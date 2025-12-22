#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Право

Сколько будут стоить документы с 1 января 2026 года

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись Мобильное приложение eGov mobile, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 10:20 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 января 2026 года оформление документов станет дороже в связи с увеличением месячного расчетного показателя (МРП), сообщает Zakon.kz.

Законом от 8 декабря 2025 года "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" размер МРП установлен в 4 325 тенге (в 2025 году – 3 932 тенге).

Соответственно, вырастут и государственные пошлины за оформление документов.

  • Так, обычный паспорт (36 страниц) будет стоить 8 МРП (34 600 тенге). В 2025 году – 31 456 тенге.
  • Паспорт с 48 страницами будет стоить 12 МРП (51 900 тенге). В 2025 году – 47 184 тенге.
  • Детский паспорт – 4 МРП (17 300 тенге). В 2025 году – 15 728 тенге.
  • Удостоверение личности обойдется в 0,2 МРП (865 тенге). В 2025 году – 786 тенге.

За утерю удостоверения нужно будет заплатить 0,2 МРП (865 тенге) для его восстановления. Если утеряно дважды, то заплатить придется 1 МРП – 4 325 тенге.

Оформление водительских прав составит 1,25 МРП (5 406 тенге).

Кроме того, станет дороже регистрация брака. За свидетельство о браке придется заплатить 1 МРП (4 325 тенге).

При этом госпошлина за развод составит 2 МРП (8 650 тенге). В 2025 году – 7 864 тенге.

Свидетельство о рождении также остается бесплатным, однако при его утере нужно будет оплатить 0,5 МРП (2 163 тенге).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Оформление сделок с недвижимостью подорожает в 2025 году
16:29, 08 декабря 2024
Оформление сделок с недвижимостью подорожает в 2025 году
Паспорт и удостоверение: сколько стоят документы для казахстанцев в 2025 году
10:49, 24 января 2025
Паспорт и удостоверение: сколько стоят документы для казахстанцев в 2025 году
Какие налоги и обязательные платежи казахстанцы будут платить по новому МРП
16:02, 07 декабря 2023
Какие налоги и обязательные платежи казахстанцы будут платить по новому МРП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: