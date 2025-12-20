Страховые выплаты при ДТП вырастут вдвое: с 600 до 1200 МРП и с 2 до 4 тысяч МРП – в случае гибели

В Казахстане существенно меняют правила страхования гражданско-правовой ответственности владельцев ТС. Поправки приняты в работу депутатами Мажилиса. В презентации законопроекта приняли участие представители госорганов, НПП "Атамекен", ассоциаций финансистов и страховщиков, пишет Zakon.kz.

Конкретнее, меняются страховые суммы, составляющие предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю. Цифры представлены в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев, перевозчиков транспортных средств перед пассажирами".

Т.е. метаморфозы затрагивают как владельцев ТС, так и перевозчиков, и поправки планируются в законы, посвященные обеим категориям.

Перечислим сейчас новшества, которые планируются относительно первых. Если коротко, страховые выплаты хотят увеличить вдвое. Так, пункт 1 статьи 24 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" предлагается изложить в следующей редакции.

Предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю (страховая сумма) составляет за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекший:

гибель – 4000 (было 2000) МРП;

установление инвалидности:

первой группы – 3200 (1600) МРП;

второй группы – 2400 (1200) МРП;

третьей группы – 1000 (500) МРП;

инвалидность у ребенка – 2000 (была 1000) МРП;

увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности – не более 300 месячных расчетных показателей. При этом размер страховой выплаты за каждый день стационарного лечения должен составлять не менее 2 МРП.

Предельный объем ответственности страховщика за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более 1200 МРП. Если потерпевших двое и более – в размере не более 1200 МРП каждому потерпевшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 4000 МРП.

Было, соответственно, 600 и 2000 МРП.

Итак, повторимся, страховые выплаты выросли ровно в два раза. Объяснения авторов законопроекта: действующие размеры страховых выплат не покрывают траты на лечение и реабилитацию пострадавших после ДТП. По словам представившего документ коллегам мажилисмена Нартая Сарсенгалиева, документ направлен на установление социальной справедливости, защиту и поддержку граждан со стороны финансовых организаций. Трудно поспорить.

Тем не менее, не все так просто. Как сообщается на сайте Парламента, "председатель профильного комитета Татьяна Савельева отметила, что предложение о повышении страховых выплат получило положительное заключение правительства, однако с оговоркой: одномоментное увеличение ответственности страховщика вдвое может привести к более чем трехкратному росту стоимости полиса".

В связи с этим рекомендовано внедрить поэтапное повышение выплат за имущественный ущерб. Глава комитета запросила актуальную статистику и уточнила, каким образом будет осуществляться поэтапное повышение.

В ответ заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева подчеркнула, что за последние пять лет объем страховых выплат по автострахованию вырос в 3,7 раза и составил 69,5 млрд тенге, тогда как страховые премии увеличились всего на 47% – до 34,5 млрд тенге".

Вывод: законопроект заслуживает поддержки, однако увеличение выплат без соответствующего роста премий невозможно.

Другой не менее важный вопрос: о выплате компенсации в случае гибели застраховавшего ответственность владельца. Согласно действующим правилам, компенсация выплачивается лицам, находящимся на иждивении или под опекой погибшего в ДТП. В соответствии со статьей 940 ГК – в связи со смертью кормильца. Если таких лиц нет, никто не получает выплату.

Точнее, страховая выплата становится доходом страховой компании. Это представляется законодателям несправедливым (и так оно, по правде говоря, и есть). Предлагаемая норма (новый абзац в пункт 4 статьи 21 Закона) позволит защитить интересы наследников, погибших при ДТП:

"В случае отсутствия лиц, имеющих, согласно законам РК, право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего, право на возмещение вреда и получения страховой выплаты имеют супруг, родители, дети потерпевшего".

Кроме того, в документе предлагаются: тарифы для новых водителей, отмена льгот для иностранных граждан и меры по стимулированию добровольного страхования транспортных средств.