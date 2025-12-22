Сколько будут стоить документы с 1 января 2026 года

В Казахстане с 1 января 2026 года оформление документов станет дороже в связи с увеличением месячного расчетного показателя (МРП), сообщает Zakon.kz.

Законом от 8 декабря 2025 года "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" размер МРП установлен в 4 325 тенге (в 2025 году – 3 932 тенге).

Соответственно, вырастут и государственные пошлины за оформление документов.

Так, обычный паспорт (36 страниц) будет стоить 8 МРП (34 600 тенге). В 2025 году – 31 456 тенге.

В 2025 году – 31 456 тенге. Паспорт с 48 страницами будет стоить 12 МРП (51 900 тенге) . В 2025 году – 47 184 тенге.

. В 2025 году – 47 184 тенге. Детский паспорт – 4 МРП (17 300 тенге) . В 2025 году – 15 728 тенге.

. В 2025 году – 15 728 тенге. Удостоверение личности обойдется в 0,2 МРП (865 тенге). В 2025 году – 786 тенге.

За утерю удостоверения нужно будет заплатить 0,2 МРП (865 тенге) для его восстановления. Если утеряно дважды, то заплатить придется 1 МРП – 4 325 тенге.

Оформление водительских прав составит 1,25 МРП (5 406 тенге).

Кроме того, станет дороже регистрация брака. За свидетельство о браке придется заплатить 1 МРП (4 325 тенге).

При этом госпошлина за развод составит 2 МРП (8 650 тенге). В 2025 году – 7 864 тенге.

Свидетельство о рождении также остается бесплатным, однако при его утере нужно будет оплатить 0,5 МРП (2 163 тенге).