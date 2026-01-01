На сколько повысился МРП в 2026 году
Месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане с 1 января 2026 года повысился на 10% от прошлогоднего – до 4325 тенге, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, подписанному президентом, с 1 января 2026 года МРП в Казахстане составляет 4 325 тенге. В 2025 году показатель составлял 3932 тенге. Также повысились все остальные показатели, кроме минимальной зарплаты:
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге (в 2025 году – 32 360 тенге);
- минимальный размер пенсии – 69 049 тенге (в 2025 году – 62 771 тенге);
- минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге (без изменений);
- размер прожиточного минимума – 50 851 тенге (в 2025 году – 46 228 тенге).
Вместе с МРП в Казахстане на 10% подорожали штрафы и некоторые услуги. Одна из них – покупка VIP-номера на авто.
