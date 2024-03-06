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Законодательство РК

Потребительские кредиты ограничат 5 миллионами для банков и 2 миллионами тенге для МФО

Ограничение потребительских кредитов, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 11:20 Фото: Zakon.kz
В Казахстане значительно меняются правила предоставления кредитов населению. Они станут требовательней. Связано это с чрезвычайной закредитованностью населения. Законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков рассматривается в Мажилисе, пишет Zakon.kz.

Предлагаемые новеллы изданию Zakon.kz. прокомментировал один из авторов и руководитель рабочей группы по законопроекту, депутат Мажилиса РК Берик Бейсенгалиев.

"Вы сами прекрасно знаете, что наши граждане для закрытия одного просроченного кредита зачастую берут новые кредиты под уже более высокие проценты. А когда им отказывает банк, обращаются в разные микрофинансовые организации, где ставки кредитования еще больше", – говорит депутат.

Почему это происходит? Ответ простой: банки и особенно микрофинансовые организации выдают кредиты без должной проверки платёжеспособности заемщика.

В результате около 8,5 миллионов казахстанцев имеют долги. Из них около 1,6 миллиона человек не могут вовремя погасить свои долги. Сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет около 1,7 триллиона тенге.

Что предлагают сделать депутаты?

"Ввести запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней. При этом данный запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения займа физического лица на улучшающих условиях". Берик Бейсенгалиев

Но, разумеется, это далеко не все.

Вводится понятие потребительского кредита и на нормативном уровне будет ограничено его максимальное значение (для банков – 5 миллионов тенге, для МФО – 2 миллиона тенге). Для сведения: сегодня банки осуществляют выдачу потребительских кредитов на куда более крупные суммы, порой превышающие десятки миллионов.

"Сейчас законодательно не установлен предельный уровень задолженности по потребительским кредитам". Берик Бейсенгалиев

Также предлагается ввести запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам.

А еще депутаты предложили, чтобы банки и МФО соблюдали два обязательных пруденциальных норматива, которые закрепляют законодательно: коэффициент долговой нагрузки и коэффициент долга к доходу заемщика.

Коэффициент долговой нагрузки заемщика (КДН) определяет, какая часть дохода заемщика применяется для погашения долговых обязательств. Данный коэффициент рассчитывается как отношение суммы ежемесячного платежа по всем непогашенным кредитам к среднему ежемесячному доходу заемщика за последние 6 месяцев.

В соответствии с КДН ежемесячный платеж не должен превышать половины официального дохода заемщика. Чем выше данный показатель, тем ниже у гражданина возможности получения кредита и выше вероятность, что при финансовой трудности у него снижается возможность обслуживания задолженности.

Коэффициент долга к доходу заемщика устанавливает максимальный лимит общей долговой нагрузки заемщика по всем видам займов. Финансовые организации при выдаче займа должны будут рассчитывать средний чистый доход заемщика за год и применять к нему данный коэффициент исходя из возраста человека.

Обо всех других новшествах, которые предлагаются законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков", Zakon.kz публиковал статью ранее.

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