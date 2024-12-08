Оформление сделок с недвижимостью подорожает в 2025 году

В 2025 году в Казахстане ожидается подорожание оформления сделок с недвижимостью, поскольку вырастет месячный расчетный показатель (МРП). С 1 января он составит 3932 тенге и станет больше на 240 тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, увеличение МРП скажется и на стоимости нотариальных услуг, которые также исчисляются в МРП. Поэтому с 1 января 2024 года подорожает оформление сделок (купли-продажи, мены недвижимости и так далее), а также заверение документов.

"При этом стоимость оформления и удостоверения договора купли-продажи напрямую зависит от того, кто и кому продает недвижимость", – поясняют эксперты.

если и продавец, и покупатель – физлица и неблизкие родственники, то эти услуги обойдутся им в 12 МРП, или 47 184 тенге;

если близкие родственники – 7 МРП, или 27 524 тенге;

если хотя бы одна из сторон юрлицо – 17 МРП, или 66 844 тенге;

для ипотечников – 4 МРП, или 15 728 тенге.

Нотариально заверенное согласие супруга или супруги в 2025 году будет стоить 5898 тенге (1,5 МРП).

Удостоверение договора аренды обойдется в 10 МРП, или 39 320 тенге. Договора задатка – в эту же сумму.

Удостоверение завещания в 2025 году будет стоить 3 МРП, или 11 796 тенге.

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