка – с 247 716 до 272 475 тенге ;

, на рождение 4-го и более ребенка – с 247 716 до ; пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге , с 10 детьми – со 157 280 до 173 000 тенге ;

, с 10 детьми – со 157 280 до ; пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы – с 81 362 до 89 498 тенге, III группы – с 55 474 до 61 021 тенге.

Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) . Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года,

коэффициентов утраты трудоспособности,

количества иждивенцев,

стажа участия в системе обязательного социального страхования,

замещения дохода.

