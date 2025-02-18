Штраф за незаконное водопользование хотят увеличить в пять раз

В Казахстане планируют усилить ответственность за нарушения водоохранного законодательства. В Мажилисе рассматривается законопроект с поправками в КОАП. Проблема: как совместить жесткие правила для нарушителей с доступом населения к рекреационному потенциалу озер и рек РК, пишет Zakon.kz.

Использование водных ресурсов в РК регламентирует Водный кодекс. А вот полноценного органа исполнительной власти в стране долгое время не было. Пока 01.09.2023 не было образовано Министерство водных ресурсов и ирригации.

Проблем за предыдущие годы накопилось немало. Из них главная: в водоохранных зонах водоемов строились объекты, которых там не должно быть. Как результат: жилые дома, кафе, гостиницы и даже целые предприятия сливали в реки и озера отходы жизнедеятельности, губя природу.

Как нарушения стали возможны? Незначительные штрафы. Но главное – сложившийся порядок, когда нельзя забрать землю у бизнесменов за непредусмотренный бизнес "у воды", поскольку они... добросовестные приобретатели такого участка.

Предположим, некие нечистые на руку чиновники в давнее время позволили кому-то приватизировать такую землю, например, кусочек побережья на Капчагае. Незаконно. Но те физические или юридические лица затем перепродали ее десяток раз. Разумеется, последний покупатель "не знал и не мог знать" о незаконности. И поэтому к нему у государства претензий нет.

Собственно, этот порядок не изменился. Принятый 12.07.2023 Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" нацелен против такого рода преступлений, но там предусмотрен ценз. Проверке подлежат лица, в прошлом и настоящем занимающие ответственную государственную должность или выполняющие управленческие функции в субъекте квазигосударственного сектора, совокупные активы которых не меньше 13-миллионого МРП – это 44,85 млрд тенге (в 2023 году).

Короче, "мелочь" ускользнет.

Нынешний законопроект эту проблему не решает, но, по крайней мере, увеличивает штрафы. Так, за незаконное водопользование был штраф на физических лиц 30 МПП, станет – 150 МРП. На субъекты крупного предпринимательства: сейчас – 260 МРП, планируют – 1300 МРП.

И такой порядок цифр – рост примерно в пять раз – наблюдается по всему законопроекту. Посмотрим, что это даст.

Но в связи с этим нельзя сказать и о другом моменте. К данным поправкам в КОАП он отношения не имеет, но напрямую касается законных интересов казахстанцев по использованию водных ресурсов. Ранее Zakon.kz публиковал статью, что любители отдыха на природе с некоторых пор лишены права проезда к некоторым водоемам. В частности, к двум жемчужинам нашей природы: горным озерам Заилийского Алатау в окрестностях южной столицы – БАО и Иссык. (А может, и другим; не знаем за весь Казахстан.)

Помимо прочих причин приводятся и якобы водоохранные. Ведь согласно Водному кодексу РК (статье 125), вблизи водных объектов устанавливаются разного рода режимы охраны, чтобы не ухудшить состояние водоема. Это водоохранные зоны (а в их составе – водоохранные полосы), зоны санитарной охраны водных источников – со своими правилами, что можно, а что нельзя делать возле реки, озера, моря, болота.

Это оправданно. Но в том-то и дело, что запрет проезда к озеру Иссык и БАО относится не к самим водным объектам – это именно запрет проезда по дорогам до них. Какое отношение к деятельности ГЭС или чистоте воды имеет дорога, а точнее, именно использование на ней автотранспорта?

Поэтому наряду с увеличением штрафов было бы неплохо услышать и о каких-то законодательных инициативах, призванных гармонизировать положения Водного кодекса и других НПА с правом использования водных ресурсов в рекреационных целях. Напомним, когда в 1996 году образовали Иле-Алатауский национальный парк, озера с прилегающими землями отнесли, согласно статье 45 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях", к зоне туристской и рекреационной деятельности. Учитывая как раз рекреационный потенциал этих водных ресурсов страны.

То есть эта земля (и вода) как раз и предназначена для того, чтобы люди здесь отдыхали. Вопросы экологии, конечно, никто не отменял, но напомним Основной закон:

"Государство ставит целью защиту окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека". Пункт 1 статьи 31 Конституции РК

Это, помимо всего прочего, значит, что хорошая экология – не самоцель, а все действия государства по защите природы имеют смысл только тогда, когда эта замечательная природа доступна гражданам и, таким образом, благоприятствует их жизни и здоровью.



